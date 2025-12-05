Android telefonlarda "30 saniye" dönemi başlıyor: Banka hesabı olan herkesi ilgilendiriyor

Google, Android ekosisteminde giderek yaygınlaşan ve kullanıcıların banka hesaplarını boşaltmayı hedefleyen "ekran paylaşımı" dolandırıcılığına karşı geliştirdiği yeni güvenlik özelliğini devreye alıyor.

Şirket, özellikle sosyal mühendislik taktikleriyle kullanıcıları kandırıp telefon ekranlarını paylaşmaya ikna eden ve böylece bankacılık bilgilerini ele geçiren kötü niyetli kişilere karşı ABD'de kapsamlı bir test sürecine başladı. Yeni geliştirilen sistem, rehberinizde kayıtlı olmayan bir numarayla görüşme yaparken ekran paylaşımı özelliğinin açık olması durumunda devreye giriyor.

Kullanıcı, görüşme esnasında herhangi bir bankacılık uygulamasını açmaya çalıştığında, Android 11 ve üzeri işletim sistemine sahip cihazlar potansiyel tehlikeyi algılayarak kişiyi otomatik olarak uyarıyor.

30 SANİYELİK "DÜŞÜNME" MOLASI

Sistemin en dikkat çekici yanı ise ekranda beliren uyarı penceresinin kullanıcının hemen işlem yapmasına izin vermemesi.

Google, dolandırıcının oluşturduğu "sahte aciliyet hissini" ve paniği kırmak, tabiri caizse mağduru uyandırmak amacıyla 30 saniyelik bir duraklama süresi tanımlıyor. Bu süre boyunca ekranda büyük kırmızı bir "Aramayı şimdi sonlandır" butonu yer alıyor. Kullanıcı ilgili butona bastığında hem telefon görüşmesi hem de ekran paylaşımı oturumu aynı anda kapanıyor.

İNGİLTERE'DEN SONRA ROTA ABD

Yeni özellik, geçtiğimiz aylarda ilk olarak İngiltere’de test edilmişti. Google, özelliğin binlerce kullanıcıyı olası finansal kayıplardan kurtardığını ve dolandırıcılık girişimlerini başarıyla engellediğini belirtiyor.

Şirket şimdi ise benzer bir pilot uygulamayı ABD'de hayata geçiriyor. JPMorgan Chase ve Cash App gibi popüler finans kuruluşlarıyla iş birliği yapılarak koruma kalkanı daha geniş kitlelere ulaştırılıyor.

Google cephesinden yapılan açıklamada, insanları dolandırıcılıktan korumak için ekosistem genelinde iş birliği yapmaya kararlı oldukları vurgulandı. Pilot uygulamalardan elde edilecek verilerle kritik önlemlerin gelecekte daha fazla kullanıcıya sunulması hedefleniyor.

RİSKLİ İŞLEMLERE GEÇİT YOK

Yeni önlem paketi sadece ekran paylaşımı uyarısıyla sınırlı kalmıyor.

Kullanıcılar telefon görüşmesi halindeyken cihazın güvenliğini riske atabilecek Google Play Protect'i devre dışı bırakma veya bilinmeyen kaynaklardan uygulama yükleme (sideload) işlemleri yapma gibi tehlikeli adımları atması da engelleniyor.