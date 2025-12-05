Menü Kapat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
13°
 Ömer Faruk Dogan

Android telefonlarda "30 saniye" dönemi başlıyor: Banka hesabı olan herkesi ilgilendiriyor

Google, Android telefonlarda dolandırıcıların ekran paylaşımı yoluyla banka bilgilerini çalmasını önleyen yeni güvenlik özelliğini test etmeye başladı. Rehberde kayıtlı olmayan bir arama sırasında banka uygulaması açılırsa, sistem devreye girerek kullanıcıya uyarı mesajı gösteriyor.

Murat Makas
05.12.2025
05.12.2025
, Android ekosisteminde giderek yaygınlaşan ve kullanıcıların banka hesaplarını boşaltmayı hedefleyen "ekran paylaşımı" dolandırıcılığına karşı geliştirdiği yeni özelliğini devreye alıyor.

Şirket, özellikle sosyal mühendislik taktikleriyle kullanıcıları kandırıp telefon ekranlarını paylaşmaya ikna eden ve böylece bankacılık bilgilerini ele geçiren kötü niyetli kişilere karşı ABD'de kapsamlı bir test sürecine başladı. Yeni geliştirilen sistem, rehberinizde kayıtlı olmayan bir numarayla görüşme yaparken ekran paylaşımı özelliğinin açık olması durumunda devreye giriyor.

Kullanıcı, görüşme esnasında herhangi bir bankacılık uygulamasını açmaya çalıştığında, 11 ve üzeri işletim sistemine sahip cihazlar potansiyel tehlikeyi algılayarak kişiyi otomatik olarak uyarıyor.

Android telefonlarda "30 saniye" dönemi başlıyor: Banka hesabı olan herkesi ilgilendiriyor

30 SANİYELİK "DÜŞÜNME" MOLASI

Sistemin en dikkat çekici yanı ise ekranda beliren uyarı penceresinin kullanıcının hemen işlem yapmasına izin vermemesi.

Google, dolandırıcının oluşturduğu "sahte aciliyet hissini" ve paniği kırmak, tabiri caizse mağduru uyandırmak amacıyla 30 saniyelik bir duraklama süresi tanımlıyor. Bu süre boyunca ekranda büyük kırmızı bir "Aramayı şimdi sonlandır" butonu yer alıyor. Kullanıcı ilgili butona bastığında hem telefon görüşmesi hem de ekran paylaşımı oturumu aynı anda kapanıyor.

Android telefonlarda "30 saniye" dönemi başlıyor: Banka hesabı olan herkesi ilgilendiriyor

İNGİLTERE'DEN SONRA ROTA ABD

Yeni özellik, geçtiğimiz aylarda ilk olarak İngiltere’de test edilmişti. Google, özelliğin binlerce kullanıcıyı olası finansal kayıplardan kurtardığını ve girişimlerini başarıyla engellediğini belirtiyor.

Şirket şimdi ise benzer bir pilot uygulamayı ABD'de hayata geçiriyor. JPMorgan Chase ve Cash App gibi popüler finans kuruluşlarıyla iş birliği yapılarak koruma kalkanı daha geniş kitlelere ulaştırılıyor.

Google cephesinden yapılan açıklamada, insanları dolandırıcılıktan korumak için ekosistem genelinde iş birliği yapmaya kararlı oldukları vurgulandı. Pilot uygulamalardan elde edilecek verilerle kritik önlemlerin gelecekte daha fazla kullanıcıya sunulması hedefleniyor.

Android telefonlarda "30 saniye" dönemi başlıyor: Banka hesabı olan herkesi ilgilendiriyor

RİSKLİ İŞLEMLERE GEÇİT YOK

Yeni önlem paketi sadece ekran paylaşımı uyarısıyla sınırlı kalmıyor.

Kullanıcılar telefon görüşmesi halindeyken cihazın güvenliğini riske atabilecek Google Play Protect'i devre dışı bırakma veya bilinmeyen kaynaklardan uygulama yükleme (sideload) işlemleri yapma gibi tehlikeli adımları atması da engelleniyor.

