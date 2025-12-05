Menü Kapat
13°
Avatar
Editor
 Serhat Yıldız

TFF'den tarihi karar yolda: Bazı takımlar küme düşürülebilir

Türk futbol camiasına bomba gibi düşen bahis soruşturmasında 2. dalga operasyonu yapıldı. Operasyon sonrası birçok futbolcu ve kulüp başkanı gözaltına alınırken, Türkiye Futbol Federasyonu ömür boyu men, küme düşürme ve puan silme cezaları vermeye hazırlanıyor. TFF bundan sonraki süreçte 57. madde yerine 56. maddeyi devreye sokarak ağır cezalar getirecek. İşte detaylar...

Türk futboluna bomba gibi düşen bahis soruşturmasında ikinci dalga operasyonu sonrası adı geçen bir çok ünlü isim hakkında verilebilecek cezalar merak konusu oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimler arasında Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, Galatasaraylı Metehan Baltacı, Trabzonsporlu Salih Malkoçoğlu, hakem Zorbay Küçük ve Adana Demirspor eski başkanı Murat Sancak gibi önemli isimler yer aldı.

TFF'den tarihi karar yolda: Bazı takımlar küme düşürülebilir

Savcılıktan yapılan resmi duyuruda gözaltı kararı verilen 27 kişi hakkında 'kendi takımlarının maçına bahis oynadıkları' ibaresinin yer alması oldukça çarpıcı. Dolayısıyla yeni operasyon Türkiye Futbol Federasyonu tarafından dikkatle takip ediliyor çünkü burada çıkacak hüküm kararları ömür boyu men cezalarını beraberinde getirecek.

TFF'DEN AĞIR CEZA HAZIRLIĞI

TFF, kendi müsabakasına bahis oynayanlarla ilgili futbol müsabaka talimatının 56. maddesi kapsamında (müsabaka sonucunu etkileme) eylemi ihlali nedeniyle işlem yapmaya hazırlanıyor.

TFF'den tarihi karar yolda: Bazı takımlar küme düşürülebilir

ÖMÜR BOYU MEN VE KÜME DÜŞÜRME CEZALARI

Önümüzdeki haftalarda disiplin kurulunun vereceği cezalar bahis oynamakla sınırlı kalmayacak. Aylık olarak verilen men cezaları artık yerini ömür boyu men cezalarına bırakacak.

TFF'den tarihi karar yolda: Bazı takımlar küme düşürülebilir

Bu kapsamda başkası üzerinden bahis oynadığı tespit edilen Mert Hakan Yandaş (eğer kendi takımına bahis alındıysa) ve Metehan Baltacı (savcılık açıklamasında kendi takımına bahis oynayanlar listesinde adı geçiyor) ömür boyu men cezaları ile karşı karşıya kalabilir. Ayrıca adı geçen kulüp yöneticileri hakkında da cezaların kesinleşmesi halinde kulüplere ağır ihlal nedeniyle en az 12 puan silme ve küme düşürme cezaları çıkabilir. Antalyaspor ve Adana Demirspor bu kulüpler arasında yer alıyor.

TFF'den tarihi karar yolda: Bazı takımlar küme düşürülebilir

Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi şu hükmü içeriyor: “Futbol müsabakaları ve/veya futbolla ilgili herhangi bir aktivite üzerine, doğrudan ya da dolaylı bahis ve benzeri şans oyunları oynamaları yasaktır. Bu madde nedeniyle bahis soruşturmasında adı geçen isimlere çeşitli sürelerle müsabakalardan men cezası verilmişti. Ancak savcılığın açtığı yeni soruşturma tamamen kendi takımlarının maçlarına bahis oynayarak (müsabaka sonucunu etkileme) kapsamında değerlendirilecek. Savcılık soruşturmasında çıkacak karar neticesinde 56. madde devreye girecek. İlgili maddenin hükümleri ise şu şekilde;

MADDE 56 – MÜSABAKA SONUCUNU ETKİLEME

(1) Müsabakanın sonucunu hukuka veya ahlakına aykırı şekilde etkilemek yasaktır. Teşvik primi verilmesi de bu kapsamdadır.
(a) Yukarıda belirtilen ihlalleri gerçekleştiren kişilere sürekli hak mahrumiyeti cezası verilir,
(b) Yukarıda belirtilen ihlallerin kulüp yöneticileri tarafından gerçekleştirilmiş olması
durumunda ilgili kulüplere bir alt lige düşürme cezası verilir.
(c) İhlalde sorumluluğu bulunan kişilere ayrıca para cezası verilebilir.
(2) 1. fıkrada belirtilen ihlallere teşebbüs etmek yasaktır.
(a) Teşebbüs halinde, ilgili kişilere 1 yıldan 3 yıla kadar müsabakadan men veya hak mahrumiyeti cezası verilir.
(b) Teşebbüs halinde ilgili kişinin yöneticisi olduğu kulübe bu talimatta öngörülen disiplin cezaları uygulanabilir. Ağır ihlal hallerinde kulübe en az 12 puan indirme cezası verilir.

İhlalin ağırlığı kurul tarafından somut olayın niteliğine göre serbestçe karar verilir ancak eylemin ilgili yöneticinin kendisinin veya üçüncü kişilerin bahis oyunlarından menfaat elde etmesi amacına matuf olduğunun tespit edilmesi halinde ihlal, mutlaka ağır ihlal kabul edilir.

(3) İhlal veya ihlale teşebbüsün hakemler tarafından meydana getirilmesi halinde sürekli
hak mahrumiyeti cezası verilir.

TFF'den tarihi karar yolda: Bazı takımlar küme düşürülebilir
