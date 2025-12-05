Menü Kapat
 Serhat Yıldız

Okan Buruk talimatı verdi: Borussia Dortmund'un yıldızı Galatasaray'a geliyor!

Son 3 sezonun şampiyonu ve Süper Lig'in lideri Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip defansta çektiği sakatlık sorunları sebebiyle savunmaya takviye yapmak için kolları sıvadı. Son olarak Borussia Dortmund forması giyen yıldız oyuncuyu radarına alan Cimbom'un, ara transfer döneminde girişimlere başlayacağı aktarıldı. İşte detaylar...

05.12.2025
14:11
05.12.2025
14:18

Son yaşanan sakatlıkların ardından kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, çalışmalara başladı. Önceliği stoper ve orta sahaya veren sarı-kırmızılılar, iki oyuncuya para harcamamak için tek bir isimle bu sorunu çözmeye karar verdi ve gündemine Borussia Dortmund'un kaptanı Emre Can'ı aldı.

Okan Buruk talimatı verdi: Borussia Dortmund'un yıldızı Galatasaray'a geliyor!

OKAN BURUK'TAN ONAY ÇIKTI

Son dönemde stopere evrilen 31 yaşındaki oyuncuya teknik direktör Okan Buruk da onay verdi. Hatta Buruk'un "Stoper ve orta saha oynayabiliyor olması elimi güçlendirir" dediği ortaya çıktı.

Okan Buruk talimatı verdi: Borussia Dortmund'un yıldızı Galatasaray'a geliyor!

FORMA ŞANSI BULMAKTA ZORLANIYOR

Buruk'tan onay olan yönetim, gurbetçi oyuncu için harekete geçme kararı aldı. Alman deviyle haziran ayında sözleşmesi bitecek olan Emre Can'ı Galatasaray, bedelsiz olarak kadrosuna katmayı planlıyor. Dortmund'da bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan 31 yaşındaki oyuncu, sadece 5 maçta 299 dakika sahada kalabildi.

Okan Buruk talimatı verdi: Borussia Dortmund'un yıldızı Galatasaray'a geliyor!

İLKAY VE KAAN TEMAS HALİNDE

Sarı-kırmızılılar, kısa süre içinde resmi temaslara başlayacak. 31 yaşındaki oyuncu, ocak ayında sarı-kırmızılı formayı giyebilir. İlkay ve Kaan'ın da Emre Can ile konuşacağı belirtildi.

Okan Buruk talimatı verdi: Borussia Dortmund'un yıldızı Galatasaray'a geliyor!
