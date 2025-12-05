Okan Buruk talimatı verdi: Borussia Dortmund'un yıldızı Galatasaray'a geliyor!

Son yaşanan sakatlıkların ardından kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, çalışmalara başladı. Önceliği stoper ve orta sahaya veren sarı-kırmızılılar, iki oyuncuya para harcamamak için tek bir isimle bu sorunu çözmeye karar verdi ve gündemine Borussia Dortmund'un kaptanı Emre Can'ı aldı.

OKAN BURUK'TAN ONAY ÇIKTI

Son dönemde stopere evrilen 31 yaşındaki oyuncuya teknik direktör Okan Buruk da onay verdi. Hatta Buruk'un "Stoper ve orta saha oynayabiliyor olması elimi güçlendirir" dediği ortaya çıktı.

FORMA ŞANSI BULMAKTA ZORLANIYOR

Buruk'tan onay olan yönetim, gurbetçi oyuncu için harekete geçme kararı aldı. Alman deviyle haziran ayında sözleşmesi bitecek olan Emre Can'ı Galatasaray, bedelsiz olarak kadrosuna katmayı planlıyor. Dortmund'da bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan 31 yaşındaki oyuncu, sadece 5 maçta 299 dakika sahada kalabildi.

İLKAY VE KAAN TEMAS HALİNDE

Sarı-kırmızılılar, kısa süre içinde resmi temaslara başlayacak. 31 yaşındaki oyuncu, ocak ayında sarı-kırmızılı formayı giyebilir. İlkay ve Kaan'ın da Emre Can ile konuşacağı belirtildi.