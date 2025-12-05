Menü Kapat
Fenerbahçe'ye Uruguaylı golcü sürprizi: En-Nesyri gidiyor yıldız santrafor geliyor!

Trendyol Süper Lig devi Fenerbahçe, son olarak evinde Galatasaray'la 1-1 berabere kalarak liderle arasındaki puan farkını korudu. Sarı-lacivertli ekipte 63 dakika oyunda kalan En-Nesyri'nin kredisi dolmuşken, forvet transferi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İşte taraftarları heyecanlandıran habere dair tüm detaylar...

Fenerbahçe'ye Uruguaylı golcü sürprizi: En-Nesyri gidiyor yıldız santrafor geliyor!
Santrafor hattından istediği verimi alamayan Fenerbahçe, devre arasında bu bölgeyi güçlendirmek istiyor. Birbirinden önemli yıldızların ismi gündeme gelirken, son olarak ise Suudi Arabistan'dan bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe'ye Uruguaylı golcü sürprizi: En-Nesyri gidiyor yıldız santrafor geliyor!

DARWİN NUNEZ BOMBASI

Sezon başında Liverpool'dan 53 milyon euro bonservis bedeliyle Al-Hilal'e giden Uruguaylı yıldız Darwin Nunez'in Fenerbahçe'ye önerildiği ortaya çıktı. Son kararı ise teknik direktör Domenico Tedesco verecek.

Fenerbahçe'ye Uruguaylı golcü sürprizi: En-Nesyri gidiyor yıldız santrafor geliyor!

NUNEZ İN, EN-NESYRİ OUT

Suudi Arabistan'dan gelen haberlere göre; ülkeye adaptasyon sorunu yaşayan ve bu nedenle ayrılmak isteyen Darwin Nunez, Avrupa'ya dönmek istiyor. Al-Hilal'den 21 milyon euro kazanan Uruguaylı golcünün, maaşında ciddi bir indirim yapmaya da hazır olduğu belirtildi.

Fenerbahçe'ye Uruguaylı golcü sürprizi: En-Nesyri gidiyor yıldız santrafor geliyor!

EN-NESYRİ İÇİN 30 MİLYON EURO

Fenerbahçe'ye yakın kaynaklar, Youssef En-Nesyri'nin 30 milyon euronun üzerinde bir miktara satılması halinde Nunez için çalışmalara başlanabileceğini vurguladı.

Fenerbahçe'ye Uruguaylı golcü sürprizi: En-Nesyri gidiyor yıldız santrafor geliyor!

BU SEZON İSTATİSTİKLERİ

Al-Hilal'in sezon başında Aleksandar Mitrovic'le yollarını ayırmasının ardından transfer ettiği Darwin Nunez, şu ana kadar çıktığı maçlarda 5 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu.

Fenerbahçe'ye Uruguaylı golcü sürprizi: En-Nesyri gidiyor yıldız santrafor geliyor!
