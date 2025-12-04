Galatasaray Samsunspor muhtemel 11! 5 futbolcu forma giyemeyecek

Galatasaray, Süper Lig’in 15. haftasında kendi sahasında Samsunspor’u ağırlayacak. İki takımın form durumları ve kadro yapıları maç öncesi merak ediliyor.

GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Samsunspor arasındaki Süper Lig 15. hafta karşılaşması RAMS Park’ta oynanacak. Mücadele saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşma Bein Sports ve TOD TV platformlarından canlı olarak ekranlara gelecek. Bein Sports kullanıcıları maçı televizyondan şifresiz takip edebilecek, TOD aboneleri ise internet üzerinden TOD TV aracılığıyla karşılaşmayı canlı izleyebilecek.

Galatasaray, ligde geride kalan 14 haftada 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Topladığı 33 puanla haftaya lider giren sarı-kırmızılılar, en yakın rakibi Fenerbahçe’nin 1 puan önünde bulunuyor. Samsunspor ise bu sezon 14 maçta 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 1 yenilgi elde ederek 25 puan topladı ve beşinci sıraya yerleşti.

GALATATASARAY - SAMSUNSPOR MAÇ KADROSU

Galatasaray’da kritik maç öncesinde 5 futbolcu kadroda yer alamayacak. Sakatlıkları devam eden Wilfried Singo ve Ismail Jakobs, Samsunspor karşısında forma giyemeyecek. Kırmızı kart cezalısı Roland Sallai de takımını yalnız bırakacak. Ayrıca haklarında bahis soruşturması bulunan Eren Elmalı ile Metehan Baltacı’ya verilen hak mahrumiyeti cezası nedeniyle iki oyuncu da kadroda yer alamayacak.

Galatasaray’da Victor Osimhen ve Lucas Torreira sarı kart sınırında bulunuyor. Bu iki oyuncu Samsunspor karşılaşmasında sarı kart görmeleri halinde 16. haftada oynanacak Hesap.com Antalyaspor maçında görev alamayacak. Galatasaray’ın iç sahada oynadığı son 25 lig maçında yenilgi almaması dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılılar bu süreçte 20 galibiyet ve 5 beraberlik alarak önemli bir iç saha performansı ortaya koydu.

GALATASARAY MUHTEMEL 11

Galatasaray’ın Samsunspor karşısında sahaya çıkması beklenen 11’i şöyle:

Uğurcan Çakır, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Lemina, Sane, İlkay Gündoğan, Torreira, Kazımcan Karataş, Sara, Osimhen, Barış Alper Yılmaz.

Samsunspor’un muhtemel kadrosu ise şu şekilde:

Okan Kocuk, Van Drongelen, Tomasson, Zeki Yavru, Borevkovic, Emre Kılınç, Holse, Makoumbou, Eyüp Aydın, Musaba, Ndiaye.