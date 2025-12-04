Ahmet Minguzzi'nin babası duvardaki resmi görünce duyguyla doldu

Edirne'de yaşayan Azerbaycanlı ressam Hatai Abdullayev, İstanbul'da bıçaklı saldırı sonucu öldürülen 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin resmini bir apartmanın duvarına çizdi.

Ahmet Minguzzi'nin babası Andrea Minguzzi bugün Edirne'ye gelerek ressam Hatai ile buluştu. Resmin çizili olduğu duvarın yanına gelen baba Andrea, duygu dolu anlar yaşadı.

"BAŞKA ÇOCUKLAR AYNI ŞEYİ YAŞAMASIN"

Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamayan baba, resmi görünce hem mutluluk hem de üzüntü duyduğunu söyledi. Andrea, başka çocukların bunu yaşamaması için mücadele edeceğini ifade etti.

Ressam Hatai de bu resmi çizerken buruk mutluluk yaşadığını ve üzücü olaya bir tepki amacıyla bu resmi çizdiğini söyledi.