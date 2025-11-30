Menü Kapat
13°
Editor
 | Özge Sönmez

Ahmet Minguzzi'nin babası, Papa ile görüştü! Konuşulanları gözyaşları içinde anlattı

Papa 14. Leo, İstanbul'daki temasları sırasında bıçaklanarak katledilen Mattia Ahmet Minguzzi'nin babası Andrea Minguzzi ile görüştü. Andrea Minguzzi, Papa ile görüşmesini gözyaşları içinde anlattı. Minguzzi, "Bunu da yaptı Ahmet. Beni Papa ile görüştürdü" ifadelerini kullandı.

Kaykay malzemesi almak için gittiği bit pazarında bıçaklanarak katledilen 5 yaşındaki 'nin babası Andrea Minguzzi bugün Papa 14. Leo ile görüştü. Görüşme sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Minguzzi gözyaşlarına boğuldu. Papa ile görüştüğü için çok mutlu olduğunu söyleyen Andrea Minguzzi, "Bugün ağladım ama mutluluktan ağladım. Bunu da yaptı Ahmet, beni Papa ile görüştürdü" ifadelerini kullandı.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Papa'ya iki hafta önce mektup yazdığını söyleyen Minguzzi, "Bugün 'deki apostolik ziyaret kapsamında Papa hazretleri ile bir araya gelme onurunu yaşadım. Kendilerinden Ahmet'i ve ailemizi kutsamalarını istedim. Onun hatırasının barışa ilham vermeye devam etmesi en büyük dileğimizdir. Yürüttüğümüz kardeşlik misyonu için dua etmelerini rica ettim. Yaptığımız her eylemin diğer insanların hayatında gerçek bir iyiliğe dönüşmesi için Papa hazretlerine Mattia Ahmet'in Müslümanlar tarafından da kardeşliğin meleği olarak görüldüğünü, bu yüzden inananlar arasında bir buluşma noktası olabileceğini ifade ettim. Bana kabul gösterdiği, beni huzuruna aldığı ve hayatımın en büyük hayallerinden birini gerçekleştirdiği için Papa hazretlerine en içten şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.
Andrea Minguzzi'nin açıklamaları sırasında gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

