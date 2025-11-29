Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Papa 14. Leo İznik'ten sonra İstanbul'da da ayin yaptı! 3 köprü üzerinden örnek verdi

Türkiye'de bulunan Papa 14. Leo, İznik'ten sonra geldiği İstanbul'da Fener Rum Patrikhanesi'ni ziyaret ederek Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüştükten sonra Volkswagen Arena'da ayine katıldı. Papa, konuşmasında İstanbul'un 3 köprüsü üzerinden birlik örneği verdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.11.2025
saat ikonu 23:24
|
GÜNCELLEME:
30.11.2025
saat ikonu 00:47

Türkiye'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaretin 3. gününde 'daki temaslarını sürdüren Papa 14. Leo, Balat'ta Fener Rum Patriği Bartholomeos'la görüştü.

Papa 14. Leo, Fener Rum Patriği Bartholomeos'la ortak bir bildiri imzaladıktan sonra yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından patrikhaneden ayrıldı.

Papa 14. Leo, İstanbul'daki Volkswagen Arena'da düzenlenen ayinde Hıristiyan topluluklar ve davetlilere hitapta bulundu.

Papa 14. Leo İznik'ten sonra İstanbul'da da ayin yaptı! 3 köprü üzerinden örnek verdi

"BOĞAZ ÜZERİNDEKİ KÖPRÜLER GİBİ..."

Papa 14. Leo, Boğaz üzerinde uzanan üç köprünün, kendisine köprüleri kurmak için ortak çabaların önemini hatırlattığını söyledi.

"Boğaz üzerindeki köprüler gibi, birliğin de temellerinin sağlam kalması, zaman ve değişkenlikler tarafından zayıflatılmaması özen, dikkat ve bakım gerektirir." diyen Papa 14. Leo, bağları beslemek ve güçlendirmek için her türlü çabayı gösterme çağrısında bulundu.

Papa 14. Leo, "Bizi birleştiren şeyleri takdir ederek, ön yargı ve güvensizlik duvarlarını yıkarak, karşılıklı bilgi ve saygıyı teşvik ederek, herkese güçlü bir umut mesajı vermek ve barışçı olmaya davet etmek için birlikte yürümek istiyoruz." dedi.

Papa 14. Leo İznik'ten sonra İstanbul'da da ayin yaptı! 3 köprü üzerinden örnek verdi

Halka açık yapılan ayine katılan Papa 14. Leo, ayinin ardından buradan ayrıldı. Papa 14. Leo, yarın Ermeni Apostolik Katedrali'ndeki dua ziyareti ve Aya Yorgi Kilisesi'ndeki "ilahi ayin"in ardından, Hristiyan mezheplerinin "ortak kutsama töreni"ne katılacak.

MİNGUZZİ AİLESİYLE GÖRÜŞECEK?

Öte yandan, Papa’nın ziyaretinin son günü olan yarın, Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesiyle özel bir görüşme yapması bekleniyor.

AHMET MİNGUZZİ OLAYI NEDİR?

Arkadaşlarıyla 24 Ocak'ta kaykay malzemesi almak için Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi'ndeki pazara giden Mattia Ahmet Minguzzi ile B.B. ve U.B. arasında tartışma yaşanmış, pazardan ayrılmak isteyen Minguzzi, B.B. tarafından bıçaklanmış, U.B. ise yere düşen Minguzzi'yi tekmelemişti.

Ağır yaralanan Minguzzi hastaneye kaldırılırken, kaçan 2 şüpheli yakalandıktan sonra tutuklanmıştı. Minguzzi, hastanede yoğun bakım servisine alınmış ancak 9 Şubat'ta hayatını kaybetmişti.

Papa 14. Leo İznik'ten sonra İstanbul'da da ayin yaptı! 3 köprü üzerinden örnek verdi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonucunda, Minguzzi'yi tekmeleyen U.B. ile bıçaklayan B.B. hakkında, "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 18'er yıldan 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Yargılamanın devam ettiği Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen olaya ilişkin görüntülerle ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda, Minguzzi bıçaklanmadan önce ve sonra B.B. ve U.B. ile iki şüphelinin daha varlığına ilişkin tespitler yer almıştı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda yakalanan 18 yaşından küçük şüpheliler M.A.D. ve A.Ö. sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanmıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Papa 14. Leo, Ahmet Minguzzi'nin ailesini ziyaret edecek
ETİKETLER
#istanbul
#barış
#Birlik
#Papa14leoz
#Fenerrumpatriğibartolomeos
#Boğazköprüleri
#Mattiaahmetminguzzi
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.