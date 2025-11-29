Papa 14. Leo İznik'ten sonra İstanbul'da da ayin yaptı! 3 köprü üzerinden örnek verdi

Türkiye'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaretin 3. gününde İstanbul'daki temaslarını sürdüren Papa 14. Leo, Balat'ta Fener Rum Patriği Bartholomeos'la görüştü.

Papa 14. Leo, Fener Rum Patriği Bartholomeos'la ortak bir bildiri imzaladıktan sonra yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından patrikhaneden ayrıldı.

Papa 14. Leo, İstanbul'daki Volkswagen Arena'da düzenlenen ayinde Hıristiyan topluluklar ve davetlilere hitapta bulundu.

"BOĞAZ ÜZERİNDEKİ KÖPRÜLER GİBİ..."

Papa 14. Leo, Boğaz üzerinde uzanan üç köprünün, kendisine birlik köprüleri kurmak için ortak çabaların önemini hatırlattığını söyledi.

"Boğaz üzerindeki köprüler gibi, birliğin de temellerinin sağlam kalması, zaman ve değişkenlikler tarafından zayıflatılmaması özen, dikkat ve bakım gerektirir." diyen Papa 14. Leo, bağları beslemek ve güçlendirmek için her türlü çabayı gösterme çağrısında bulundu.

Papa 14. Leo, "Bizi birleştiren şeyleri takdir ederek, ön yargı ve güvensizlik duvarlarını yıkarak, karşılıklı bilgi ve saygıyı teşvik ederek, herkese güçlü bir umut mesajı vermek ve barışçı olmaya davet etmek için birlikte yürümek istiyoruz." dedi.

Halka açık yapılan ayine katılan Papa 14. Leo, ayinin ardından buradan ayrıldı. Papa 14. Leo, yarın Ermeni Apostolik Katedrali'ndeki dua ziyareti ve Aya Yorgi Kilisesi'ndeki "ilahi ayin"in ardından, Hristiyan mezheplerinin "ortak kutsama töreni"ne katılacak.

MİNGUZZİ AİLESİYLE GÖRÜŞECEK?

Öte yandan, Papa’nın ziyaretinin son günü olan yarın, Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesiyle özel bir görüşme yapması bekleniyor.

AHMET MİNGUZZİ OLAYI NEDİR?

Arkadaşlarıyla 24 Ocak'ta kaykay malzemesi almak için Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi'ndeki pazara giden Mattia Ahmet Minguzzi ile B.B. ve U.B. arasında tartışma yaşanmış, pazardan ayrılmak isteyen Minguzzi, B.B. tarafından bıçaklanmış, U.B. ise yere düşen Minguzzi'yi tekmelemişti.

Ağır yaralanan Minguzzi hastaneye kaldırılırken, kaçan 2 şüpheli yakalandıktan sonra tutuklanmıştı. Minguzzi, hastanede yoğun bakım servisine alınmış ancak 9 Şubat'ta hayatını kaybetmişti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonucunda, Minguzzi'yi tekmeleyen U.B. ile bıçaklayan B.B. hakkında, "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 18'er yıldan 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Yargılamanın devam ettiği Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen olaya ilişkin görüntülerle ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda, Minguzzi bıçaklanmadan önce ve sonra B.B. ve U.B. ile iki şüphelinin daha varlığına ilişkin tespitler yer almıştı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda yakalanan 18 yaşından küçük şüpheliler M.A.D. ve A.Ö. sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanmıştı.