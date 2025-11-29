Papa 14. Leo, Ahmet Minguzzi'nin ailesini ziyaret edecek

Türkiye ziyareti kapsamında Ankara ve İstanbul'da temaslarda bulunan Papa 14. Leo, daha sonra Bursa'nın İznik ilçesine giderek Aziz Neophytos adına inşa edildiği belirlenen batık bazilika kalıntısının olduğu bölgede düzenlenen Birinci İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümü törenine katıldı.

İznik'teki ayinin ardından tekrar İstanbul'a giderek burada konaklayacağı Şişli'deki Saint Esprit Katedrali'ne geçen Papa 14. Leo, pazar günü dikkat çeken bir ziyaret daha gerçekleştirecek.

PAPA, MİNGUZZİ AİLESİYLE GÖRÜŞECEK

Papa 14. Leo, 24 Ocak 2025 tarihinde İstanbul'un Kadıköy ilçesinde pazar alanında uğradığı bıçaklı saldırı sonucu öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin babası İtalyan şef Andrea Minguzzi ve annesi Yasemin Minguzzi ile görüşecek.

ANNE YASEMİN MİNGUZZİ'DEN AÇIKLAMA

Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, özel bir görüşme yapacaklarını duyurdu. Papa’nın kendilerini ziyaret edeceğini duyuran Yasemin Minguzzi şu ifadeleri kullandı:

"YÜKSEK DÜZEYDE ÖZEL NİTELİKLİ GÖRÜŞME"

"Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo’nun Türkiye Cumhuriyeti’ne gerçekleştirdiği resmî ziyaret kapsamında, pazar günü tarafımıza özel bir kabul gerçekleştirileceği ve bu kabulün ziyaretin resmî programında yer alan yüksek düzeyde özel nitelikli bir görüşme olduğu bildirilmiştir."

SIRADAKİ DURAĞI LÜBNAN

Papa 14. Leo, Türkiye'deki programının ardından 30 Kasım Pazar günü Lübnan'ın başkenti Beyrut'a geçecek.