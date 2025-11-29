Menü Kapat
TGRT Haber
29.11.2025
13°
Gündem
Papa 14. Leo, Ahmet Minguzzi'nin ailesini ziyaret edecek

Türkiye ziyareti kapsamında Ankara, İstanbul ve İznik'te temaslarda bulunan Papa 14. Leo, Kadıköy'de bıçaklı saldırı sonucu öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet’in ailesi ile bir araya gelecek.

Türkiye ziyareti kapsamında Ankara ve İstanbul'da temaslarda bulunan Papa 14. Leo, daha sonra Bursa'nın İznik ilçesine giderek Aziz Neophytos adına inşa edildiği belirlenen batık bazilika kalıntısının olduğu bölgede düzenlenen Birinci İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümü törenine katıldı.

Papa 14. Leo, Ahmet Minguzzi'nin ailesini ziyaret edecek

İznik'teki ayinin ardından tekrar İstanbul'a giderek burada konaklayacağı Şişli'deki Saint Esprit Katedrali'ne geçen Papa 14. Leo, pazar günü dikkat çeken bir ziyaret daha gerçekleştirecek.

Papa 14. Leo, Ahmet Minguzzi'nin ailesini ziyaret edecek

PAPA, MİNGUZZİ AİLESİYLE GÖRÜŞECEK

Papa 14. Leo, 24 Ocak 2025 tarihinde İstanbul'un Kadıköy ilçesinde pazar alanında uğradığı bıçaklı saldırı sonucu öldürülen 15 yaşındaki 'nin babası İtalyan şef Andrea Minguzzi ve annesi Yasemin Minguzzi ile görüşecek.

Papa 14. Leo, Ahmet Minguzzi'nin ailesini ziyaret edecek

ANNE YASEMİN MİNGUZZİ'DEN AÇIKLAMA

Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, özel bir görüşme yapacaklarını duyurdu. Papa’nın kendilerini ziyaret edeceğini duyuran Yasemin Minguzzi şu ifadeleri kullandı:

Papa 14. Leo, Ahmet Minguzzi'nin ailesini ziyaret edecek

"YÜKSEK DÜZEYDE ÖZEL NİTELİKLİ GÖRÜŞME"

" Devlet Başkanı Papa 14. Leo’nun Türkiye Cumhuriyeti’ne gerçekleştirdiği resmî ziyaret kapsamında, pazar günü tarafımıza özel bir kabul gerçekleştirileceği ve bu kabulün ziyaretin resmî programında yer alan yüksek düzeyde özel nitelikli bir görüşme olduğu bildirilmiştir."

Papa 14. Leo, Ahmet Minguzzi'nin ailesini ziyaret edecek

SIRADAKİ DURAĞI LÜBNAN

Papa 14. Leo, Türkiye'deki programının ardından 30 Kasım Pazar günü 'ın başkenti Beyrut'a geçecek.

