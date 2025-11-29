Papa 14. Leo'ya İznik'te Yeniden Refah Partisi'nden protesto: Tek şüpheye dikkat çektiler

Göreve geldikten sonraki ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye düzenleyen Papa 14.Leo, Bursa'nın İznik ilçesinde ayin düzenledi.

İznik'te 1,5 saat kalan Papa, tarihi bazilikada ayin yönettikten sonra tekrar İstanbul'a geldi. Papa'nın İznik ziyaretinden memnun kaldığı ifade edilirken Yeniden Refah Partili bir grup da ziyareti protesto etti.

"SİYASİ AMACI GİZLEMEYE YÖNELİK KILIF"

Papa'nın ayini öncesinde protesto gösterisi düzenleyen partililer bir basın açıklaması yaptı. Partinin Bursa İl Başkanı Mehmet Kaygusuz tarafından okunan açıklamada Papa'nın ziyaretinin kabul edilemeyeceği belirtilerek "Vatikan'ın bu geziyi Hristiyanlığın ilk evrensel (ekümenik) buluşması olan ve birinci Konsil'in 1700. yıl dönümünde yapılması nedeniyle 'hac' olarak nitelendirmesi, ardındaki siyasi amacı gizlemeye yönelik bir kılıftır." denildi.

TRAFİK DURDURULDU

Papa'nın İstanbul'a gelişine bağlı olarak helikopterli yoğun güvenlik önlemleri de alındı. Papa'nın gelişine bağlı olarak Atatürk Havalimanı çevresi, E-5 Karayolu ve Basın Ekspres Yolu bir süre kapatılarak, trafik durduruldu.

İstanbul Atatürk Havalimanı'na gelen Papa 14. Leo, buradan Şişli'deki Saint Esprit Katedrali'ne geçti. Burada konaklayacak olan Papa, yarın İstanbul'da çeşitli programlara katılacak.



