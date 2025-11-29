Menü Kapat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
13°
Gündem
 Selahattin Demirel

Papa 14. Leo'ya İznik'te Yeniden Refah Partisi'nden protesto: Tek şüpheye dikkat çektiler

İlk yurt dışı seyahatinde Türkiye'ye gelerek İznik'te ayin yapan Katoliklerin ruhani lideri Papa 14.Leo ilçeden ayrılıp İstanbul'a dönerken Yeniden Refah Partili bir grup da protesto gösterisi düzenledi. Partililer, Papa'nın "hac" adı altındaki gezisinin siyasi amacını gizleme yöntemi olduğunu iddia ettiler.

Papa 14. Leo'ya İznik'te Yeniden Refah Partisi'nden protesto: Tek şüpheye dikkat çektiler
Göreve geldikten sonraki ilk yurt dışı ziyaretini 'ye düzenleyen Papa 14.Leo, Bursa'nın ilçesinde düzenledi.

Papa 14. Leo'ya İznik'te Yeniden Refah Partisi'nden protesto: Tek şüpheye dikkat çektiler

İznik'te 1,5 saat kalan Papa, tarihi bazilikada ayin yönettikten sonra tekrar 'a geldi. Papa'nın İznik ziyaretinden memnun kaldığı ifade edilirken Yeniden Refah Partili bir grup da ziyareti etti.

Papa 14. Leo'ya İznik'te Yeniden Refah Partisi'nden protesto: Tek şüpheye dikkat çektiler

"SİYASİ AMACI GİZLEMEYE YÖNELİK KILIF"

Papa'nın ayini öncesinde protesto gösterisi düzenleyen partililer bir basın açıklaması yaptı. Partinin Bursa İl Başkanı Mehmet Kaygusuz tarafından okunan açıklamada Papa'nın ziyaretinin kabul edilemeyeceği belirtilerek "'ın bu geziyi Hristiyanlığın ilk evrensel (ekümenik) buluşması olan ve birinci Konsil'in 1700. yıl dönümünde yapılması nedeniyle 'hac' olarak nitelendirmesi, ardındaki siyasi amacı gizlemeye yönelik bir kılıftır." denildi.

Papa 14. Leo'ya İznik'te Yeniden Refah Partisi'nden protesto: Tek şüpheye dikkat çektiler

TRAFİK DURDURULDU

Papa'nın İstanbul'a gelişine bağlı olarak helikopterli yoğun güvenlik önlemleri de alındı. Papa'nın gelişine bağlı olarak Atatürk Havalimanı çevresi, E-5 Karayolu ve Basın Ekspres Yolu bir süre kapatılarak, trafik durduruldu.

Papa 14. Leo'ya İznik'te Yeniden Refah Partisi'nden protesto: Tek şüpheye dikkat çektiler

İstanbul Atatürk Havalimanı'na gelen Papa 14. Leo, buradan Şişli'deki Saint Esprit Katedrali'ne geçti. Burada konaklayacak olan Papa, yarın İstanbul'da çeşitli programlara katılacak.


Papa 14. Leo İznik'te: Bazilikayı ziyaret etti, göl kenarında dua okudu
Papa 14. Leo'nun Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı: Türkiye Orta Doğu'da çok etkili
