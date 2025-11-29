Akraba kavgasında kan gövdeyi götürdü!

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, akraba olduğu öğrenilen şahısların karıştığı silahlı saldırı dehşet saçtı. Kısa sürede çatışmaya dönüşen olayda iki kişi hayatını kaybederken, iki kişi de yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Süleymaniye Mahallesi 2076. Sokak'ta akrabalar arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda 4 kişi silahla vuruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Mahmut Çeki'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Diğer 3 yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kavgada ağır yaralanan Reşit Çeki, Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.