Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

ESENYURT SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ

Yayın Tarihi: 29.11.2025 00:00
İLAN

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
ESENYURT SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ İLANEN TEBLİGAT
Aşağıdaki listede adı, soyadı, unvanı, borcun türü, miktarı ve icra dosya numaraları yazılı olan işverenlerimize muhatabın adresine ulaşılamama, posta yoluyla tebligat yapılamama, yabancı memlekette bulunma gibi ve sair nedenlerden dolayı tebligat yapılamaması nedeniyle vergi usul kanununun 103.ve müteakip ilgili maddeleri gereğince ilanen tebliğ yapılmasına karar verilmiştir.
İşverenlerimizin ilan tarihinden itibaren bir (1) ay içinde Cumhuriyet Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı 1985. Sokak No:3 Esenyurt / İstanbul adresinde hizmet veren merkezimize bizzat ya da vekil sıfatıyla müracaat etmeleri mektup veya telgraf (dilekçe ile) açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine bir (1) ay içerisinde tebligat yapılacaktır.
Merkezimize bizzat veya vekil sıfatıyla müracaat etmeyip adres bildirenlere posta yoluyla tebligat yapılacaktır. Bildirilen adres yanlış veya terk edilmiş ise ve bu nedenle tebliğ edilemezse adres bildirilmemiş sayılır. İlan tarihinden itibaren bir (1) ay içinde merkezimize herhangi bir şekilde başvuru yapılmamışsa ilanen tebligat yapılmış olarak kabul edilir. Tebliğ olunur.
Unvan

İcra Dosya Numarası

Sicil

Tür

Dönem

İcra tarihi Borç

BAYPROM ÖZEL GÜVENLİK VE YAKIN KORUMA HİZ.LTD.ŞTİ.2014/5762209 1365510 034 26PRİM2013/10 ila 2014/1 arası

₺28.074,69

ÜMİT ERGİNOL - GÖKDEMİR PEYZAY İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.ADİ ORT.2019/16615109 1440682 034 26PRIM2014/9 ila 2014/12 arası

₺157.177,17

İSKOÇ GRUP İNŞAAT TAHAFR SANAYİ VE LOJİSHİZM TİC.LTD.ŞTİ.2019/14555809 1418991 034 26PRIM2014/2 ila 2017/11 arası

₺97.660,34

ÖZDOĞUKAN DAKGIÇ POMPA MÜH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.2019/16878709 1359985 034 26PRIM2014/2 ila 2019/3 arası

₺97.080,13

HİZMET BİR ORTAK SAĞLIK GÜV.EĞT.VE DAN.HİZ.TİC.LTD.ŞTİ.2019/14983409 1426615 034 26PRIM2014/3 ila 2019/3 arası

₺187.067,44

ERGÜVEN İNŞAAT EMLAK VE OTO.TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ2019/14664809 1331995 034 26PRIM2011/3 ila 2011/3 arası

₺68.568,61

ADDA MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED Şİ2019/12861209 1431337 034 26PRIM2014/3 ila 2016/9 arası

₺57.780,51

ADA YAPI MÜHENDİSLİK.İNŞAAT SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.2019/2865809 1356173 034 26PRIM2014/2 ila 2016/5 arası

₺33.689,53

YURT YAPI İNŞ.VE ISI YALITIM ÜRÜN.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.2019/17310409 1364631 034 26PRIM2014/2 ila 2019/3 arası

₺204.308,27

KONUK DÖKÜM MAKİNA VE TAŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.2019/16663509 1392241 034 26PRIM2014/2 ila 2016/8 arası

₺51.021,66

ASLANGRUP ORGANİZASYON OTOMOTİV TAŞIMACILIK PERSONEL HİZMETL2019/13857509 1379182 034 26PRIM2012/6 ila 2017/11 arası

₺44.040,90

CENAY METAL MAK.OTOMVE İNŞAAT SANAYİ VEDIŞ TİCARET LTD ŞTİ2019/14095609 1397674 034 26PRIM2014/2 ila 2016/7 arası

₺54.257,18

TASF.HAL.ÖMÜR GURUP İNŞ.ÇEV.DÜZ.VE TEM.HİZ.GID.TEKS.OTO.SAN2019/1671909 1314891 034 26PRIM2008/12 ila 2008/12 arası

₺61.353,18

YÜREK GIDA İNŞ.KUYUMCULUK ZÜCCACİYE SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ2019/2705309 1068436 034 26PRIM2009/11 ila 2010/11 arası

₺76.822,83

MTZ LOJİSTİK İNŞAAT TURİZM SAN VE TİC LTD ŞTİ2019/16758909 1355396 034 26PRIM2014/2 ila 2018/2 arası

₺172.745,32

PASUR İNŞ.TEKS.GIDA TARIM VE HAYV.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.2019/14562009 1374898 034 26PRIM2014/3 ila 2017/11 arası

₺37.372,18

TATAR NAKLİYAT REKLAM ORG.OTO.YEDEK PARÇA YAY.MATB.SAN.LTD.Ş2019/17156009 1345306 034 26PRIM2010/10 ila 2019/3 arası

₺37.031,01

PROJE TURKUAZ SERAMİK İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.2019/1323609 1384071 034 26PRIM2013/4 ila 2017/10 arası

₺218.500,46

METMAR GIDA DAY. TÜK. MADEN TUR. LTD. ŞTİ.2019/16732509 1361881 034 26PRIM2014/2 ila 2017/11 arası

₺64.556,20

METMAR GIDA DAY.TÜK.MAD.TURZ.SAN.VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.2019/1671409 1312168 034 26IPC2013/4 ila 2013/4 arası

₺92.293,57

ASİLZADE PASTANE GIDA İNŞ.TUR.OTOM.SAN VE TİC LTD ŞTİ2019/3064009 1398466 034 26PRIM2014/2 ila 2014/4 arası

₺24.812,22

KENT VİZYON DANIŞMANLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.2019/16650309 1350140 034 26PRIM2014/2 ila 2019/3 arası

₺62.740,21

GÜÇLÜ LOJİSTİK LİMAN NAK.HİZM.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.2019/2985409 1384680 034 26PRIM2014/2 ila 2015/11 arası

₺30.558,18

FRD SİGORTA ARACILIKHİZMETLERİ LTD ŞTİ2019/14759609 1396721 034 26PRIM2014/3 ila 2018/12 arası

₺43.292,98

NETSA OTOMOTİV İNŞ.TAAHHÜT SAN.VE DIŞ TİC. LTD ŞTİ2019/16779309 1392619 034 26PRIM2014/2 ila 2017/9 arası

₺30.077,86

KENTYAP İNŞAAT SAN.TİC.LTD.ŞTİ.2019/16650909 1370707 034 26PRIM2012/8 ila 2019/3 arası

₺116.158,29

KENTYAP İNŞAAT SAN.TİC.LTD.ŞTİ.2019/16651009 1370707 034 26ISS2012/8 ila 2019/3 arası

₺36.943,06

ATAYAPI İNŞAAT VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.2019/2729109 1300715 034 26PRIM2007/9 ila 2007/9 arası

₺25.680,19

TRUSTUS İNŞAAT MÜH. TİC. LTD. ŞTİ.2019/17191309 1374859 034 26PRIM2012/2 ila 2017/11 arası

₺57.952,18

BOSTANCI İNŞ.NAKLİYAT GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.2019/14041309 1086430 034 26PRIM2014/4 ila 2019/3 arası

₺55.364,75

CPS PLASTİK ENDÜSTRİYEL TASARIM İM.SAN.VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.2019/14489509 1410326 034 26PRIM2014/2 ila 2017/11 arası

₺48.689,86

MOBEKSPERT MOBİLYA SAN.VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.2019/16748109 1377360 034 26PRIM2014/4 ila 2016/9 arası

₺83.607,65

SİMPA YAPI MALZ PAZ SAN TİC LTD ŞTİ2019/17078609 1320262 034 26PRIM2014/2 ila 2017/10 arası

₺29.289,00

YÜKSELLER İNŞAAT MALPAZAR.VE NAKL.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ2019/17313409 1057363 034 26PRIM2014/2 ila 2017/11 arası

₺56.908,17

AKAL GRUP EMLAK İNŞAAT TİC.LTD.ŞTİ2019/13046009 1417295 034 26PRIM2014/2 ila 2017/12 arası

₺44.785,73

ERİN MODA TEKSTİL İMALAT İTHALAT İHRACAT DIŞ TİCARET LİMİTED2019/1139209 1442178 034 26ISS2014/9 ila 2015/9 arası

₺41.611,66

ERİN MODA TEKSTİL İMALAT İTHALAT İHRACAT DIŞ TİCARET LİMİTED2019/1139309 1442178 034 26PRIM2014/9 ila 2015/9 arası

₺493.362,92

5M ELEKTRİK TAAHHÜTİNŞAAT SAN.VE TİC.LTD. ŞTİ.2019/12849609 1415496 034 26PRIM2014/2 ila 2018/12 arası

₺46.762,99

PRAMA ENDÜSTRİYEL MAKİNE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ2019/16957709 1396430 034 26PRIM2014/2 ila 2019/3 arası

₺101.378,88

AYDINLAR MAKİNA VE YEDEK PARÇALARI İMALAT SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ2019/4334909 1368248 034 26PRIM2014/2 ila 2018/1 arası

₺31.105,68

TÜMER GIDA TEKNİK HİZMETLER ORGANİZASYON SANAYİ VE TİCARET L2019/12810909 1006277 034 26PRIM2009/12 ila 2017/11 arası

₺40.428,34

OSMAN İLHAN GAYRİMENİNŞAAT TURİZM SANAYİVE TİC.LTD.ŞTİ.2019/16829209 1423408 034 26PRIM2014/2 ila 2014/4 arası

₺45.626,54

TASF.HAL. ER-TAŞ TEKSTİL İTHALAT İHRCAT SAN VE TİC LTD ŞTİ2019/2691109 1052314 034 26PRIM2006/9 ila 2007/2 arası

₺54.036,63

HANYURT YAPI LİMİTED ŞİRKETİ2019/14958409 1339001 034 26PRIM2013/6 ila 2019/3 arası

₺28.634,04

SİMKAR YAPI MALZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.2019/17079609 1372587 034 26PRIM2012/11 ila 2018/10 arası

₺118.330,51

TASF.HAL. BAKIRCILAR HALI MOBİLYA VE DEKORASYON SANAYİ TİC.L2019/16595209 1043688 034 26PRIM2006/5 ila 2018/5 arası

₺48.768,49

ALBAYRAK İNŞ.VE TİC.LTD.ŞTİ.2019/9629701 1009603 034 26PRIM2014/2 ila 2019/3 arası

₺107.590,94

TUĞRA TURİZM GIDA VE ORG.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.2019/18625809 1331426 034 26IPC2011/1 ila 2012/12 arası

₺25.952,08

BİLGEN MOBİLYA HAFRİYAT İNŞAAT SAN VE TİC LTD ŞTİ2019/14018609 1427365 034 26PRIM2014/2 ila 2017/11 arası

₺88.339,38

TURKUAZ EV DIŞI TÜKETİM GIDA PAZ.DAĞ.İTH.İHR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ2019/17198609 1386774 034 26PRIM2012/4 ila 2017/12 arası

₺99.257,73

KURTULUŞ TIP VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKE2019/16674109 1429012 034 26PRIM2014/2 ila 2018/4 arası

₺150.172,73

NADİR CAFE RESTORANT GIDA İNŞAAT SAN.TİC.LTD.ŞTİ2019/3252809 1421085 034 26PRIM2014/2 ila 2018/3 arası

₺93.035,52

BİRYAP TEKNİK VE ENDYAPI SİS.SAN.TİC.LTDŞTİ.2019/3152009 1411427 034 26PRIM2014/2 ila 2014/4 arası

₺35.167,83

ALMAST SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ2019/13076109 1421281 034 26PRIM2014/2 ila 2019/3 arası

₺48.773,01

ALGAN KUYUMCULUK TİC.LTD.ŞTİ.2019/13073409 1369783 034 26PRIM2014/2 ila 2019/3 arası

₺59.473,61

ALGAN KUYUMCULUK TİCARET LTD. ŞTİ.2019/13008809 1365772 034 26PRIM2012/11 ila 2012/11 arası

₺36.454,05

MARMARA İNŞAAT PEYZAJ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.2019/16698709 1073426 034 26PRIM2006/12 ila 2006/12 arası

₺631.982,96

ŞÜKÜROĞLU BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ YAZILIM DANIŞMANLIK HİZ.S2019/17148309 1405734 034 26PRIM2014/1 ila 2019/3 arası

₺122.226,90

GELİŞİM İNŞAAT TURİZGIDA TEKSTİL SANVE TİC.LTD.ŞTİ.2019/18623909 1309750 034 26IPC2010/3 ila 2015/11 arası

₺29.028,09

YETGİL İNŞAAT TURİZM VE GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ.2019/5633809 1387951 034 26PRIM2014/2 ila 2019/3 arası

₺59.185,44

DEMAŞ İNŞAAT TİCVE SAN.LTD.ŞTİ.2019/14535009 1384891 034 26PRIM2014/2 ila 2014/4 arası

₺27.849,12

DEMAŞ İNŞAAT TİCVE SAN.LTD.ŞTİ.2019/14534809 1303610 034 26PRIM2010/3 ila 2010/3 arası

₺208.807,03

ECETEM TEMİZLİKVE İNSAN KAYNAKLARI İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCA2019/2907109 1368125 034 26PRIM2014/2 ila 2014/4 arası

₺318.531,30

ECETEM TEMİZLİKVE İNSAN KAYNAKLARI İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCA2019/2906909 1368125 034 26ISS2013/11 ila 2014/4 arası

₺52.299,99

RASEL AMBALAJ SAN VE TİC LTD ŞTİ2019/18709701 1022587 034 26PRIM2014/2 ila 2016/10 arası

₺28.229,53

S.G.TEKSTİL TURİZM İTH.İHR. PAZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.2019/18496409 1072737 034 26IPC2011/1 ila 2018/2 arası

₺35.732,36

S.G.TEKSTİL TURİZM İTH.İHR. PAZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.2019/2709609 1072737 034 26PRIM2009/2 ila 2011/6 arası

₺105.855,80

ÖZ-EL GÜVENLİK LİMİTED ŞİRKETİ2019/14437009 1446616 034 26PRIM2014/11 ila 2015/10 arası

₺126.604,16

ÖZ-EL GÜVENLİK LİMİTED ŞİRKETİ2019/14436709 1401530 034 26PRIM2013/1 ila 2013/3 arası

₺831.735,59

ÖZ-EL GÜVENLİK LİMİTED ŞİRKETİ2019/14436809 1401530 034 26ISS2013/1 ila 2013/3 arası

₺77.050,83

TONTON UNLU MAMÜL.GIDA DAĞ.TAŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.2019/2682709 1045695 034 26PRIM2009/12 ila 2010/11 arası

₺40.734,49

İFLAS HAL.YENİ DOĞUŞ İNŞAAT TAHH.İTH.İHR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.2019/3046709 1395028 034 26PRIM2014/7 ila 2014/12 arası

₺52.551,52

İFLAS HAL.YENİ DOĞUŞ İNŞAAT TAHH.İTH.İHR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.2019/3046609 1395028 034 26PRIM2013/12 ila 2014/3 arası

₺30.451,52

İFLAS HAL.YENİ DOĞUŞ İNŞAAT TAHH.İTH.İHR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.2019/2671901 1031137 034 26PRIM2013/8 ila 2014/4 arası

₺29.258,91

HASATLAR İNŞ. YAPI MALZ LOJİSTİK TUR. DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.2019/14965809 1362547 034 26PRIM2011/4 ila 2012/12 arası

₺202.287,87

AY-KAN BOYA SAN.VE İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.2019/13889209 1346641 034 26PRIM2014/2 ila 2019/3 arası

₺181.686,92

MİMDA MİMARİ CEPHE VE CAM DAN. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.2019/16737509 1376924 034 26PRIM2014/4 ila 2016/9 arası

₺56.526,89

GİRİŞİM İNŞAAT MÜHENDİSLİK PROJE TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ2019/14813109 1335481 034 26PRIM2014/2 ila 2018/3 arası

₺30.030,18

DEBATE TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİCARET LTD ŞTİ2015/6816109 1455121 034 26PRIM2015/2 ila 2015/4 arası

₺27.227,58

DEBATE TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİCARET LTD ŞTİ2019/18424609 1430776 034 26IPC2014/9 ila 2015/4 arası

₺29.860,52

DEBATE TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİCARET LTD ŞTİ2019/14527309 1430776 034 26ISS2014/3 ila 2016/7 arası

₺43.608,20

OSKA YAPI LOJİSTİK İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.2019/16828509 1359965 034 26PRIM2014/2 ila 2017/10 arası

₺32.555,42

EMEK İNŞ.NAKL. HAFR. VE YAPI MALZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.2019/14107909 1066476 034 26PRIM2005/12 ila 2005/12 arası

₺42.519,34

ÖZCANAYTU İNŞAAT VE İNŞ.MALZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.2019/16875209 1372402 034 26PRIM2014/2 ila 2018/12 arası

₺209.141,29

BEYLİK İŞ SAĞLIĞI VEGÜVENLİĞİ HİZMETLERİTİCARET LTD.ŞTİ.2019/14004209 1414767 034 26PRIM2014/4 ila 2018/12 arası

₺233.121,70

STEIN KİM.MAD.VE MON.SA.ÜRPA.İÇ VE D.T.LTD.ŞTİ2019/17110409 1412604 034 26PRIM2014/2 ila 2019/3 arası

₺100.490,21

EMKA SPOR EKİPMANLARI İNŞAAT GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.2019/14646009 1405782 034 26PRIM2014/2 ila 2018/12 arası

₺203.306,93

KAYI DEMİR ÇELİK VE İNŞAAT SAN TEM HİZM GIDA TİC LTD ŞTİ2019/14243809 1377878 034 26PRIM2012/9 ila 2012/12 arası

₺112.570,89

KAYI DEMİR ÇELİK VE İNŞAAT SAN TEM HİZM GIDA TİC LTD ŞTİ2019/14243209 1377873 034 26PRIM2012/4 ila 2012/12 arası

₺78.707,17

KAYI DEMİR ÇELİK VE İNŞAAT SAN TEM HİZM GIDA TİC LTD ŞTİ2019/14242909 1377867 034 26PRIM2012/3 ila 2012/12 arası

₺69.601,20

ASL İLETİŞİM İNŞAAT TEMİZLİK ORGANİZE HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.2019/2952409 1378084 034 26PRIM2013/4 ila 2014/9 arası

₺2.884.899,95

BAHTİYAR VURAL (T.C.: 410*****60) (ŞİRKET YETKİLİSİ)-ONR TESİS YÖNETİMİ VE TEMİZLİK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ2019/3674109 1461758 034 26PRIM2015/8 ila 2016/5 arası

₺2.558.109,53

YAPI VE TİC.A.Ş.2019/12903901 687910 034 26PRIM1998/5 ila 1998/5 arası

₺5.623.064,55

ONR TESİS YÖNETİMİ VE TEMİZLİK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ2019/3674109 1461758 034 26PRIM2015/8 ila 2016/5 arası

₺2.558.109,53

#ilangovtr Basın No: ILN02346402
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.