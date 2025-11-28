Menü Kapat
Editor
 TGRT Haber

Yollar neden kapalı, ne zaman açılacak? 29-30 Kasım İstanbul'da kapalı yollar duyuruldu

İstanbul’da 29-30 Kasım kapalı yollar açıklandı! Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo’nun 27-30 Kasım tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştireceği resmi temaslar nedeniyle kent genelinde birçok cadde ve sokak geçici olarak trafiğe kapatılacak. İstanbul Valiliği tarafından yapılan duyuruda, Papa’nın Sultanahmet Camii, Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi, Fener Rum Patrikhanesi, İstanbul Ermeni Patrikhanesi ve Volkswagen Arena gibi noktalara gerçekleştireceği ziyaretler kapsamında güzergahlarda güvenlik önlemleri alındığı aktarıldı. İşte 29-30 Kasım kapalı yollar İstanbul güzergahları…

Yollar neden kapalı, ne zaman açılacak? 29-30 Kasım İstanbul'da kapalı yollar duyuruldu
28.11.2025
28.11.2025
saat ikonu 22:58

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, resmi ziyaretleri kapsamında ’deki temaslarına devam ediyor. Valiliği, Papa’nın kentte bulunacağı 27-30 Kasım tarihleri arasında uygulanacak trafik düzenlemelerine ilişkin detayları paylaştı.

Yollar neden kapalı, ne zaman açılacak? 29-30 Kasım İstanbul'da kapalı yollar duyuruldu

YOLLAR NEDEN KAPALI?

Papa 14. Leo’nun İstanbul’daki dört günlük programı süresince farklı ilçelerde bulunan dini ve resmi kurumlara yapacağı ziyaretler nedeniyle çeşitli tedbirleri uygulanıyor. Valilik tarafından açıklanan düzenlemelerde, Papa’nın geçiş güzergahlarında güvenlik protokolleri gereği trafik akışının belirli saatlerde durdurulacağı, sürücüler için ise alternatif yolların belirlendiği ifade edildi. Bu kapsamda hem tarihi yarımadada hem de Beşiktaş, Şişli, Bakırköy, Sarıyer ve Fatih gibi ilçelerde Papa’nın program saatlerine göre çok sayıda cadde ve sokakta geçici kapanma uygulanacak.

Yollar neden kapalı, ne zaman açılacak? 29-30 Kasım İstanbul'da kapalı yollar duyuruldu

Söz konusu düzenlemeler yalnızca Papa’nın geçiş ve ziyaret süreçleri boyunca yürürlüğe girerken, kapatılan yolların her biri için alternatif güzergahlar duyuruldu. Valilik, özellikle 29 ve 30 Kasım tarihlerinde program yoğunluğunun artması nedeniyle sabah erken saatlerden itibaren trafiğe kapatılacak noktaların genişlediğini belirtti.

Yollar neden kapalı, ne zaman açılacak? 29-30 Kasım İstanbul'da kapalı yollar duyuruldu

YOLLAR NE ZAMAN AÇILACAK, KAÇA KADAR KAPALI?

Papa 14. Leo’nun İstanbul temaslarının 30 Kasım Pazar günü Atatürk Havalimanı Devlet Konuk Evi’nden ayrılışıyla tamamlanacağı duyuruldu. Valiliğin paylaştığı bilgilere göre, trafik kapanmaları ziyaret programlarının başlangıç ve bitiş saatlerine göre değişiklik gösteriyor. Özellikle 29 ve 30 Kasım tarihlerinde sabah 06.00’dan itibaren çok sayıda bölgenin trafiğe kapalı olacağı, bazı noktaların ise program bitimine kadar erişime kapatılacağı aktarıldı. Güzergahların yeniden trafiğe açılması her ziyaretin ve geçişin ardından aşamalı olarak gerçekleştirilecek.

Yollar neden kapalı, ne zaman açılacak? 29-30 Kasım İstanbul'da kapalı yollar duyuruldu

Konaklama alanı çevresindeki Satırcı, Papa Roncalli, Cebel Topel ve Çimen Sokak kesişimleri ise 27 Kasım saat 07.00’den 30 Kasım saat 12.00’ye kadar kesintisiz olarak kapalı olacak. Diğer tüm kapatma uygulamaları, Papa’nın ilgili noktaya ulaşması ve programın sonlanmasının ardından normale dönecek.

Yollar neden kapalı, ne zaman açılacak? 29-30 Kasım İstanbul'da kapalı yollar duyuruldu

29 KASIM KAPALI YOLLAR

29 Kasım Cumartesi günü Papa 14. Leo’nun Sultanahmet Camii, Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi, Fener Rum Patrikhanesi ve Volkswagen Arena programları nedeniyle çok sayıda cadde ve sokak trafiğe kapalı olacak. Sabah saat 07.00’den itibaren Sultanahmet güzergahı boyunca Cumhuriyet Caddesi, Refik Saydam Caddesi, Tersane Caddesi, Kemeraltı Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı, Galata Köprüsü, Sirkeci çevresi, Kennedy Caddesi’nin Florya yönü gibi kritik noktalar araç geçişine kapatılacak. Sultanahmet çevresinde ise Küçükayasofya, Atmeydanı, Torun, Dalbastı, Utangaç, Üçler, Nakilbent, Tavukhane ve Aksakal sokaklarında trafik akışı sağlanamayacak.

Yollar neden kapalı, ne zaman açılacak? 29-30 Kasım İstanbul'da kapalı yollar duyuruldu

Aynı gün Papa’nın Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi’ne geçişi sırasında Rauf Orbay Caddesi, Yeşilyurt İstasyon Caddesi, Demiryolu Caddesi kapatılırken, kilise çevresinde Serbesti Caddesi, Yeşilzeytin, Endaze, Andelip, Yakutçu ve Zümrüt sokakları ile Harekat Ordusu ve 14 Nisan caddeleri sabah 06.00’dan itibaren erişime kapalı olacak. Günün devamında Papa’nın Fener Rum Patrikhanesi ve Volkswagen Arena ziyaretleri nedeniyle Ayvansaray, Mürsel Paşa, Kadir Has, Abdülezel Paşa ve Savaklar caddeleri ile D100, TEM ve Büyükdere Caddesi çevresinde kapsamlı trafik kısıtlamaları uygulanacak.

Yollar neden kapalı, ne zaman açılacak? 29-30 Kasım İstanbul'da kapalı yollar duyuruldu

30 KASIM KAPALI YOLLAR

30 Kasım Pazar günü Papa 14. Leo’nun İstanbul Ermeni Patrikhanesi ve Fener Rum Patrikhanesi ziyaretleri ile Atatürk Havalimanı Devlet Konuk Evi’ne geçişi nedeniyle kapsamlı trafik tedbirleri yürürlüğe girecek. Sabah 07.00’den itibaren Cumhuriyet Caddesi, Refik Saydam Caddesi, Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı, Atatürk Bulvarı ve Atatürk Köprüsü sahil yönünde trafiğe kapalı olacak. Ermeni Patrikhanesi çevresinde ise Hayriye Tüccar, Türkeli ve Molataşı caddeleri ile Nişancı, Sevgi ve Nalbant Camii sokaklarında erişim sağlanamayacak.

Yollar neden kapalı, ne zaman açılacak? 29-30 Kasım İstanbul'da kapalı yollar duyuruldu

Papa’nın gün içindeki ikinci ziyareti olan Fener Rum Patrikhanesi çevresinde Yıldırım Caddesi, Dr. Sadık Ahmet Caddesi, Camcı Çeşmesi Yokuşu ve İncebel Sokak trafiğe kapalı tutulacak. Papa’nın saat 12.45’te Atatürk Havalimanı’na hareketi sırasında Atatürk Bulvarı, Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi, Kennedy Caddesi’nin Bakırköy yönü ve Rauf Orbay Caddesi Florya istikameti güzergahları kapatılacak. Trafik akışı Vatan, Millet, Macar Kardeşler, Aksu ve 10. Yıl caddeleri ile D100 üzerinden sağlanacak.

