Yaşam
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Başakşehir'de okulda zehirlenme! Çok sayıda öğrenci hastaneye kaldırıldı: Kantinciler gözaltında

Başakşehir'deki bir ortaokulda kantinden yiyecek ve içecek alan yaklaşık 30 öğrenci, zehirlenme iddiasıyla hastaneye başvurdu. Çocuklar tedavi altına alınırken, kantini işleten karı koca gözaltına alındı.

Başakşehir'de okulda zehirlenme! Çok sayıda öğrenci hastaneye kaldırıldı: Kantinciler gözaltında
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.11.2025
saat ikonu 22:27
|
GÜNCELLEME:
28.11.2025
saat ikonu 22:27

'de bulunan bir ortaokulda öğrenciler, kantinden aldıkları yiyecek ve içecekleri tükettikten bir süre sonra ve baş dönmesi şikayetleri yaşamaya başladı.

OKULA SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Durumun bildirilmesi üzerine okula çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Aynı rahatsızlıktan şikayet eden yaklaşık 30 , ilk müdahalenin ardından sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Başakşehir'de okulda zehirlenme! Çok sayıda öğrenci hastaneye kaldırıldı: Kantinciler gözaltında

KANTİNİ İŞLETEN ÇİFT GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, okul kantinini işleten karı ve kocayı gözaltına aldı. Kantinin faaliyetlerinin geçici olarak durdurulduğu öğrenildi.

Doğan Başak adlı veli, " vakası saat 15.00 sıralarında başlamış. Bize bilgi saat 18.00 sıralarında geldi. Çocukların çoğu yedikleri gıdalardan zehirlendi. Farklı farklı şeylerden çocuklar zehirlenmiş. Çocuklar şu anda yeni yeni kendilerine geliyorlar" dedi.

Başakşehir'de okulda zehirlenme! Çok sayıda öğrenci hastaneye kaldırıldı: Kantinciler gözaltında

"ÇİĞ KÖFTE, DÖNER YEMİŞLER"

Çocuğu rahatsızlanan başka bir veli Oğuz Ateş de, "Çiğ köfte yemişler, saat 15.00-15.30 gibi buraya geldik. Doktorumuz bizimle ilgilendi. Gerekli kan testlerini verdik. Daha sonrasında başka çocuklar da gelmeye başladı. Çocuklara sorduğumda döner, köfte gibi şeyler yediklerini söylediler. Kaymakam bey geldi, ona da söyledik, durumu aktardık. O da konuyla ilgilendiğini söylediler. Takip ediyorlar. Konunun takipçisi olacağız" dedi.

Hayati tehlikesi olmayan öğrencilerin tedavilerine devam ediliyor. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

