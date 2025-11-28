UEFA kulüp puanlarını güncelledi: Fenerbahçe Galatasaray'ı geride bıraktı!

Kategoriler
UEFA, Avrupa ekiplerinin son puan durumunu açıkladı. Temsilcilerimiz arasında Fenerbahçe; Galatasaray, Başakşehir, Beşiktaş, Sivasspor, Trabzonspor ve Samsunspor'un önünde yer aldı.
1. Real Madrid (131.500)
2. Bayern Münih (122.250)
3. Inter (121.250)
4. Manchester City (115.750)
5. Liverpool (113.500)
6. Paris Saint-Germain (108.500)
7. Borussia Dortmund (97.750)
8. Bayer Leverkusen (97.250)
9. Barcelona (94.250)
10. Arsenal (91.000)
40) Fenerbahçe (53.250)
46) Galatasaray (47.750)
92) Rams Başakşehir (19.500)
114) Beşiktaş (15.500)
138) Özbelsan Sivasspor (12.500)
156) Trabzonspor (11.000)
172) Samsunspor (7.000)