Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Hatayspor yalnız kaldı: Taraftarlar bilet alıp hediye ediyor, sponsorlardan ses yok!

Hatayspor'da depremin ardından geçen zamanla birlikte sponsorlar sahneden çekildi. Şu an için Hatayspor 1. Lig'de kümede kalma mücadelesi verirken, taraftarların bilet alıp hediye etmesi ise ayrıca dikkat çekti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Hatayspor yalnız kaldı: Taraftarlar bilet alıp hediye ediyor, sponsorlardan ses yok!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
28.11.2025
saat ikonu 20:30
|
GÜNCELLEME:
28.11.2025
saat ikonu 20:52

'un sonrasında yaraları sarılmadı ve kulüp günbegün yalnız bırakıldı. şehrinin temsilcisi olan ve pek çok bölge insanının hatıralarında önemli bir yeri olan Hatayspor, an itibarıyla 'de kümede kalmak için mücadele ediyor.

Hatayspor yalnız kaldı: Taraftarlar bilet alıp hediye ediyor, sponsorlardan ses yok!

HATAYSPOR'DA SPONSORLUK ANLAŞMALARI BEKLENDİĞİ GİBİ OLMADI

6 Şubat depremlerinden sonra takımın uzun vadeli anlaşmaları yapması beklenirken; süreç tam tersi bir hal aldı ve Hatay şehrinin kulübü, bu zorlu zamanlarda yalnız bırakıldı! Halihazırda bazı futbolseverlerin takıma destek olmak amacıyla şehir dışından bilet aldığı ve bölgede yaşayan insanlara hediye ettiği süreçte, sponsorlardan ise ses çıkmadı.

Hatayspor yalnız kaldı: Taraftarlar bilet alıp hediye ediyor, sponsorlardan ses yok!

HATAYSPOR YENİDEN ŞEHRE DÖNMÜŞTÜ

Antakya'daki Hatay Stadyumu'na son olarak depremden 1 gün önce; 5 Şubat'ta Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 1-0 yendiği karşılaşmada çıkan Hatayspor, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında 22 Kasım Cumartesi günü İskenderun Fuat Tosyalı Stadyumu'nda Atko Grup Pendikspor ile yaptığı müsabakayla, tam 1021 gün sonra şehrinde taraftarıyla buluşmuştu.

https://x.com/Hatayspor_FK/status/1991972412334977318?s=20

HATAYSPOR DA DEPREMDE AĞIR YARA ALMIŞTI

Pazarcık ve Elbistan merkezli 6 Şubat depremlerinde; Ganalı futbolcu Christian Atsu, sportif direktör Taner Savut, altyapı kaleci antrenörü Hüseyin Danahaliloğlu, 14-15 yaş altı takımı futbolcuları Fatin Can ve Hamza Sürer, malzeme sorumlusu Onur Akdeniz ile mutfak çalışanı Suzan Berber'i kaybeden Hatayspor'un, afetten sonra Mersin Stadı'nda çıktığı iç saha maçlarını, tekrar kentinde oynayacağını duyurması taraftarları mutlu etmişti.

Hatayspor yalnız kaldı: Taraftarlar bilet alıp hediye ediyor, sponsorlardan ses yok!

HATAYSPOR'UN ŞEHİRDEKİ ANLAMI

Hatayspor Taraftarlar Derneği Başkanı Sadullah Ergin, takımın yeniden şehre dönecek olmasını değerlendirmiş ve "15 ilçe tek yürek aynı acıları yaşadık. Artık aynı sevinci de birlikte yaşamak istiyoruz. Hep beraber tek ses, tek vücut olarak bu kötü günlerden, aynı şehrimiz gibi ayağa kalkıp yeniden hedefe koşmamız lazım. Hatayspor'un hangi ligde, kaçıncı sırada ya da hangi konumda olduğu olarak bizi pek ilgilendirmiyor. Bu takım sokakta top oynasa kaldırımları tribün yaparız. Biz armamızın, bordo beyaz renklerin peşinde koşmaya, takımımızı tribünlerde desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Hatayspor yalnız kaldı: Taraftarlar bilet alıp hediye ediyor, sponsorlardan ses yok!

Sıkça Sorulan Sorular

HATAYSPOR İÇİN SÜREÇ NASIL DEVAM EDECEK?
Kulübün, şehre dönüşle birlikte tesis yapılanmasını tamamlaması bekleniyor.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Wesley Sneijder'den sert çıkış: "Aklı pek yerinde değil"
Yeni Malatyaspor'dan resmi açıklama: Takımda oyuncu kalmadı!
ETİKETLER
#Spor
#deprem
#hatay
#hatayspor
#sponsorluk
#taraftar
#1. Lig
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.