Hatayspor yalnız kaldı: Taraftarlar bilet alıp hediye ediyor, sponsorlardan ses yok!

Hatayspor'un deprem sonrasında yaraları sarılmadı ve kulüp günbegün yalnız bırakıldı. Hatay şehrinin temsilcisi olan ve pek çok bölge insanının hatıralarında önemli bir yeri olan Hatayspor, an itibarıyla 1. Lig'de kümede kalmak için mücadele ediyor.

HATAYSPOR'DA SPONSORLUK ANLAŞMALARI BEKLENDİĞİ GİBİ OLMADI

6 Şubat depremlerinden sonra takımın uzun vadeli sponsorluk anlaşmaları yapması beklenirken; süreç tam tersi bir hal aldı ve Hatay şehrinin kulübü, bu zorlu zamanlarda yalnız bırakıldı! Halihazırda bazı futbolseverlerin takıma destek olmak amacıyla şehir dışından bilet aldığı ve bölgede yaşayan insanlara hediye ettiği süreçte, sponsorlardan ise ses çıkmadı.

HATAYSPOR YENİDEN ŞEHRE DÖNMÜŞTÜ

Antakya'daki Hatay Stadyumu'na son olarak depremden 1 gün önce; 5 Şubat'ta Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 1-0 yendiği karşılaşmada çıkan Hatayspor, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında 22 Kasım Cumartesi günü İskenderun Fuat Tosyalı Stadyumu'nda Atko Grup Pendikspor ile yaptığı müsabakayla, tam 1021 gün sonra şehrinde taraftarıyla buluşmuştu.

https://x.com/Hatayspor_FK/status/1991972412334977318?s=20

HATAYSPOR DA DEPREMDE AĞIR YARA ALMIŞTI

Pazarcık ve Elbistan merkezli 6 Şubat depremlerinde; Ganalı futbolcu Christian Atsu, sportif direktör Taner Savut, altyapı kaleci antrenörü Hüseyin Danahaliloğlu, 14-15 yaş altı takımı futbolcuları Fatin Can ve Hamza Sürer, malzeme sorumlusu Onur Akdeniz ile mutfak çalışanı Suzan Berber'i kaybeden Hatayspor'un, afetten sonra Mersin Stadı'nda çıktığı iç saha maçlarını, tekrar kentinde oynayacağını duyurması taraftarları mutlu etmişti.

HATAYSPOR'UN ŞEHİRDEKİ ANLAMI

Hatayspor Taraftarlar Derneği Başkanı Sadullah Ergin, takımın yeniden şehre dönecek olmasını değerlendirmiş ve "15 ilçe tek yürek aynı acıları yaşadık. Artık aynı sevinci de birlikte yaşamak istiyoruz. Hep beraber tek ses, tek vücut olarak bu kötü günlerden, aynı şehrimiz gibi ayağa kalkıp yeniden hedefe koşmamız lazım. Hatayspor'un hangi ligde, kaçıncı sırada ya da hangi konumda olduğu taraftar olarak bizi pek ilgilendirmiyor. Bu takım sokakta top oynasa kaldırımları tribün yaparız. Biz armamızın, bordo beyaz renklerin peşinde koşmaya, takımımızı tribünlerde desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.