FB GS maç bileti fiyatları! Fenerbahçe Galatasaray derbi biletleri satışa çıktı

Fenerbahçe, Galatasaray derbisinin biletlerini kademeli şekilde satışa sundu. Kulüp, karşılaşma için tribün kategorilerine göre belirlenen fiyatları açıkladı.

DERBİ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Fenerbahçe’nin açıklamasına göre derbinin biletleri ilk olarak bugün saat 17.00 itibarıyla yüksek divan kurulu, kongre üyeleri ve temsilci üyelere satışa çıkarıldı. Bu kapsamda kulüp üyeleri belirlenen öncelik takvimi doğrultusunda biletlerini passo.com.tr üzerinden temin etmeye başladı. Satışların ilk bölümünde yalnızca belirlenen üye kategorilerine erişim sağlandı.

Yarın saat 11.00'de ise Fenerbahçe Kart sahipleri için satış penceresi açılacak. Bu aşamada kart sahipleri tribün kategorilerine göre belirlenmiş fiyatlardan bilet alabilecek. Biletlerin yalnızca resmi satış kanalı üzerinden temin edileceği duyuruldu ve kulüp tarafından programın dışındaki kanalların kullanılmaması gerektiği hatırlatıldı.

FB GS MAÇ BİLETİ FİYATLARI

Derbinin bilet fiyatları tribün kategorilerine göre belirlendi. Kuzey-Spor Toto Tribünü için fiyat 2.500 lira olarak açıklandı. Fenerium Üst-Maraton Üst tribünlerinde A-I Blok 4.750 lira, B-H Blok 5.250 lira, C-G Blok 6.200 lira, D-F Blok 7.000 lira, E Blok ise 7.500 lira olarak duyuruldu.

Fenerbahçe Galatasaray maç bileti fiyatları şöyle:

Kuzey-Spor Toto Tribünü: 2.500 lira

Fenerium Üst-Maraton Üst A-I Blok: 4.750 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst B-H Blok: 5.250 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst C-G Blok: 6.200 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst D-F Blok: 7.000 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst E Blok: 7.500 TL

Fenerium Alt-Maraton Alt A-I Blok: 10.400 TL

Fenerium Alt-Maraton Alt B-H Blok: 12.000 TL

Fenerium Alt-Maraton Alt C-G Blok: 14.350 TL

Fenerium Alt-Maraton Alt Adidas D-F Blok: 16.300 TL

VİP (Maraton Alt-Fenerium Alt Adidas E Blok): 49.350 TL

Misafir Tribünü: 2.500 TL

FENERBAHÇE - GALATASARAY BİLET GENEL SATIŞI NE ZAMAN, HERKESE NE ZAMAN AÇILACAK?

Genel bilet satışı 30 Kasım Pazar günü saat 11.00 itibarıyla başlayacak. Bu tarihten itibaren tüm futbolseverler karşılaşmanın biletlerini passo.com.tr üzerinden satın alabilecek. Ön satış döneminin tamamlanmasıyla birlikte biletlerin geniş kitlelere açılacağı duyuruldu. Yapılan planlamaya göre, üyelere ve Fenerbahçe Kart sahiplerine tanınan öncelikli satış sürecinin ardından genel satışa geçilecek.