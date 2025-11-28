Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

FB GS maç bileti fiyatları! Fenerbahçe Galatasaray derbi biletleri satışa çıktı

FB GS derbi bilet fiyatları, günlerdir maçı stadyumdan izlemek isteyen futbolseverler tarafından merakla bekleniyordu. Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında 1 Aralık Pazartesi günü oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbi biletleri için kulüp tarafından satış programı duyuruldu. Merakla beklenen derbi bilet fiyatları belli oldu. İşte FB GS maç bileti fiyatları ve satış tarihleri…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
FB GS maç bileti fiyatları! Fenerbahçe Galatasaray derbi biletleri satışa çıktı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.11.2025
saat ikonu 20:15
|
GÜNCELLEME:
28.11.2025
saat ikonu 20:17

, derbisinin biletlerini kademeli şekilde satışa sundu. Kulüp, karşılaşma için tribün kategorilerine göre belirlenen fiyatları açıkladı.

FB GS maç bileti fiyatları! Fenerbahçe Galatasaray derbi biletleri satışa çıktı

DERBİ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Fenerbahçe’nin açıklamasına göre derbinin biletleri ilk olarak bugün saat 17.00 itibarıyla yüksek divan kurulu, kongre üyeleri ve temsilci üyelere satışa çıkarıldı. Bu kapsamda kulüp üyeleri belirlenen öncelik takvimi doğrultusunda biletlerini passo.com.tr üzerinden temin etmeye başladı. Satışların ilk bölümünde yalnızca belirlenen üye kategorilerine erişim sağlandı.

FB GS maç bileti fiyatları! Fenerbahçe Galatasaray derbi biletleri satışa çıktı

Yarın saat 11.00'de ise Fenerbahçe Kart sahipleri için satış penceresi açılacak. Bu aşamada kart sahipleri tribün kategorilerine göre belirlenmiş fiyatlardan alabilecek. Biletlerin yalnızca resmi satış kanalı üzerinden temin edileceği duyuruldu ve kulüp tarafından programın dışındaki kanalların kullanılmaması gerektiği hatırlatıldı.

FB GS maç bileti fiyatları! Fenerbahçe Galatasaray derbi biletleri satışa çıktı

FB GS MAÇ BİLETİ FİYATLARI

Derbinin tribün kategorilerine göre belirlendi. Kuzey-Spor Toto Tribünü için fiyat 2.500 lira olarak açıklandı. Fenerium Üst-Maraton Üst tribünlerinde A-I Blok 4.750 lira, B-H Blok 5.250 lira, C-G Blok 6.200 lira, D-F Blok 7.000 lira, E Blok ise 7.500 lira olarak duyuruldu.

Fenerbahçe Galatasaray maç bileti fiyatları şöyle:

Kuzey-Spor Toto Tribünü: 2.500 lira

Fenerium Üst-Maraton Üst A-I Blok: 4.750 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst B-H Blok: 5.250 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst C-G Blok: 6.200 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst D-F Blok: 7.000 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst E Blok: 7.500 TL

Fenerium Alt-Maraton Alt A-I Blok: 10.400 TL

Fenerium Alt-Maraton Alt B-H Blok: 12.000 TL

Fenerium Alt-Maraton Alt C-G Blok: 14.350 TL

Fenerium Alt-Maraton Alt Adidas D-F Blok: 16.300 TL

VİP (Maraton Alt-Fenerium Alt Adidas E Blok): 49.350 TL

Misafir Tribünü: 2.500 TL

FB GS maç bileti fiyatları! Fenerbahçe Galatasaray derbi biletleri satışa çıktı

FENERBAHÇE - GALATASARAY BİLET GENEL SATIŞI NE ZAMAN, HERKESE NE ZAMAN AÇILACAK?

Genel bilet satışı 30 Kasım Pazar günü saat 11.00 itibarıyla başlayacak. Bu tarihten itibaren tüm futbolseverler karşılaşmanın biletlerini passo.com.tr üzerinden satın alabilecek. Ön satış döneminin tamamlanmasıyla birlikte biletlerin geniş kitlelere açılacağı duyuruldu. Yapılan planlamaya göre, üyelere ve Fenerbahçe Kart sahiplerine tanınan öncelikli satış sürecinin ardından genel satışa geçilecek.

ETİKETLER
#Futbol
#galatasaray
#bilet
#bilet fiyatları
#derbi
#Fenerbahçe
#Passo
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.