 TGRT Haber

Kasım enflasyon beklentisi! 2025 yıl sonu enflasyon tahmini açıklandı

AA Kasım enflasyon beklentisi açıklandı. 32 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği Kasım Enflasyon Beklenti Anketi sonucu belli oldu. Ankette yer alan beklentilere göre yıllık enflasyonun bir önceki ayki yüzde 32,87 seviyesinden kasım döneminde yüzde 31,65’e gerilemesi tahmin edildi. Ekonomistler, kasım ayı için aylık enflasyon tahminlerini yüzde 1 ile yüzde 1,65 aralığında belirledi. İşte Kasım ayı enflasyon beklentisi…

Kasım enflasyon beklentisi! 2025 yıl sonu enflasyon tahmini açıklandı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.11.2025
19:16
|
GÜNCELLEME:
28.11.2025
19:18

AA Finans tarafından düzenlenen ve 32 ekonomistin yanıt verdiği Kasım Beklenti Anketi sonuçlandı. İstatistik Kurumu'nun kasım ayına ilişkin enflasyon verileri önümüzdeki hafta açıklanacak.

Kasım enflasyon beklentisi! 2025 yıl sonu enflasyon tahmini açıklandı

ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kasım ayı enflasyon oranı, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Aralık 2025 Çarşamba günü saat 10.00’da açıklanacak. Ekonomistler bu açıklama öncesinde beklenti anketine katılarak kasım ayına ilişkin tahminlerini paylaştı. Ankete 32 ekonomist katıldı ve açıklanacak verinin çerçevesi bu beklentiler doğrultusunda şekillendi. ’nin ekim ayında yüzde 2,55 arttığı dikkate alındığında kasım verisinin nasıl bir tablo ortaya koyacağı merak ediliyor.

Kasım enflasyon beklentisi! 2025 yıl sonu enflasyon tahmini açıklandı

Anket sonuçlarına göre ekonomistler kasım ayına yönelik aylık enflasyon tahminlerini belirlerken beklentilerini yüzde 1 ile yüzde 1,65 aralığında konumlandırdı. Bu tahminlerin ortalaması yüzde 1,31 olarak hesaplandı. Geçen ay açıklanan yıllık enflasyon oranı yüzde 32,87 seviyesindeydi.

Kasım enflasyon beklentisi! 2025 yıl sonu enflasyon tahmini açıklandı

KASIM ENFLASYON BEKLENTİSİ

Ekonomistlerin katılımıyla düzenlenen ankette kasım ayı için ortalama aylık yüzde 1,31 olarak belirlendi. Ekonomistler enflasyon verilerindeki değişimin yıllık orana yansımasını da hesaplayarak kasım dönemi için yıllık oranın düşüş gösterebileceğini değerlendirdi. Ekim ayında yüzde 32,87 olarak kaydedilen yıllık enflasyonun kasımda yüzde 31,65 seviyesine gerileyebileceği tahmin ediliyor.

Kasım enflasyon beklentisi! 2025 yıl sonu enflasyon tahmini açıklandı

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ

Ekonomistler 2025 yıl sonuna yönelik tahminlerini de ankette paylaştı. Buna göre yıl sonu için ortalama enflasyon tahmini yüzde 31,89 seviyesinde hesaplandı. Katılımcıların yıl sonu öngörüleri yüzde 31 ile yüzde 32,51 aralığında değişti.

#Ekonomi
#Türkiye
#enflasyon
#tüfe
#enflasyon beklentisi
#Aktüel
