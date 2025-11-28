Menü Kapat
 Burak Ayaydın

Trabzonspor'da Andre Onana sürprizi: Yıldız eldiven için kritik transfer raporu!

Trabzonspor'da Andre Onana sürprizi yaşanıyor. Trabzonspor yönetimi, Andre Onana için resmen transfer kararı aldı ve oyuncuya da durumu bildirdi.

Trabzonspor'da Andre Onana sürprizi: Yıldız eldiven için kritik transfer raporu!
Burak Ayaydın
28.11.2025
28.11.2025
'da konusu netleşti. Sezon başında 'tan kiralanan Andre Onana'ya, teknik direktör 'den olumlu rapor çıktı.

TRABZONSPOR'DA ANDRE ONANA İÇİN TRANSFER KARARI

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin son raporuyla birlikte, Andre Onana süreci başladı! Esasen ise Trabzonspor yönetimi, Andre Onana'nın bonservisi için Manchester United ile görüşmeye karar verdi.

Trabzonspor'da Andre Onana sürprizi: Yıldız eldiven için kritik transfer raporu!

TRABZONSPOR'DA ANDRE ONANA TRANSFERİ İÇİN ZORLU PAZARLIKLAR

Manchester United tarafından 50 milyon Euro bonservisle kadroya katılan Andre Onana, Premier Lig deviyle 2028 yazına kadar kontrat imzalamış ama süreç iyiye gitmemişti! Şu anda ise Trabzonspor'da eski günlerini hatırlatan yıldız eldiven, kulüplerin anlaşması halinde Karadeniz devinde kalmaya olumlu yaklaştı.

Trabzonspor'da Andre Onana sürprizi: Yıldız eldiven için kritik transfer raporu!

ANDRE ONANA TRANSFERİNDE KOLAYLIK BEKLENİYOR

Manchester United'ın yüksek yatırımlar yaptıktan sonra; tezat şekilde pek çok yıldıza sürpriz vedalar ettiği dönemde, Andre Onana'nın bonservisinde de kolaylık sağlanması bekleniyor.

Trabzonspor'da Andre Onana sürprizi: Yıldız eldiven için kritik transfer raporu!

ANDRE ONANA VE TRABZONSPOR PERFORMANSI

Trabzonspor'a geldiğinden bu yana 9 maça çıkan Andre Onana, toplamda 10 gol yemiş ve 3 karşılaşmada ise skor tabelasının aleyhlerine değişmesine izin vermemişti.

Trabzonspor'da Andre Onana sürprizi: Yıldız eldiven için kritik transfer raporu!

Sıkça Sorulan Sorular

MANCHESTER UNITED ANDRE ONANA'YI NEDEN GÖNDERMİŞTİ?
Yıldız eldiven, ciddi bir form düşüklüğü yaşamış ve sahada pek çok kez kritik hatalar yapmıştı.
