Trabzonspor'da Andre Onana sürprizi: Yıldız eldiven için kritik transfer raporu!

Trabzonspor'da Andre Onana konusu netleşti. Sezon başında Manchester United'tan kiralanan Andre Onana'ya, teknik direktör Fatih Tekke'den olumlu rapor çıktı.

TRABZONSPOR'DA ANDRE ONANA İÇİN TRANSFER KARARI

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin son raporuyla birlikte, Andre Onana süreci başladı! Esasen ise Trabzonspor yönetimi, Andre Onana'nın bonservisi için Manchester United ile görüşmeye karar verdi.

TRABZONSPOR'DA ANDRE ONANA TRANSFERİ İÇİN ZORLU PAZARLIKLAR

Manchester United tarafından 50 milyon Euro bonservisle kadroya katılan Andre Onana, Premier Lig deviyle 2028 yazına kadar kontrat imzalamış ama süreç iyiye gitmemişti! Şu anda ise Trabzonspor'da eski günlerini hatırlatan yıldız eldiven, kulüplerin anlaşması halinde Karadeniz devinde kalmaya olumlu yaklaştı.

ANDRE ONANA TRANSFERİNDE KOLAYLIK BEKLENİYOR

Manchester United'ın yüksek yatırımlar yaptıktan sonra; tezat şekilde pek çok yıldıza sürpriz vedalar ettiği dönemde, Andre Onana'nın bonservisinde de kolaylık sağlanması bekleniyor.

ANDRE ONANA VE TRABZONSPOR PERFORMANSI

Trabzonspor'a geldiğinden bu yana 9 maça çıkan Andre Onana, toplamda 10 gol yemiş ve 3 karşılaşmada ise skor tabelasının aleyhlerine değişmesine izin vermemişti.