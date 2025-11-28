Yeni Malatyaspor'dan resmi açıklama: Takımda oyuncu kalmadı!

Yeni Malatyaspor yönetiminden kritik bir karar geldi. Bora Özkan, son sürece dair bilgilendirme yaptı ve takımın sadece alt yaş gruplarında çalışmalara devam edebileceğini vurguladı.

YENİ MALATYASPOR'DAN RESMİ AÇIKLAMA

"Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden takımımızın, bahis soruşturması ve sakatlıklar nedeniyle yarın oynanması planlanan Adanaspor karşılaşmasında yer alması, kadro yetersizliği sebebiyle mümkün görülmemektedir. Teknik ekibimiz ve futbolcularımızla yapılan kapsamlı değerlendirmeler sonucunda tüm zorlu şartlara rağmen mücadele ettiğimiz 2. Lig'in 13. haftasında kadromuzun yetersiz kaldığı kanaatine varılmıştır. Bu karar, mevcut tabloya rağmen kulübümüzün geleceğini korumak adına atılmış zorunlu bir adımdır."

https://x.com/YMSkulubu/status/1994394665492341116?s=20