 | Dilek Ulusan

Evrim Akın basını toplayıp gözyaşlarına boğuldu: İyilikten başka ne yaptım?

Bez Bebek dizisindeki rol arkadaşı Asena Keskinci'nin "Şiddet gördüm" iddialarının ardından sessizliğini koruyan Evrim Akın, basın mensuplarının karşısına geçerek gözyaşlarına boğuldu. Hakkındaki iddiaları yalanlayan Evrim Akın, "İyilikten başka ne yaptım?" dedi.

Bez Bebek dizisinde rol arkadaşı Evrim Akın'dan şiddet gördüğünü öne süren Asena Keskinci, "Babamla aşk yaşıyor. Evrim benim cici annem oldu" diyerek çok konuşulacak iddialarda bulundu. Bez Bebek dizisinin bir diğer oyuncusu Ege Tanman da açıklama yaparak, Asena ve Evrim arasındaki sorunlara şahit olduğunu belirtti. Evrim Akın hakkındaki iddiaları yalanlayarak basın açıklaması düzenledi.

EVRİM AKIN BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ, GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Evrim Akın, Asena Keskinci'nin iddiaları sonrası uzun süren sessizliğini bozdu. düzenleyen Evrim Akın ağlamaktan konuşamadı. Hakkındaki iddiaları yalanlayan Evrim Akın, "Hakkımda algı operasyonu var. Ağlamaktan helak oldum. Ben iyilik yapmaktan başka ne yaptım?" diyerek sitem etti.

Evrim Akın basını toplayıp gözyaşlarına boğuldu: İyilikten başka ne yaptım?

ASENA KESKİN'İN EVRİM AKIN İDDİASI GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞTÜ

Asena Keskinci sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, o dönem çocuk oyuncu olduğu dizide başrol oyuncusu tarafından ilk şiddetine maruz kaldığını belirtti. İsim vermeden çocuk oyuncu olarak yer aldığı dizideki başrol kadın oyuncu hakkında konuşan Asena Keskinci, "Dizide herkesle tartışıyor, herkesle kavgalı. Biz sette iki çocuğuz bize de takmış sette kafayı. Bu kadın beni köşelerde sıkıştırıyor. 'Senin annenle baban boşanıyor. Ben şimdi seni bu diziden attırsam ne olur? Sokakta mı kalırsınız?" diyerek kötü kötü konuşuyor." diyerek çok konuşulacak iddialarda bulundu.

Evrim Akın basını toplayıp gözyaşlarına boğuldu: İyilikten başka ne yaptım?

Evrim Akın'dan şiddet gördüğünü iddia eden Asena Keskinci, "Şimdi şiddet kısmına geliyorum. Aynı kadın çaktırmadan bizim yanımıza geliyor ve saçımızı çekiyor, etimizi çimdikliyor ve sürekli "Bir daha çocuklu işte çalışmayacağım yeter' filan diyor." dedi.

#basın toplantısı
#Asena Keskinci
#Evrim Akın
#Bez Bebek
#Şiddet Iddiası
#Çocuk Oyuncu
#Magazin
