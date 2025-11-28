İGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? Sınav 7 Aralık’ta uygulanacak

Sınav, saat 10.15’te başlarken cevaplama süresi 75 dakika olacak. Binlerce kişinin katılacağı İGS sınav yerlerinin açıklanacağı tarih bekleniyor.

İGS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2025?

7 Aralık tarihinde uygulanacak olan sınav için bekleyiş devam ediyor. Sınav yerleri sınavlardan yaklaşık 10 gün önce erişime açılıyor. Buna göre 2-3 gün içerisinde sınav yerleri açıklanacak.

İGS SINAV MERKEZİ KODLARI

010 ADANA

067 ANKARA/YENİMAHALLE

070 ANTALYA

160 BURSA

210 DİYARBAKIR

250 ERZURUM

260 ESKİŞEHİR

270 GAZİANTEP

341 İSTANBUL-1 (KADIKÖY/MALTEPE/ATAŞEHİR)

346 İSTANBUL-6 (GÜNGÖREN/ESENLER/BAYRAMPAŞA/BAĞCILAR)

352 İZMİR/1 (KARŞIYAKA/BORNOVA/ÇİĞLİ)

380 KAYSERİ

420 KONYA

440 MALATYA

550 SAMSUN

580 SİVAS

610 TRABZON

650 VAN