İGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? Sınav 7 Aralık’ta uygulanacak

Sınav, saat 10.15’te başlarken cevaplama süresi 75 dakika olacak. Binlerce kişinin katılacağı İGS sınav yerlerinin açıklanacağı tarih bekleniyor.
7 Aralık tarihinde uygulanacak olan sınav için bekleyiş devam ediyor. Sınav yerleri sınavlardan yaklaşık 10 gün önce erişime açılıyor. Buna göre 2-3 gün içerisinde sınav yerleri açıklanacak.
010 ADANA
067 ANKARA/YENİMAHALLE
070 ANTALYA
160 BURSA
210 DİYARBAKIR
250 ERZURUM
260 ESKİŞEHİR
270 GAZİANTEP
341 İSTANBUL-1 (KADIKÖY/MALTEPE/ATAŞEHİR)
346 İSTANBUL-6 (GÜNGÖREN/ESENLER/BAYRAMPAŞA/BAĞCILAR)
352 İZMİR/1 (KARŞIYAKA/BORNOVA/ÇİĞLİ)
380 KAYSERİ
420 KONYA
440 MALATYA
550 SAMSUN
580 SİVAS
610 TRABZON
650 VAN