Kripto piyasasında FED kararı öncesi dalgalanma

TGRT Haber
18°
 Bengü Sarıkuş

Lider kripto para Bitcoin 91.196 dolar seviyesinde işlem görürken, Ethereum 3.006 dolardan fiyatlanıyor. Kripto piyasasının büyüklüğü ise 3,11 trilyon dolar seviyesinde. Kripto para piyasasının toplam değeri 3,11 trilyon dolara gerilerken, Bitcoin, yeni güne 91.196 dolardan başladı. Ethereum 3.006 dolardan işlem görürken, XRP 2,20 dolardan, Solana ise 139,45 dolardan fiyatlanıyor.

28.11.2025
28.11.2025
Kripto para piyasası yeni güne hafif bir geri çekilmeyle başladı. ’in yıl sonuna doğru faiz indirimine gidebileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesiyle dün genel olarak pozitif bir görünüm sergileyen piyasada, yatırımcıların kâr alımlarına yönelmesi ve kritik karar öncesi temkinli duruşunu koruması fiyatlarda sınırlı bir baskı oluşturdu. Makroekonomik cephedeki belirsizlikler sürerken, piyasa katılımcıları özellikle FED’in gelecek toplantıda vereceği mesajlara odaklanmış durumda. Olası bir faiz indiriminin risk iştahını artıracağına yönelik beklentiler korunurken, kısa vadeli dalgalanmaların yatırımcıların pozisyon ayarlamalarından kaynaklandığı değerlendiriliyor.

Tom Lee’nin yönetimindeki BitMine Immersion Technologies, perşembe günü kurumsal hazinesine 14.618 ETH daha ekledi.

Lookonchain’in Arkham verilerine dayandırdığı rapora göre BitMine, yaklaşık 00:07’de (TSİ) BitGo üzerinden “0xbd0…E75B8” adlı cüzdan aracılığıyla 44,34 milyon dolar değerinde ETH satın aldı. Ancak bu işlem BitMine tarafından henüz resmi olarak doğrulanmadı. Bu alım, şirketin birkaç gün önce duyurduğu 200 milyon dolarlık Ethereum satın alımının ardından geldi. BitMine’in son resmi açıklamasına göre şirketin elinde 3.629.701 ETH bulunuyor ve bu miktar yaklaşık 10,9 milyar dolara karşılık geliyor. Şirketin toplam Ethereum arzındaki payı ise yaklaşık yüzde 3 düzeyinde. BitMine, uzun vadeli hedefinin toplam arzın yüzde 5’ine ulaşmak olduğunu ve Ethereum’un finansal piyasa hizmetlerinde artan rolünü desteklemeye devam edeceğini sık sık vurguluyor.

Son haftalarda , Ethereum ve birçok kripto varlık sert bir düşüş yaşarken, Lee katıldığı bir podcastte ETH’nin 2.500 dolar civarında dip yapabileceğini, ardından 2026 Ocak sonuna kadar 7.000–9.000 dolar aralığına yükselebileceğini öngördü. Lee, CNBC’ye yaptığı başka bir açıklamada da FED’in yıl sonuna doğru daha güvercin bir tutum benimseyebileceğini ve makro belirsizliğin azalmasıyla piyasalardaki baskının hafifleyeceğini söyledi. Bitcoin için ise yıl bitmeden 100.000 doların üzerine çıkabileceği veya yeni bir zirve görebileceği yorumunda bulundu.

Blok zinciri verileri, Kraliyet Hükümeti’nin Figment aracılığıyla yaklaşık 970 bin dolar değerinde 320 Ethereum (ETH) stake ettiğini ortaya koydu. Bu adım, ülkenin kripto varlık portföyünü ve doğrulayıcı operasyonlarını genişletmeye yönelik attığı yeni on-chain hamlelerden biri olarak dikkat çekiyor.

Bhutan’ın Ethereum ekosistemine yönelik faaliyetleri son dönemde belirgin biçimde hızlandı. Ülke, ekim ayında yaklaşık 800 bin kişiye hizmet veren kendi kendine egemen dijital kimlik sistemini Polygon’dan Ethereum’a taşımaya başladı. Bu geçiş, vatandaşların kimlik doğrulama süreçlerini ve kamu hizmetlerine erişimini doğrudan Ethereum ağı üzerinden gerçekleştirmesine imkan tanıyor. Ethereum entegrasyonunun halihazırda aktif olduğu ve tüm kullanıcı verilerinin 2026’nın başına kadar tamamen taşınmasının planlandığı, entegrasyonun tanıtım etkinliğinde Ethereum Vakfı Başkanı Aya Miyaguchi tarafından duyuruldu. Etkinlikte Vitalik Buterin ve Bhutan Başbakanı Tshering Tobgay de yer aldı.

Bhutan’ın dijital varlıklara yönelimi uzun yıllara dayanıyor. Ülke, 2019’da hidroelektrik enerjisini kullanarak Bitcoin madenciliğine başlamış ve zaman içinde önemli miktarda BTC biriktirmişti. Arkham verilerine göre Bhutan’ın rezervlerinde bugün yaklaşık 6.154 BTC bulunuyor ve bu varlıkların güncel değeri 562 milyon doların üzerinde. Bhutan, temmuz ayında turizmi canlandırmak ve genç ziyaretçileri ülkeye çekmek amacıyla kripto para ödemelerini ülke genelinde kabul edeceğini de açıklamıştı. Bu girişimde yaklaşık 1.000 işletme sisteme entegre edildi. Yetkililer, uygulamanın uluslararası para transferlerinde maliyeti ve gecikmeleri azaltarak turist deneyimini iyileştirmeyi hedeflediğini belirtiyor.

Solana ekosisteminin popüler memecoin’i Bonk (BONK), Bitcoin Capital’ın token’a dayalı düzenlenmiş bir borsa yatırım ürünü (ETP) listelemesinin ardından İsviçre’nin SIX Swiss Exchange borsasında işlem görmeye başladı. Bu adım, memecoin’i Avrupa’nın en büyük piyasalardan birine taşıyarak yatırımcılara cüzdan ya da token saklama ihtiyacı olmadan standart aracı kurum hesapları üzerinden BONK’a erişim imkanı sunuyor.

2022’de bir topluluk airdrop’u ile piyasaya çıkan, köpek temalı Solana memecoin’i BONK, kendini “halk için, halk tarafından oluşturulmuş ilk Solana köpek coin’i” olarak tanımlıyor. Token perşembe sabahı yaklaşık yüzde 5,8 yükseliş kaydetmiş olsa da, Kasım 2024’teki zirvesine göre hala yaklaşık yüzde 83 aşağıda bulunuyor. Bitcoin Capital AG, İsviçre merkezli bir kripto ETP ihraççısı olarak biliniyor. BONK ETP’sinin Avrupa’da piyasaya sürülmesi, Grayscale’in ABD’de pazartesi günü başlattığı Dogecoin ETF’inin ardından geldi. Bloomberg ETF analisti Eric Balchunas’a göre Dogecoin ETF’i ilk işlem gününde yalnızca 1,4 milyon dolarlık hacim gördü ve 12 milyon dolarlık beklentinin oldukça altında kaldı.

Memecoin’ler, temel teknik faktörlerden ziyade internet kültürü ve topluluk ilgisiyle değer kazanan kripto varlıklar olarak 2024’te piyasanın önemli bir bölümüne yön verdi. Bu süreçte birçok memecoin, kısa sürede ciddi kazançlar sağladı. Ancak 2025’te memecoin ivmesi belirgin şekilde zayıfladı ve geçen yıl öne çıkan birçok token sert değer kayıpları yaşadı.

BİTCOİN (BTC)

Bitcoin, 91.196 dolar seviyesinden işlem görüyor ve son günlerdeki toparlanma çabasını korumaya devam ediyor. Daha önce yoğun satış baskısının görüldüğü 89.000–90.000 bandı, artık güçlü bir kısa vadeli destek bölgesi olarak çalışıyor. BTC bu bölgenin üzerinde kaldığı sürece yükseliş eğiliminin korunması beklenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 92.000 seviyesi ilk direnç olarak öne çıkarken, daha güçlü bir ivme için fiyatın 93.500 dolar üzerinde kapanış yapması kritik önem taşıyor. Bu bölgenin aşılması halinde 94.200 ve 95.000 seviyelerine doğru bir genişleme görülebilir. Aşağı yönlü düzeltmelerde 90.000–89.000 bandı ilk destek alanı olarak takip ediliyor. Bu bölgenin aşağı kırılması durumunda 88.500 ve 86.800 seviyelerine doğru geri çekilme ihtimali güçlenecektir. Genel görünüm, Bitcoin’in destek üzerinde tutunarak yükseliş senaryosunu korumaya çalıştığını gösteriyor.

