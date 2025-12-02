Bellek fiyatlarında frene basan yok: Üretimi özellikle yavaşlatıyorlar

DRAM talebi zirvede olsa da Samsung ve SK hynix, kapasiteyi büyütmek yerine kârlılığı korumayı seçiyor. Bu da bellek fiyatlarının uzun süre yüksek kalacağı anlamına geliyor.

DRAM pazarının iki dev ismi Samsung ve SK hynix, son aylarda hızla artan talebe rağmen üretimi agresif bir şekilde genişletmeye pek niyetli değil. Küresel DRAM üretiminin önemli kısmını kontrol eden iki şirket, yaşanan bellek krizine rağmen arzı artırmak yerine fiyat istikrarını ve uzun vadeli kârlılığı ön planda tutuyor.