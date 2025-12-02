Menü Kapat
Bellek fiyatlarında frene basan yok: Üretimi özellikle yavaşlatıyorlar

Aralık 02, 2025 17:09
1
Samsung

DRAM talebi zirvede olsa da Samsung ve SK hynix, kapasiteyi büyütmek yerine kârlılığı korumayı seçiyor. Bu da bellek fiyatlarının uzun süre yüksek kalacağı anlamına geliyor.

DRAM pazarının iki dev ismi Samsung ve SK hynix, son aylarda hızla artan talebe rağmen üretimi agresif bir şekilde genişletmeye pek niyetli değil. Küresel DRAM üretiminin önemli kısmını kontrol eden iki şirket, yaşanan bellek krizine rağmen arzı artırmak yerine fiyat istikrarını ve uzun vadeli kârlılığı ön planda tutuyor.

2

Bu durum, özellikle tüketici tarafında fiyatları zaten sert biçimde yukarı çeken arz sıkışıklığının kolay kolay çözülmeyeceğini gösteriyor. DRAM, bilgisayardan sunucuya, akıllı telefonlardan oyun konsollarına, akıllı TV'lerden IoT cihazlarına kadar neredeyse her yerde kullanıldığı için etkisi geniş bir alana yayılıyor.

3

“YAKIN VADEDE RAHATLAMA YOK” MESAJI

Kore merkezli Hankyung'un aktardığına göre, hem Samsung hem de SK hynix mevcut tabloyu “kısa sürede aşılmayacak bir sıkışıklık” olarak değerlendiriyor. Samsung cephesi, yeni hat açmak yerine sermaye harcamalarını talep-fiyat dengesine göre planlayacaklarını belirtiyor. Şirket, pandemi döneminde talebin çakılmasıyla DRAM hatlarında ciddi kesintiye gidildiğini, bu yüzden kapasitenin hâlâ kontrollü şekilde işletildiğini hatırlatıyor.

4

Aslında durum biraz karmaşık. Pandemi sonrası talep yeniden hızlanırken özellikle yapay zekâ altyapıları için ihtiyaç duyulan yoğun DRAM kapasitesi, üreticilerin mevcut hatlarını zorlamış durumda. Ancak sektör temsilcileri, AI talebinin gelecekte normalleşmesi hâlinde bugünden yapılacak büyük kapasite artışlarının çok hızlı biçimde “arz fazlası”na dönüşebileceğini, bunun da fiyatları dibe çekip üreticileri zorlayacağını söylüyor. Yani şirketler, temkinli davranarak kendi geleceklerini güvenceye almaya çalışıyor.

5

SIKIŞIKLIK 2028 SONRASINA SARKABİLİR

Tedarikçi kanadı ise tabloyu daha da uzun vadeli okuyor. DRAM tarafındaki mevcut sıkışıklığın 2028 sonrasına kadar uzayabileceği değerlendiriliyor. Üreticilerin bu süreçte uzun vadeli fiyat garantili anlaşmalar yerine kısa dönemli sözleşmelere yönelmesi, müşterilere uygulanan fiyatların çok daha hızlı güncellenmesine yol açıyor. Doğrusu bu yaklaşım da piyasanın daha oynak ve yüksek fiyatlı bir seyir izlemesine katkı sağlıyor.

