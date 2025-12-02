Murat Taşçı kimdir nereli? Merkez Bankası'na yeni başekonomist

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na 6 yıl sonra ilk defa başekonomist görevlendirmesi yapıldı.

Geçtiğimiz ay TCMB'ye danışman olarak alınan eski JPMorgan Chase & Co ekonomisti Murat Taşçı, TCMB’de başekonomist unvanıyla göreve başladı.

MURAT TAŞÇI KİMDİR?

Murat Taşçı, ekonomi alanında hem akademik hem de uluslararası finans kuruluşlarında birikim sahibi bir ekonomisttir.

Taşçı, lisans öğrenimini Koç Üniversitesi Ekonomi bölümünde tamamladı.

Ardından University of Texas at Austin’de ekonomi alanında yüksek lisans ve doktora eğitimi aldı.

2006–2023 seneleri arasında Cleveland Fed’de görev yaptı ve kurumdan Kıdemli Ekonomist unvanıyla ayrıldı.

Sonrasında JPMorgan’a geçerek yaklaşık üç yıl boyunca İcra Direktörü ve Kıdemli ABD Ekonomisti şeklinde çalıştı.