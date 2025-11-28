Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

En düşük geri ödemeli ikinci el taşıt kredisi veren banka belli oldu: Araç alacakların beklediği haber geldi!

Kasım 28, 2025 16:48
1
taşıt kredisi

Yıl sonu yaklaşırken ikinci el pazarında otomobil satışları gevşedi. Bankaların da kredi yarışı kızıştığı için taşıt kredisi faizlerinde düşüş yaşandı. İkinci el taşıt kredisi alacak olan tüketiciler için hangi banka ne kadar faizle kredi veriyor? 300 bin lira araç kredisi çekip otomobil alacak olan kullanıcılar için tek tek hesapladık. İşte detaylar...

 

2
Akbank – Taşıt Kredisi 2. El

AKBANK – TAŞIT KREDİSİ 2. EL

Faiz Oranı: %3,09

Aylık Taksit: 15.903,43 TL

Toplam Ödeme: 574.248 TL
 

3
ALBARAKA TÜRK – 3 AY ERTELEMELİ ARAÇ FİNANSMANI

ALBARAKA TÜRK – 3 AY ERTELEMELİ ARAÇ FİNANSMANI

Kâr Payı Oranı: %3,10

Aylık Taksit: 15.932,04 TL

Toplam Ödeme: 573.568 TL
 

4
Dünya Katılım – Araç Finansmanı

DÜNYA KATILIM – ARAÇ FİNANSMANI

Kâr Payı Oranı: %2,94

Aylık Taksit: 15.477,20 TL

Toplam Ödeme: 558.904 TL
 

5
Garanti BBVA – Taşıt Kredisi 2. El

GARANTİ BBVA – TAŞIT KREDİSİ 2. EL

Faiz Oranı: %3,05

Aylık Taksit: 15.789,25 TL

Toplam Ödeme: 569.913 TL
 

6
Kuveyt Türk – Araç Finansmanı

KUVEYT TÜRK – ARAÇ FİNANSMANI

Kâr Payı Oranı: %3,10

Aylık Taksit: 15.932,04 TL

Toplam Ödeme: 575.278 TL
 

7
Türkiye Finans – Taşıt Finansmanı

TÜRKİYE FİNANS – TAŞIT FİNANSMANI

Kâr Payı Oranı: %3,13

Aylık Taksit: 16.018,00 TL

Toplam Ödeme: 578.148 TL

 

8
Vakıf Katılım – 3 Ay Ertelemeli Taşıt Finansmanı

VAKIF KATILIM – 3 AY ERTELEMELİ TAŞIT FİNANSMANI

Kâr Payı Oranı: %3,15

Aylık Taksit: 16.075,42 TL

Toplam Ödeme: 580.215 TL
 

9
İş Bankası

İŞ BANKASI – TAŞIT KREDİSİ

Faiz Oranı: %3,30

Aylık Taksit: 16.509,03 TL

Toplam Ödeme: 595.825 TL
 

10
TEB – Taşıt Kredisi

TEB – TAŞIT KREDİSİ

Faiz Oranı: %3,39

Aylık Taksit: 16.771,67 TL

Toplam Ödeme: 605.280 TL
 

11
Alternatif Bank – Taşıt Kredisi 2. El

ALTERNATİF BANK – TAŞIT KREDİSİ 2. EL

Faiz Oranı: %3,49

Aylık Taksit: 17.065,63 TL

Toplam Ödeme: 615.862 TL
 

12
Ziraat Katılım – Taşıt Finansmanı

ZİRAAT KATILIM – TAŞIT FİNANSMANI

Kâr Payı Oranı: %3,49

Aylık Taksit: 17.065,63 TL

Toplam Ödeme: 615.862 TL
 

13
Şekerbank – Taşıt Kredisi

ŞEKERBANK – TAŞIT KREDİSİ

Faiz Oranı: %3,50

Aylık Taksit: 17.095,14 TL

Toplam Ödeme: 616.925 TL
 

14
Ziraat Bankası – Taşıt Kredisi

ZİRAAT BANKASI – TAŞIT KREDİSİ

Faiz Oranı: %4,79

Aylık Taksit: 21.076,16 TL

Toplam Ödeme: 760.241 TL
 

15
Anadolubank – Taşıt Kredisi

ANADOLUBANK – TAŞIT KREDİSİ

Faiz Oranı: %4,82

Aylık Taksit: 21.172,52 TL

Toplam Ödeme: 763.710 TL
 

16
Halkbank – Taşıt Kredisi 2. El

HALKBANK – TAŞIT KREDİSİ 2. EL

Faiz Oranı: %4,95

Aylık Taksit: 21.591,92 TL

Toplam Ödeme: 778.809 TL
 

17
ICBC Turkey – Taşıt Kredisi

ICBC TURKEY – TAŞIT KREDİSİ

Faiz Oranı: %6,00

Aylık Taksit: 25.078,93 TL

Toplam Ödeme: 904.341 TL

18

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.