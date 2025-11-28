En düşük geri ödemeli ikinci el taşıt kredisi veren banka belli oldu: Araç alacakların beklediği haber geldi!

Kategoriler
Yıl sonu yaklaşırken ikinci el pazarında otomobil satışları gevşedi. Bankaların da kredi yarışı kızıştığı için taşıt kredisi faizlerinde düşüş yaşandı. İkinci el taşıt kredisi alacak olan tüketiciler için hangi banka ne kadar faizle kredi veriyor? 300 bin lira araç kredisi çekip otomobil alacak olan kullanıcılar için tek tek hesapladık. İşte detaylar...
Faiz Oranı: %3,09
Aylık Taksit: 15.903,43 TL
Toplam Ödeme: 574.248 TL
Kâr Payı Oranı: %3,10
Aylık Taksit: 15.932,04 TL
Toplam Ödeme: 573.568 TL
Kâr Payı Oranı: %2,94
Aylık Taksit: 15.477,20 TL
Toplam Ödeme: 558.904 TL
Faiz Oranı: %3,05
Aylık Taksit: 15.789,25 TL
Toplam Ödeme: 569.913 TL
Kâr Payı Oranı: %3,10
Aylık Taksit: 15.932,04 TL
Toplam Ödeme: 575.278 TL
Kâr Payı Oranı: %3,13
Aylık Taksit: 16.018,00 TL
Toplam Ödeme: 578.148 TL
Kâr Payı Oranı: %3,15
Aylık Taksit: 16.075,42 TL
Toplam Ödeme: 580.215 TL
Faiz Oranı: %3,30
Aylık Taksit: 16.509,03 TL
Toplam Ödeme: 595.825 TL
Faiz Oranı: %3,39
Aylık Taksit: 16.771,67 TL
Toplam Ödeme: 605.280 TL
Faiz Oranı: %3,49
Aylık Taksit: 17.065,63 TL
Toplam Ödeme: 615.862 TL
Kâr Payı Oranı: %3,49
Aylık Taksit: 17.065,63 TL
Toplam Ödeme: 615.862 TL
Faiz Oranı: %3,50
Aylık Taksit: 17.095,14 TL
Toplam Ödeme: 616.925 TL
Faiz Oranı: %4,79
Aylık Taksit: 21.076,16 TL
Toplam Ödeme: 760.241 TL
Faiz Oranı: %4,82
Aylık Taksit: 21.172,52 TL
Toplam Ödeme: 763.710 TL
Faiz Oranı: %4,95
Aylık Taksit: 21.591,92 TL
Toplam Ödeme: 778.809 TL
Faiz Oranı: %6,00
Aylık Taksit: 25.078,93 TL
Toplam Ödeme: 904.341 TL