En düşük geri ödemeli ikinci el taşıt kredisi veren banka belli oldu: Araç alacakların beklediği haber geldi!

Yıl sonu yaklaşırken ikinci el pazarında otomobil satışları gevşedi. Bankaların da kredi yarışı kızıştığı için taşıt kredisi faizlerinde düşüş yaşandı. İkinci el taşıt kredisi alacak olan tüketiciler için hangi banka ne kadar faizle kredi veriyor? 300 bin lira araç kredisi çekip otomobil alacak olan kullanıcılar için tek tek hesapladık. İşte detaylar...