TGRT Haber
Medya
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Harry Potter'ın başrol oyuncuları Daniel Radcliffe ve Tom Felton 24 yıl sonra bir arada

İngiliz yazar J.K. Rowling’in ünlü fantastik serisinden uyarlanan Harry Potter filmi, tüm dünyada izlenme rekoru kırdı. Harry Potter serisinin başrolünde ise Emma Watson, Daniel Radcliffe ve Rupert Grint gibi oyuncuları yer alıyor. İlk bölümü 1997 yılında yayınlanan projedeki oyuncular Daniel Radcliffe ve Tom Felton 24 yıl sonra buluştu.

Harry Potter'ın başrol oyuncuları Daniel Radcliffe ve Tom Felton 24 yıl sonra bir arada
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.12.2025
14:03
|
GÜNCELLEME:
02.12.2025
14:03

Serinin ilk romanı ve Felsefe Taşı'nın 26 Haziran 1997'de yayımlanmasından bu yana kitaplar dünya çapında büyük bir popülerlik ve ticari başarı elde etti. Harry Potter filmlerinin başrol oyuncuları Daniel Radcliffe ve Tom Felton, 1 Aralık’ta New York’taki Merrily We Roll Along özel gösteriminde yeniden bir ara

HARRY POTTER OYUNCULARI YILLAR SONRA BULUŞTU

Harry Potter filmlerinin başrol oyuncuları Daniel Radcliffe ve Tom Felton, 1 Aralık’ta New York’taki Merrily We Roll Along özel gösteriminde yeniden bir araya geldi. İkilinin yıllar sonra bir araya geldiği öğrenilirken, paylaştıkları kare ise kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Harry Potter'ın başrol oyuncuları Daniel Radcliffe ve Tom Felton 24 yıl sonra bir arada

Radcliffe (36) ve Felton (38), 24 yıl önce Harry Potter ve Felsefe Taşı filminin setinde tanışmıştı. Filmlerde karakterleri öğrenciyken karşı cephede yer alsa da, oyuncuların dostluklarının sürdüğü biliniyor.

Harry Potter'ın başrol oyuncuları Daniel Radcliffe ve Tom Felton 24 yıl sonra bir arada

Felton, şu sıralar Harry Potter and the Cursed Child oyununda Draco Malfoy rolünü oynuyor. Yapım, 3,15 milyon dolar hasılatla rekor kırdı. Felton, sahnede ünlü “Korktun mu Potter?” repliğini yeniden oynuyor.

Harry Potter'ın başrol oyuncuları Daniel Radcliffe ve Tom Felton 24 yıl sonra bir arada

Radcliffe ise 2026’da Broadway’de prömiyer yapacak olan Every Brilliant Thing oyununda rol alacak. İlk gösterimi 21 Şubat’ta, resmi açılış ise 12 Mart’ta Hudson Theatre’da yapılacak.

#harry potter
#Daniel Radcliffe
#Tom Felton
#Broadway
#Draco Malfoy
#Harry Potter Ve Felsefe Taşı
#Medya
TGRT Haber
