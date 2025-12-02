Harry Potter'ın başrol oyuncuları Daniel Radcliffe ve Tom Felton 24 yıl sonra bir arada

Serinin ilk romanı Harry Potter ve Felsefe Taşı'nın 26 Haziran 1997'de yayımlanmasından bu yana kitaplar dünya çapında büyük bir popülerlik ve ticari başarı elde etti. Harry Potter filmlerinin başrol oyuncuları Daniel Radcliffe ve Tom Felton, 1 Aralık’ta New York’taki Merrily We Roll Along özel gösteriminde yeniden bir ara

HARRY POTTER OYUNCULARI YILLAR SONRA BULUŞTU

Harry Potter filmlerinin başrol oyuncuları Daniel Radcliffe ve Tom Felton, 1 Aralık’ta New York’taki Merrily We Roll Along özel gösteriminde yeniden bir araya geldi. İkilinin yıllar sonra bir araya geldiği öğrenilirken, paylaştıkları kare ise kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Radcliffe (36) ve Felton (38), 24 yıl önce Harry Potter ve Felsefe Taşı filminin setinde tanışmıştı. Filmlerde karakterleri öğrenciyken karşı cephede yer alsa da, oyuncuların dostluklarının sürdüğü biliniyor.

Felton, şu sıralar Harry Potter and the Cursed Child oyununda Draco Malfoy rolünü oynuyor. Yapım, 3,15 milyon dolar hasılatla rekor kırdı. Felton, sahnede ünlü “Korktun mu Potter?” repliğini yeniden oynuyor.

Radcliffe ise 2026’da Broadway’de prömiyer yapacak olan Every Brilliant Thing oyununda rol alacak. İlk gösterimi 21 Şubat’ta, resmi açılış ise 12 Mart’ta Hudson Theatre’da yapılacak.