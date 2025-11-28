Menü Kapat
18°
Ekonomi
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

Tüm Türkiye'de yemek fiyatlarında yüzde 20 indirim! Skandal komisyon oranları ortaya çıktı

Eve yemek sipariş etme alışkanlığı her geçen gün artıyor. ancak tüketiciler yemek fiyatlarındaki yükseklikten şikayetçi. Üreticiler ise alınan paranın büyük bir kısmının platformlar tarafından kesildiğini ve yemek üreticilerinin para kazanamadığını belirtiyor. Tüm Restorancılar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Başkanı Ramazan Bingöl, Türkiye genelinde yüzde 20 indirime gideceklerini açıkladı.

Tüm Türkiye'de yemek fiyatlarında yüzde 20 indirim! Skandal komisyon oranları ortaya çıktı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.11.2025
saat ikonu 16:22
|
GÜNCELLEME:
28.11.2025
saat ikonu 16:27

Geçtiğimiz günlerde maliyetlerin ve komisyonların yüksek olması fiyatlara yansıdığı bilinse de fahiş fiyat koyan bazı firmalara tepkiler çığ gibi büyümüştü. Tüm Restorancılar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Başkanı Ramazan Bingöl, Türkiye genelinde yüzde 20 indirime gideceklerini açıkladı.

Tüm Türkiye'de yemek fiyatlarında yüzde 20 indirim! Skandal komisyon oranları ortaya çıktı

Her geçen gün eve yemek siparişi artıyor. Online yemek platformlarının yüksek komisyon kesmeleri, maliyetlerin artması işletmelerin zam yapmasına neden oluyor. Tüm Restorancılar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Başkanı Ramazan Bingöl, CNBC-e'ye, konu ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Bingöl, Türkiye genelinde yüzde 20 indirime gideceklerini açıkladı ve, "Ya komisyonlar düşecek ya da 300 bin restoran platformlardan çıkacak" dedi.

Tüm Türkiye'de yemek fiyatlarında yüzde 20 indirim! Skandal komisyon oranları ortaya çıktı

Bingöl, online platformlar tarafından ciddi bir mücadeleye başladıklarının altını çizdi ve doğrudan restoranlardan sipariş vermenin daha iyi olacağını kaydetti. Bingöl, sektörün pahalılıktan dolayı olumsuz etkilendiğini açıkladı ve, "Adı konulmamış bir protesto yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

Tüm Türkiye'de yemek fiyatlarında yüzde 20 indirim! Skandal komisyon oranları ortaya çıktı

YÜZDE 40 KOMİSYON ALINIYOR

Son günlerde yaşanan gıda zehirlenmeleri haberleri ile bazı işletmelerin yüzde 90 iş kaybı yaşadığını söyleyen Bingöl, uzun zamandır başka bir sorunla mücadele ettiklerini şu şekilde açıkladı:

"Online yemek platformlarındaki yüzde 40'ı bulan komisyonlar. Onlardan komisyonların makul bir seviyeye çekilmesini istiyoruz. Vatandaşlar online platformdan sipariş vermesin. Gelip bizden daha ucuza alsın. Şu an bin liralık siparişin 531 lirası bize kalıyor gerisi yemek platformuna gidiyor. Bu vatandaşa pahalılık olarak yansıyor. Şimdi kampanyamız ile bu durumunun önüne geçmek istiyoruz. Böyleye vatandaş yemeğini yüzde 20 daha ucuza alacak"

Tüm Türkiye'de yemek fiyatlarında yüzde 20 indirim! Skandal komisyon oranları ortaya çıktı

ONLİNE PLATFORMLARA ÇAĞRI

Ramazan Bingöl, "Online platformlara sesleniyorum. Ya bizimle masaya oturursunuz ve komisyonları aşağı çekersiniz ya da 300 bin restoran ve kafe sistemden çıkar" dedi. Son olarak ise, sektör olarak kendi sipariş sistemlerini kuracaklarını belirtti.

