Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Borcunu ödemeyenin maaşına haciz gelebilir! Uzman avukat kredi ve kredi kartı borçlularının son şansını açıkladı

Bireysel kredi ve kredi kartı borçları ödenememesi sonucu başlayan yasal takip ve icra süreçlerinde dramatik bir artış yaşanıyor. Yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte nakit ihtiyacı artan tüketiciler daha çok tüketici kredisi başvurusunda bulunuyor. Geliri artmadığı halde yeni borçlara imza atan tüketiciler ödeme sürecinde türlü sebeplerle zorluklarla karşılaşıyor. Borcunu ödeyemeyen kişiler hukuki açıdan neler yapabilir? Borç ödemeyen kişinin maaşına haciz gelebilir mi? Avukat Mert Yalçın, Tgrthaber.com Ekonomi Editörü Bengü Sarıkuş'a tüm detayları anlattı. İşte detaylar..

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
28.11.2025
saat ikonu 12:07
|
GÜNCELLEME:
28.11.2025
saat ikonu 12:11

Bireysel ve kredi kartı borçlarını ödeyemeyen tüketiciler maaşlarına gelmesinden endişe ediyor. 2025 yılının ilk 9 ayında, bireysel kredi veya kredi kartı borcunu ödeyemediği için yasal takibe düşen kişi sayısı 1 milyon 661 bini geçti. Avukat Mert Yalçın, Tgrthaber.com Ekonomi Editörü Bengü Sarıkuş'a borçlu vatandaşların hakları hakkında çok önemli bilgiler verdi.

Borcunu ödemeyenin maaşına haciz gelebilir! Uzman avukat kredi ve kredi kartı borçlularının son şansını açıkladı

Şu anda Türkiye’de bireylerin borçlarıyla ilgili hukuki süreçlerde en çok ne artmış durumda?

Mert Yalçın: Türkiye’de son dönemde en dramatik artış, hem kredi ve kredi kartı borçlarının geri ödenememesiyle başlayan “yasal takip / icra süreci” sayısında hem de diğer borçların ödenememesinden icra-iflas dosyalarında yaşanmaktadır. 2025 itibarıyla, bireysel kredi veya kredi kartı borcunu ödeyemediği için yasal takibe düşen kişi sayısı ilk 9 ayda 1 milyon 661 bin civarında.

Borcunu ödemeyenin maaşına haciz gelebilir! Uzman avukat kredi ve kredi kartı borçlularının son şansını açıkladı

Kredi kartı borçları mı, ihtiyaç kredileri mi, yoksa icra takipleri mi daha fazla geliyor size?

Mert Yalçın: Genellikle icra takipleri yoğunlukta olur. Çünkü borç hangi tür olursa olsun — kredi kartı, ihtiyaç kredisi veya başka bir borç — ödenmediğinde süreç eninde sonunda icraya taşınır. Bu nedenle hem alacaklılar “takip başlatmak” için hem de borçlular “takip başladıktan sonra ne yapacağını öğrenmek” için bize başvurur. Yani tüm borçların ortak son durağı olan icra takipleri, en yoğun karşılaşılan konudur.

Borcunu ödemeyenin maaşına haciz gelebilir! Uzman avukat kredi ve kredi kartı borçlularının son şansını açıkladı

Bankaların borçlulara gönderdiği mesajlar, aramalar, ihtarnameler yasal sınırlar içinde mi?

Mert Yalçın: Evet, bankalar veya alacaklı kuruluşlar, borçlulara ulaşarak borcun ödenmesini hatırlatma hakkına sahiptir. Uyarı, SMS, e‑posta, telefon araması veya yazılı ihtarname göndermek, borç takibinin normal bir prosedürüdür ve hukuka uygundur. Ancak bu yöntemlerin yasal sınırlar içinde kalması gerekir; sürekli arayarak taciz veya tehdit etmek gibi yöntemler yasaktır.

Borcunu ödemeyenin maaşına haciz gelebilir! Uzman avukat kredi ve kredi kartı borçlularının son şansını açıkladı

Vatandaşın maaşına ya da emekli aylığına haciz konulabilir mi?

Mert Yalçın: Mevcut yasaya göre, maaştan kesilebilecek haciz oranı net maaşın en fazla dörtte biridir. Haciz uygulaması, işveren aracılığıyla yapılır; icra müdürü tarafından işverene gönderilen tebligat ile maaştan kesinti başlatılır.

Borcunu ödemeyenin maaşına haciz gelebilir! Uzman avukat kredi ve kredi kartı borçlularının son şansını açıkladı

Buna karşın 5510 sayılı Kanun’un 93. maddesi, emekli aylıkları açısından genel bir haciz yasağı getirir. Maddenin birinci fıkrasında sigortalı ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri — yani emekli maaşları — takip ve tahsil edilecek alacaklar ile nafaka borçları dışında haczedilemez olarak düzenlenmiştir.

Borcunu ödemeyenin maaşına haciz gelebilir! Uzman avukat kredi ve kredi kartı borçlularının son şansını açıkladı

Borcu olan biri bankayla pazarlık yapabilir mi?

Mert Yalçın: Evet, borcu olan kişi bankayla iletişim kurarak varolan borcunu yapılandırabilir, taksitlendirebilir ya da erken ödeme planı talep ederek borcun ödenmesini kolaylaştırabilir. Bu yöntem, pratikte sıkça kullanılır.. Özellikle kredi kartı veya bireysel kredi borçlarında bankalar alacağını hızlıca tahsil etmek ister ve borçlu, ödeme gayretini gösterdiğinde pazarlık veya yeniden taksitlendirme imkanı masaya yatırılır.

Borcunu ödemeyenin maaşına haciz gelebilir! Uzman avukat kredi ve kredi kartı borçlularının son şansını açıkladı

Borç uzun süre ödenmezse banka alacaklarını varlık yönetim şirketlerine devreder. Bu şirketler borcu daha düşük bedelle aldıkları için, borçluyla anlaşma konusunda bankalara göre daha esnek davranabilir.

Borcunu ödemeyenin maaşına haciz gelebilir! Uzman avukat kredi ve kredi kartı borçlularının son şansını açıkladı

Yasal olarak borçlunun korunması mümkün mü? Bu konuda hangi uygulamalar var?

Mert Yalçın: Borçluyu koruyan bazı temel yasal mekanizmalar bulunuyor. Bunların içinde en bilineni maaş haczine sınır getirilmesidir: Borçlunun maaşının en fazla dörtte biri hacizle kesilebilir, tamamına haciz konulamaz. İcra memurları, borçlunun ve ailesinin asgari geçimini sağlayacak eşyaları haczedemez, elinden alamaz. Ayrıca borçlu, bankayla yapılandırma veya taksitlendirme talep etme hakkına sahiptir. Bu düzenlemeler, borçlunun tamamen çaresiz kalmasını engeller.

Borcunu ödemeyenin maaşına haciz gelebilir! Uzman avukat kredi ve kredi kartı borçlularının son şansını açıkladı

Borç yükü altında olan vatandaşın öncelikli olarak yapması gereken 3 şey nedir?

Mert Yalçın: Borç altında kalan kişi öncelikle borç durumunu netleştirmeli ve süreleri kontrol etmelidir. Hangi borcun ne zaman ödenmesi gerektiği, tebligat tarihleri ve itiraz süreleri kritik önem taşır. Daha sonra alacaklıyla iletişime geçilmeli; banka veya ilgili şirketle erken temas kurarak yapılandırma, taksitlendirme veya indirimli ödeme seçeneklerini değerlendirilmelidir. Son olarak yasal haklar öğrenilmeli ve gerekirse destek alınmalıdır; maaş haczi sınırı, haczedilemeyecek eşyalar ve itiraz süreleri gibi korumaları bilmek, süreci yönetmek açısından oldukça önemlidir.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gram altın için rekor tahmin! Tuna Kaya piyasaların 2025 yılını nasıl bitireceğini anlattı
Zafer Ergezen altın, Bitcoin, dolar ve Euro için kritik tahmin yaptı! 2025 bitmeden bu rakamı göreceğiz
ETİKETLER
#kredi
#haciz
#icra takibi
#tüketici hakları
#borç yapılandırma
#Borçlar
#Alacaklı
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.