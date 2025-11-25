Zafer Ergezen altın, Bitcoin, dolar ve Euro için kritik tahmin yaptı! 2025 bitmeden bu rakamı göreceğiz

Altın fiyatları rekorların ardından duruldu. Kripto para piyasasının amiral gemisi Bitcoin, yatırımcısını üzerek düşüşe devam ediyor. Dolar ve Euro ise belli bir seviyede oyalanıyor. Peki piyasalar 2025 yılını nasıl noktalayacak? Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, Tgrthaber.com Ekonomi Editörü Bengü Sarıkuş’a sene sonuna kadar piyasa için çarpıcı tahminlerde bulundu ve piyasaların 2025 yılını nasıl kapatacağı hakkında bir çerçeve çizdi.

Fed'in faiz indirimi konusunda beklentiniz nedir?

Zafer Ergezen: "Fed'in faiz indirim ihtimali yüzde 80 civarına gelmiş durumda. Fed yöneticilerinin açıklamaları da faiz indirimine yönelik iyimserliği artırmakta. Genel beklenti pozitife dönmüş durumda. Fed tutanaklarında ekonomik verilere yönelik soru işaretlerinin olduğu mümkün"

Bu durum Türk Lirası açısından nasıl bir tablo oluşturuyor?

Zafer Ergezen: "TL'ye etkisine bakacak olursak döviz kurunu stabil tutacak seviyede kaldığını söyleyebiliriz. Faiz indirimi demek güçlü sıkı para politikasının gevşemesi, risk iştahının artması demek; bu da gelişmekte olan ülkelere daha fazla talep beklentisi getirir. Türkiye yüksek faiz ve yüksek enflasyon nedeniyle daha fazla potansiyel barındırıyor. Özellikle Fed'in faiz unsuru beklentileri döviz kurunda baskı kuracağını söyleyebiliriz. Türkiye için gelecek dönem daha pozitif bakış sağlayabilir"

Altın fiyatları yılı nasıl kapatır?

Zafer Ergezen: "Altın için bu haftaya pozitif beklentiyle başladık. Faiz indirimi ihtimali kıymetli metalleri destekler nitelikte. Altın ve gümüş yukarı yönlü. Teknik anlamda da ekimden sonra geri çekilmeyle birlikte yavaşça dengelenme başladı ama zayıflayan momentum güçlenmeye başladı. Ancak hala şu anda yükseliş trendine başladığını söylemek zor"

ALTIN İÇİN BU RAKAM ÇOK ÖNEMLİ

"Altın tarafında ons bazında 4200 dolar seviyesi çok önemli, bu seviyeyi takip edeceğiz. Gümüşte de 54 dolar seviyesi önemli. Bu seviyelerin üstüne geçilmediği sürece yatay pozisyonda olduğunu söyleyebiliriz"

Dolar Endeksi için beklenti nedir?

Zafer Ergezen: "Faiz indirimi ihtimali artmasına rağmen dolar endeksinde 100,5 seviyesinin üzerinde ataklar gelirse piyasalarda satış dalgasına neden olabilir. Bu piyasalarda doların güçlendiğini gösterir. Dolar endeksinin gerilememesi piyasanın çok da ikna olmadığını gösteriyor bize"

YATIRIMCILARI UYARMIŞTI

Kripto tarafında oldukça sert düşüşler görüyoruz. Beklentiniz nedir?

Zafer Ergezen: "Bitcoin tarafında 99,400 dolar altındaki seviyelerindeki kapanışların sert satışlara neden olabileceğini ve 75 bin dolara kadar düşüşlerin görülebileceği yönünde Bitcoin yatırımcılarını uyarmıştım. Bu ihtimal gerçekleşti."

"Benim orada 75–78 bin dolar görülmesi beklentim hala geçerli. Bir miktar dengelenme bekleyebiliriz ama ben yeni bir pozisyon açmaktansa izle-gör politikasının daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. 85 bin seviyeleri ara seviyeler. Bahsettiğim noktalara inerse yeniden alımlar başlayabilir."

SENE SONU RAKAM TAHMİNLERİ

Yılın sonuna kadar en yüksek ve en düşük rakam tahminlerinizi alabilir miyiz?

Zafer Ergezen: "Yılın sonuna kadar altın tarafında 4350 doların üzerini beklemiyorum. 3950 dolar altında da kapanış beklemiyorum."

"Dolardaki stabil hareket devam edecek. Agresif bir hareket beklemiyorum. Dolar endeksinde bu seviyelerde salınım geçerli olur. Maksimum 43 lira, minimum 42 lira olacak şekilde salınım devam eder."

"Euro tarafında da büyük bir salınım beklemiyorum. 49–49,5 bandında yılı kapatırız diye tahmin ediyorum."

"Bitcoin tarafında marjlar biraz daha yüksek. Yukarıda 92,500 seviyenin üzerinde; aşağıda da 75,000 dolar altında bir kapanış beklemiyorum."