Hem lezzetli hem şifa deposu! Yağmur yağınca adeta fışkırdı, kilosu 400 TL’den 100 TL’ye düştü

Veteriner Hekim Uğur Tarhal ise, "Yağışlardan sonra bölgemizde özellikle dağ köylerinden bol bol melki toplayıp pazara getiriyorlar. Bizler de bir süreden beri melkileri alıyoruz. Çok da lezzetli. İlk başlarda az bulunduğu için fiyatları 400 liraydı. Fakat bu hafta kilosu 100 liraya kadar düşü. Ve güzel bir tat lezzet veriyor bizlere. Bütün herkesin bu melkileri alıp tatmalarını bekliyoruz" dedi.