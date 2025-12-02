Hem lezzetli hem şifa deposu! Yağmur yağınca adeta fışkırdı, kilosu 400 TL’den 100 TL’ye düştü

Kategoriler
Balıkesir’de etkili olan yağışlar Madra Dağı’nda yüzleri güldürdü. Son zamanlarda havaların da ılık gitmesi üzerine, dağlarda adeta mantar fışkırdı. Geçim kaynağı olan mantarın kilo fiyatı düştü.
Balıkesir’de etkili olan yağmurlar doğal güzellikleri de beraberinde getirdi. Burhaniye ilçesinde iki aydır aralıksız yağan yağmurlar Madra Dağı’nda mantar bolluğunu getirdi. Kırsal kesimde çıkan mantarlar vatandaşların gelir kaynağı oldu.
Vatandaşların dağlardan topladıkları melki mantarının kilosu ilk günlerde 400 liraya kadar çıkarken, bollaşınca fiyat 100 liraya kadar düştü.
Pazara melki getiren 42 yaşındaki Rafet Gedik, "Biz bunları Madra’dan topladık. Havalar yağışlı gidince bol bol melki çıktı. Melki bizlere kaynağı oldu. Meramızda bol olan bir şey" diye konuştu.
Memur emeklisi Mehmet Yiğitaslan da, "Bu günlerde pazarda bol bol bu melkileri görüyoruz. Havaların yağışlı gitmesi sıcaklıkların da mantarın üremesi için normal olması bunların çoğalmasına neden oldu. Severek yiyoruz" dedi.
64 yaşındaki satıcı Kazım Çakır ise, "Bu aylarda rahmetlerimiz bol oldu. Melkilerimiz de çıktı. Melki geçim kaynağı bizim. Satıyoruz. Harçlığımızı çıkarıyoruz" derken, 67 yaşındaki satıcı Ali Yılmaz da, "Havalar yağışlı, güzel oldu. Bol bol mantar satıyoruz. Harçlığımızı çıkarıyoruz. Bu mantar köylülere çok iyi geldi bu sene" şeklinde konuştu.
Veteriner Hekim Uğur Tarhal ise, "Yağışlardan sonra bölgemizde özellikle dağ köylerinden bol bol melki toplayıp pazara getiriyorlar. Bizler de bir süreden beri melkileri alıyoruz. Çok da lezzetli. İlk başlarda az bulunduğu için fiyatları 400 liraydı. Fakat bu hafta kilosu 100 liraya kadar düşü. Ve güzel bir tat lezzet veriyor bizlere. Bütün herkesin bu melkileri alıp tatmalarını bekliyoruz" dedi.
Melki ve Kanlıca isimleriyle tanınan Çıntar mantarı, lezzetiyle damakları şenlendirirken bir yandan da onlarca faydaları sayesinde sağlığı koruyor.
Kalori oranı düşüktür. Kilo sorunu olan kişiler tarafından da güvenle tüketilebilir. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir, vücudun savunma mekanizmasını destekler.
Romatizmal hastalıkların sebep olduğu ağrıları azaltır. Mide rahatsızlıklarına iyi gelir. Çıntar mantarının suyu özellikle cilt hastalıklarına karşı etkilidir. Sivilcelere iyi gelir.
Kanser hastalarının iyileşme sürecini destekler. İçeriğindeki yüksek demir oranı sayesinde kansızlık sorunuyla mücadele eder. Zihinsel yorgunluğu azaltır.