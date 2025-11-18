Gram altın için rekor tahmin! Sefer Şener net rakam verip yatırımcıyı uyardı

Altın fiyatları peş peşe rekor denemelerinin ardından dibi gördü ve yeniden yüzünü yükseliş ivmesine çevirdi. Gümüş, seyrine devam ediyor. Bitcoin piyasası son 6 ayın en düşük seviyelerini test ediyor. Elinde para olan ya da yatırımı olan piyasa oyuncuları piyasanın nabzını ölçmeye çalışıyor. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener, Tgrthaber.com Ekonomi Editörü Bengü Sarıkuş’a altın ve gümüş piyasasını değerlendirdi ve önümüzdeki yıl beklentilerini açıklayarak tüm yatırımcılara kritik uyarılarda bulundu.

Altın ve gümüş fiyatlarında yaşanan son hareketlilik hakkında görüşleriniz neler?

Prof. Dr. Sefer Şener: Özellikle son dönemde altın ve gümüş fiyatlarında ciddi anlamda bir hareketlilik söz konusu. Son 2 yıllık dönemde altın fiyatlarında sürekli yukarı yönlü bir hareket var. Ancak zaman zaman altın ve gümüş fiyatlarındaki yukarı yönlü hareket geri çekilme ve düzeltme görüyor. Öncelikle sürekli şartların değişmesi bu hareketliliğin ana sebeplerinden. Yani beklentiler, küresel konjonktürdeki gevşemeler, savaşlar ticaret gerilimleri yaşanıyor. Onlar gevşediği altın ve gümüş fiyatları değişebiliyor.

Dolayısıyla son dönemdeki bu hareketliliği yukarı aşağı gidiş gelişi konjonktürel beklentilere dayandırmak yerinde olur. Özellikle altın ETF'si talep edenlerin, yani altın fonu talep edenlerin belli bir yükselişi gördükten sonra tekrar girmelerinden kaynaklı bir durum söz konusu. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte de altın fiyatları yukarı ancak kısmi çekilmeler görebiliriz.

ALTININ YÜKSELİŞİ DEVAM EDECEK

Altının uzun vadeli performansı Türkiye için güvenli liman olmaya devam ediyor mu?

Prof. Dr. Sefer Şener: Altının uzun vadeli performansının yüksek olması Türkiye için de güvenli bir liman olmasına neden oluyor. Bugün Merkez Bankası'nın rezervleri altın ve döviz rezervlerinden oluşuyor. Şu an itibariyle 100 milyar doların üzerinde bir altın rezervi, 85 milyar dolarlık da bir döviz rezervi söz konusu. Yani son 2-3 yıldır Merkez Bankası rezerv çeşitlendirmesi adına altın rezervlerini güçlü tutuyor.

Dolarda, Amerika'nın ve küresel oyuncuların belirlediği riskli bir yapı var. Dolayısıyla Türkiye başta olmak üzere Çin, Hindistan, Almanya, İtalya gibi ülkeler rezerv çeşitlendiriyor. Çünkü en güçlü rezervler Amerika'da, Almanya'da İtalya'da bulunuyor. Onlar da dahil olmak üzere altının uzun vadeli performansı bütün ülkeler için olduğu gibi Türkiye için de güvenli bir liman olmaya devam etmesine neden oluyor.

Bundan sonraki süreçte de özellikle son 2 yıllık dönemde küresel çapta bütün merkez bankalarının altın alımları devam ediyor. Bu devam ettiği sürece de altın güçlü yapısını koruyacak. Yani bu süreç devam edecek.

Gram altın için yıl sonu ve 2026 yılı tahmin rakamınızı alabilir miyim?

Prof. Dr. Sefer Şener: Gram altın için 2 tane unsur belirleyici; hem ons altının fiyatı hem de dolar kurundaki değişim. Son 1,5 yıllık dönemde dezenflasyon süreciyle birlikte kurlarda çok ciddi bir stabilizasyon yaşanıyor. Yani enflasyonun altında kalan bir kur artışıyla karşı karşıya kalıyoruz. Dolayısıyla gram altın üzerine kur üzerinden çok yoğun bir baskı gelmiyor. Ancak ons altın fiyatlarının sürekli değişiyor olması gram altına ciddi bir baskı getiriyor.

Şu an itibarıyla ons altın 4070 dolar seviyelerinde ve gram altın da 5600 seviyelerinde. 2026 yılı sonu itibarıyla çok yüksek ihtimalle Aralık ayında Fed yeni bir faiz kararı alacak. Diğer koşullar da yerine geldiği takdirde yıl sonu için 4200-4300 dolar seviyeleri görmek mümkün olacak gibi gözüküyor. Daha önceki en yüksek zirve 4380 dolardı.

GRAM ALTIN 2025'İ NASIL BİTİRECEK?

Sadece altın talebi değil. Altın fonu talebi de çok yoğun arttı. Yani küresel yatırımcılar dolarda risk gördüğü için son dönemde altın ETF'si yani altın fonu alıyorlar. Buradaki alışlar bu şekil devam ederse zirve olan o 4380 dolar seviyelerini bu yıl bitmeden aşmak mümkün olabilir. Bu seviye aşılırsa gram altında da 5900 - 6040 lira seviyeleri görülür.

Bu şartlar gerçekleşmese bile muhtemelen altın yıl sonunu 4200- 4300 dolar seviyelerinde kapatacak. Yani gram altında 5800- 5940 liralı seviyeler daha ön planda gözüküyor.

2026 YILINDA GRAM ALTIN NE KADAR OLACAK?

2026'da küresel riskler, tıpkı 2025'te olduğu gibi devam edecek. Merkez bankalarının alımları, altın fonlarının talebi, küresel çapta bireylerin alışları devam edecek. Aynı zamanda altın fiyatlarını belirlemek için en önemli unsur olan Fed'in faiz indirimleri 2026'da devam edecek gibi gözüküyor. Fed yüzde 2,5'luk faiz oranlarını hedefliyor.

Dolayısıyla eğer bu koşullar gerçekleşirse yani Amerika'da faizler yüzde 3'ün altına çekilirse o zaman biz ons altında 5000 dolar seviyelerinin üzerini 2026 yılında görebiliriz. Yani 2026'da ons altın için 5200 - 5800 dolar kritik eşik olacak.

Eğer bu koşullar gerçekleşmezse ki bu çok düşük bir ihtimal. Yani bütün bu söylediklerimin tersi olursa 2026'da ons altının 4000 ila 4700 dolar seviyeleri arasında olmasını beklemek lazım.

Peki her şey beklenildiği gibi devam ederse gram altın için bir rakam vermek mümkün mü?

Prof. Dr. Sefer Şener: Tabii ki gram altın değişiklik gösterebiliyor. Bizim beklediğimiz gibi ons altındaki söylediğimiz rakamların da üzerine çıkılırsa yeni rekorlar kırılır. Yani gram altında 7000- 7600 lira seviyelerin görülmesi mümkün olabilir.

Altın almak için şu an uygun bir zaman mı? Yatırımcı nelere dikkat etmeli?

Prof. Dr. Sefer Şener: Yatırım tavsiyesi yapmamakla birlikte şunu söyleyebiliriz, yatırımcılar yatırımlarını çeşitlendirmek adına fiyatların geri çekilmesi durumunda altın yatırımı yapabilirler. Ancak şunu da unutmamak lazım, riskler bazen tersine dönebiliyor. Tersine döndüğünde de geri çekilmeler hızlı olabiliyor. Özellikle volatilitenin yüksek olduğu dönemlerde yani ani iniş çıkışların olduğu dönemlerde alım satım yapmamak lazım. İnsanlar kısa vadeli pozisyon almayı seviyor. Hemen düşünce alayım, çıkınca satayım istiyor. Ancak altın uzun vadeli bir yatırım, onu da unutmamak lazım.