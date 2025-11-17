Menü Kapat
Benim Sayfam
Hava Durumu
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Altın için çok çarpıcı tahmin! Zafer Ergezen'den altın ve gümüş yatırımcısına 2026 uyarısı

Altın fiyatları dalgalanmaya devam ediyor. Yatırımcılar değerli metalin seneyi nasıl kapatacağını ve 2026 yılındaki seyrini merak ediyor. Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, Tgrthaber.com Ekonomi Editörü Bengü Sarıkuş’a altın, gümüş piyasasını değerlendirdi ve önümüzdeki yıl beklentilerini açıklayarak tüm yatırımcılara kritik uyarılarda bulundu.

Rekor üzerine rekor kıran çakılarak yatırımcısını şaşırttıktan sonra yeniden yükselme ivmesine girdi. Yatırımcının güvenli sığınağı olan altın için şu an alım-satım zamanı mı? Altın fiyatları yeniden yükselecek mi? 2026'da değerli metaller piyasasında özellikte altında nasıl bir hareketlilik olacak? Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, Tgrthaber.com Ekonomi Editörü Bengü Sarıkuş’a yaptığı açıklamada tüm merak edilen soruları cevapladı.

Altın için çok çarpıcı tahmin! Zafer Ergezen'den altın ve gümüş yatırımcısına 2026 uyarısı

Ergezen, özellikle son günlerde yaşanan hareketliliğe dikkat çekerek, "Özellikle son birkaç günde altın ve gümüşte ciddi bir yükseliş görmüştük. Son iki gündür ise bir miktar gerileme var. Son dönemdeki yükselişin nedeni dolar endeksinde yaşanan çekilme idi. Dolardaki geri çekilmeyle birlikte kıymetli metallerde artış görmüştük. ABD ekonomisine yönelik olumlu beklentilerin olması ve gelen verilerin beklentilerle uyumlu gelmesi dolar endeksinde güçlenmeye neden olmuştu" dedi.

Altın için çok çarpıcı tahmin! Zafer Ergezen'den altın ve gümüş yatırımcısına 2026 uyarısı

ALTIN YIL SONUNA KADAR BU RAKAMI GÖRECEK

Ergezen, önümüzdeki süreçte kritik seviyelerin önemine vurgu yaparak "Bundan sonraki dönemde kritik seviyelerin geçilip geçilmeyeceği önemli. Son iki günde sert satışlar geldi. Son bir hafta içinde ciddi bir yükseliş vardı ama bu yükselişin ne kadar güçlü momentum oluşturacağını hep birlikte göreceğiz. Ben yıl sonuna kadar ons altının 4000 dolar civarında olacağını düşünüyorum. Gümüşte ise 49,5 dolar civarında salınacağını öngörüyorum" diyerek rakam verdi.

Altın için çok çarpıcı tahmin! Zafer Ergezen'den altın ve gümüş yatırımcısına 2026 uyarısı

Gümüşün son dönemin en çok ilgi gören metallerinden biri olduğunu belirten Ergezen, "Gümüş aslında net bir şekilde en gözde metallerden biri. Bunun en büyük nedeni de ABD ekonomisine yönelik olumlu beklentiler. Bu beklentiler fiyatlara yansıdı ve gümüşün ön plana çıkmasına neden oluyor. Altın/gümüş rasyosu 106 seviyelerini gördükten sonra 80 seviyesinin altına düştü. Bu da bize gümüşün nasıl bu kadar tercih edildiğini net olarak gösteriyor" dedi.

Altın için çok çarpıcı tahmin! Zafer Ergezen'den altın ve gümüş yatırımcısına 2026 uyarısı

2026 YILI ALTIN VE GÜMÜŞ YILI

"2026 yılında beklentiler gümüş için de altın için de pozitif" diyen Ergezen, "Merkez bankalarının altın alımları, faiz beklentileri ve jeopolitik riskler hala geçerli. Ama genel çerçeveden baktığımızda jeopolitik risklerin geçmişe göre azalması ihtimalini görüyoruz. ABD–Çin arasında ticaret savaşları devam ediyor ancak iyimserlik konuşuluyor" diyerek 2026 yılı için değerli metallerden beklentinin pozitif olduğunu belirtti.

Altın için çok çarpıcı tahmin! Zafer Ergezen'den altın ve gümüş yatırımcısına 2026 uyarısı

Bununla birlikte yükselişlerin sınırsız olmayacağını belirten Ergezen, "Böyle bir dönemde sadece merkez bankalarının altın alımlarının fiyatları yukarı taşımasını beklemem. Bir miktar momentum tarafında salınım da var, bunu da söyleyebiliriz. Ancak bu hareketlerin çok agresif olmasını beklemiyorum açıkçası. Çok ciddi bir yükseliş gerçekleşti; bundan daha yukarı bir hareketin, yani ons bazında 4500–5000 dolar seviyesinin olması için ekonominin ciddi anlamda risk barındırması gerekir. Belli riskler var ama bu risklerin fiyatlamayı o seviyelere taşıyacak kadar güçlü olmadığını düşünüyorum. Bu nedenle önümüzdeki sene en fazla 4000–4500 dolar aralığını öngörüyorum" diyerek 2026 yılı için öngörülerini paylaştı.

Altın için çok çarpıcı tahmin! Zafer Ergezen'den altın ve gümüş yatırımcısına 2026 uyarısı

KUYUMCU GRAM ALTIN SATMAK İSTEMİYOR! MAKAS NEDEN AÇIK?

Türkiye’de altın ithalatı konusunda yaşanan sıkıntılara değinen Ergezen, "Altın tarafında ithalatın özellikle Türkiye’de zor olması altına erişimi de zorlaştırıyor; bu da alım-satım marjının açılmasına neden oluyor. Çok fazla manipülatif olduğunu söyleyemeyiz ama alınan kararların bir sonucu olduğunu belirtebiliriz. Zaten olması beklenen bir şey. Bunu sadece altın olarak değerlendirmemek lazım; Türkiye’de ithal edilen ürünlerde alım-satım marjı ve vergiler yüksek. O nedenle manipülatif diyemem ama erişimin zorlaşması marjların açılmasına neden oluyor. Yükselen piyasalarda altın satmak isteyen üretici azalıyor çünkü özellikle gram altın bazında satılan altını yerine koymak çok da mümkün olmuyor. Bu nedenle çekimserlik ve risk fiyatlaması görülebiliyor" diyerek fiyatlamalar konusunda değerlendirmede bulundu.

