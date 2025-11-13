Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Aydın Ağaoğlu'ndan milyonlarca tüketiciye uyarı

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’nin verilerine göre, 2025’in ilk dokuz ayında kredi ya da kredi kartı borcu nedeniyle yasal takibe düşen kişi sayısı geçen yıla göre yüzde 19 yükseldi. Eylül sonu itibarıyla borcu devam eden kişi sayısı 4 milyon 164 bini aşarken, tasfiye edilecek alacaklar 246 milyar TL seviyesine ulaştı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Kasım itibarıyla bankalarda takipteki kredi hacmi 541,9 milyar TL’ye çıktı. Bu oran toplam kredi hacminin yüzde 2,5’ine karşılık geliyor. Bankalar tarafından kredi kartı işlemlerinde uygulanabilecek azami faiz oranlarının hesaplanabilmesi için gerekli olan referans oran, Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/4) kapsamında belirlenen yöntem ile hesaplanarak BDDK tarafından ilan ediliyor.

KREDİ KARTI BORCUNU ÖDEYEMEYENLER DİKKAT!

Kredi kartı borcunun geç ödenmesi durumunda, asgari ödeme tutarına kadar olan kısmı için en fazla aylık %4,30 gecikme faizi, dönem borcunun asgari ödeme tutarı dışında kalan kısmı için ise en fazla aylık %4,00 akdi faiz (alışveriş faizi) uygulanabiliyor.

KARTINIZ KAPATILABİLİR

Kredi Kartı Yönetmeliği'nde "Bir takvim yılı içinde asgari ödeme tutarı; toplam üç kez ödenmeyen kredi kartları nakit kullanımına, üst üste üç kez ödenmeyen kredi kartları nakit kullanımı ile mal ve hizmet alımına kapatılır." ifadesi yer alıyor. Kredi kartı borcu olan tüketicinin, üst üste üç kez asgari borç ödemesi yapmaması halinde ise kredi kartı tamamen kullanıma kapatılıyor. Kredi kartının kullanıma kapatılmasından sonra ise yasal takip süreci başlatılıyor.

KREDİ KARTI BORCUNDAN DOLAYI MAAŞA HACİZ GELİR Mİ?

Yasal takip sürecinin başlamasından sonra kredi kartı veya kredi borcu yüzünden en fazla maaşın 1/4'üne yani %25'ine haciz getirilebiliyor ancak bu durum bankadan bankaya ve borca göre değişiklik gösterebiliyor.

KREDİ NOTUNUZ DÜŞER

Aynı zamanda uzmanlar, kredi kartı dönem borcunun asgari ödemesi son ödeme tarihinden bir gün sonra bile ödense, kredi raporuna "geç ödeme" olarak yansıdığını ve kredi notunu ciddi anlamda düşürdüğünü belirtiyor. Bu da tüketici kredisi kullanmak istediğinizde limitinizi doğrudan etkiliyor.

KREDİ KARTI BORCU OLANLARA KRİTİK UYARI!

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu ödenmeyen kredi kartı borçları hakkında vatandaşı uyararak tgrthaber.com Ekonomi Editörü Bengü Sarıkuş'a kritik açıklamalar yaptı.

TÜKETİCİ BORÇLARINA YAPILANDIRMA ŞART

Ekonomik darboğaz nedeniyle kredi kartlarını kullanarak aşırı borç altına giren geniş bir tüketici kesimi kart borçlarını ödeyemez hale geldiğini belirten Ağaoğlu, BDDK’nın, tüketici kredisi ve kredi kartı borçlarının yapılandırmasına yönelik yapmış olduğu son düzenlemenin geçtiğimiz ekim ayında sona erdiğini hatırlattı.

Ağaoğlu, BDDK’nın referans belirlemiş bulunduğu aylık 3.11 oranındaki faiz tüketiciye yüksek geldiğini ve yapılandırmaya yönelik bu düzenlemenin bu nedenle rağbet görmediğini belirtti.

Ağaoğlu, "Alınan karar kapsamında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kredi kartı yapılandırma işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranını yüzde 3,11 olarak belirlemişti. Oysa 48 aylık vade süresi cazipti ama faiz oranının daha düşük belirlenmesi gerekiyordu. Bankalar, tüketici alacaklarını neredeyse yok pahasına, çoğu kez beşte bir fiyatına Varlık Yönetim Şirketlerine devretmeye hazırlanıyorlar.

BDDK, kredi kartı ve tüketici kredisi borçlarına acilen yeni bir yapılandırma sistemi planlayıp, olabildiğince düşük, örneğin aylık 0.99 faiz oranları uygulanarak, yine 48 aylık vadeye yayarsa, bu düzenleme tüm taraflar için yararlı olacaktır" dedi.

Ağaoğlu, bu uzun vadeli düşük faizli modelle tüketicinin, borcunu düşük faiz uzun vadeye yayarak ödeyip, kara listeden çıkabileceğini belirtti. Yine bu sistemle bankalar, tutarın beşte biri fiyatına alacaklarını Varlık Yönetim Şirketlerine satmak zorunda kalmayıp, tamamını tahsil edebileceğini hatırlattı.

Ağaoğlu, bu modelin devlet hazinesi açısından da daha karlı olacağını hatırlatarak, "Bankalar batık kredilerini yok pahasına satıp zarar hanesine yazmayacakları ve vergi matrahından düşmeyecekleri için devlet de vergi kaybına uğramayacaktır" dedi.