Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Aydın Ağaoğlu'ndan milyonlarca tüketiciye uyarı

Kredi kartı kullanımı her geçen gün artıyor. Ancak ihtiyaçlarını gidermek isteyen vatandaşlar bazı durumlarda borcunu ödemekte zorluk çekiyor. Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi verilerine göre, kredi ya da kredi kartı borcu nedeniyle yasal takibe düşen kişi sayısı bu yıl yüzde 19 artarken, tasfiye edilecek alacaklar 246 milyar TL’ye ulaştı. Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu ödenmeyen kredi kartı borçları hakkında vatandaşı uyararak tgrthaber.com Ekonomi Editörü Bengü Sarıkuş'a kritik açıklamalar yaptı. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
13.11.2025
saat ikonu 10:12
|
GÜNCELLEME:
13.11.2025
saat ikonu 10:18

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’nin verilerine göre, 2025’in ilk dokuz ayında kredi ya da kredi kartı borcu nedeniyle yasal takibe düşen kişi sayısı geçen yıla göre yüzde 19 yükseldi. Eylül sonu itibarıyla borcu devam eden kişi sayısı 4 milyon 164 bini aşarken, tasfiye edilecek alacaklar 246 milyar TL seviyesine ulaştı.

Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Aydın Ağaoğlu'ndan milyonlarca tüketiciye uyarı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Kasım itibarıyla bankalarda takipteki kredi hacmi 541,9 milyar TL’ye çıktı. Bu oran toplam kredi hacminin yüzde 2,5’ine karşılık geliyor. Bankalar tarafından kredi kartı işlemlerinde uygulanabilecek azami faiz oranlarının hesaplanabilmesi için gerekli olan referans oran, Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/4) kapsamında belirlenen yöntem ile hesaplanarak BDDK tarafından ilan ediliyor.

Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Aydın Ağaoğlu'ndan milyonlarca tüketiciye uyarı

KREDİ KARTI BORCUNU ÖDEYEMEYENLER DİKKAT!

Kredi kartı borcunun geç ödenmesi durumunda, asgari ödeme tutarına kadar olan kısmı için en fazla aylık %4,30 gecikme faizi, dönem borcunun asgari ödeme tutarı dışında kalan kısmı için ise en fazla aylık %4,00 akdi faiz (alışveriş faizi) uygulanabiliyor.

Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Aydın Ağaoğlu'ndan milyonlarca tüketiciye uyarı

KARTINIZ KAPATILABİLİR

Kredi Kartı Yönetmeliği'nde "Bir takvim yılı içinde asgari ödeme tutarı; toplam üç kez ödenmeyen kredi kartları nakit kullanımına, üst üste üç kez ödenmeyen kredi kartları nakit kullanımı ile mal ve hizmet alımına kapatılır." ifadesi yer alıyor. Kredi kartı borcu olan tüketicinin, üst üste üç kez asgari borç ödemesi yapmaması halinde ise kredi kartı tamamen kullanıma kapatılıyor. Kredi kartının kullanıma kapatılmasından sonra ise yasal takip süreci başlatılıyor.

Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Aydın Ağaoğlu'ndan milyonlarca tüketiciye uyarı

KREDİ KARTI BORCUNDAN DOLAYI MAAŞA HACİZ GELİR Mİ?

Yasal takip sürecinin başlamasından sonra kredi kartı veya kredi borcu yüzünden en fazla maaşın 1/4'üne yani %25'ine haciz getirilebiliyor ancak bu durum bankadan bankaya ve borca göre değişiklik gösterebiliyor.

Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Aydın Ağaoğlu'ndan milyonlarca tüketiciye uyarı

KREDİ NOTUNUZ DÜŞER

Aynı zamanda uzmanlar, kredi kartı dönem borcunun asgari ödemesi son ödeme tarihinden bir gün sonra bile ödense, kredi raporuna "geç ödeme" olarak yansıdığını ve kredi notunu ciddi anlamda düşürdüğünü belirtiyor. Bu da tüketici kredisi kullanmak istediğinizde limitinizi doğrudan etkiliyor.

KREDİ KARTI BORCU OLANLARA KRİTİK UYARI!

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu ödenmeyen kredi kartı borçları hakkında vatandaşı uyararak tgrthaber.com Ekonomi Editörü Bengü Sarıkuş'a kritik açıklamalar yaptı.

Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Aydın Ağaoğlu'ndan milyonlarca tüketiciye uyarı

TÜKETİCİ BORÇLARINA YAPILANDIRMA ŞART

Ekonomik darboğaz nedeniyle kredi kartlarını kullanarak aşırı borç altına giren geniş bir tüketici kesimi kart borçlarını ödeyemez hale geldiğini belirten Ağaoğlu, BDDK’nın, tüketici kredisi ve kredi kartı borçlarının yapılandırmasına yönelik yapmış olduğu son düzenlemenin geçtiğimiz ekim ayında sona erdiğini hatırlattı.

Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Aydın Ağaoğlu'ndan milyonlarca tüketiciye uyarı

Ağaoğlu, BDDK’nın referans belirlemiş bulunduğu aylık 3.11 oranındaki faiz tüketiciye yüksek geldiğini ve yapılandırmaya yönelik bu düzenlemenin bu nedenle rağbet görmediğini belirtti.

Ağaoğlu, "Alınan karar kapsamında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kredi kartı yapılandırma işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranını yüzde 3,11 olarak belirlemişti. Oysa 48 aylık vade süresi cazipti ama faiz oranının daha düşük belirlenmesi gerekiyordu. Bankalar, tüketici alacaklarını neredeyse yok pahasına, çoğu kez beşte bir fiyatına Varlık Yönetim Şirketlerine devretmeye hazırlanıyorlar.
BDDK, kredi kartı ve tüketici kredisi borçlarına acilen yeni bir yapılandırma sistemi planlayıp, olabildiğince düşük, örneğin aylık 0.99 faiz oranları uygulanarak, yine 48 aylık vadeye yayarsa, bu düzenleme tüm taraflar için yararlı olacaktır" dedi.

Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Aydın Ağaoğlu'ndan milyonlarca tüketiciye uyarı

Ağaoğlu, bu uzun vadeli düşük faizli modelle tüketicinin, borcunu düşük faiz uzun vadeye yayarak ödeyip, kara listeden çıkabileceğini belirtti. Yine bu sistemle bankalar, tutarın beşte biri fiyatına alacaklarını Varlık Yönetim Şirketlerine satmak zorunda kalmayıp, tamamını tahsil edebileceğini hatırlattı.

Ağaoğlu, bu modelin devlet hazinesi açısından da daha karlı olacağını hatırlatarak, "Bankalar batık kredilerini yok pahasına satıp zarar hanesine yazmayacakları ve vergi matrahından düşmeyecekleri için devlet de vergi kaybına uğramayacaktır" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Borcu olanlar dikkat! Borç kapatma kredisi ve yapılandırma için TÜKONFED'den kritik uyarı
İşte yeni asgari ücret ve emekli zammı! Özgür Erdursun, değişen enflasyon rakamlarına göre tek tek hesapladı
ETİKETLER
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.