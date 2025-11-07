Menü Kapat
TGRT Haber
Ekonomi
Editor
Editor
 Bengü Sarıkuş

İşte yeni asgari ücret ve emekli zammı! Özgür Erdursun, değişen enflasyon rakamlarına göre tek tek hesapladı

Herkesin maaşı değişecek! Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası yıl sonu enflasyon hedefini yukarı yönlü revize etti. Açıklanan rakamla birlikte asgari ücret, ne düşük emekli maaşı, SSK, BAĞ-KUR, memur ve memur emeklilerinin alacağı zam oranları da değişti. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, tgrthaber.com Ekonomi Editörü Bengü Sarıkuş'a zam öngörülerini anlattı. İşte kritik rakamlar..

KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
07.11.2025
saat ikonu 12:59
|
GÜNCELLEME:
07.11.2025
saat ikonu 12:59

Cumhuriyet Merkez Bankası () Başkanı Fatih Karahan, 2025 yılı son Raporu sunumunu gerçekleştirdi. Karahan, "2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 31 ile yüzde 33 aralığında olacağını tahmin ediyoruz. 2025, 2026 ve 2027 yılları için enflasyon ara hedeflerimizi, sırasıyla yüzde 24, yüzde 16 ve yüzde 9 olarak koruyoruz. 2026 sonu için ise enflasyonun yüzde 13 ile yüzde 19 aralığına gerileyeceğini tahmin ediyoruz." dedi.

Yıl sonu enflasyon hedef değiştiği için asgari ücret, SSK, BAĞ-KUR, memur ve memur emeklilerinin alacağı zam oranları da değişti. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Merkez Bankası'nın güncellediği enflasyon tahminine göre maaş ve beklentisini tgrthaber.com Editörü Bengü Sarıkuş'a açıkladı. İşte kritik rakamlar...

İşte yeni asgari ücret ve emekli zammı! Özgür Erdursun, değişen enflasyon rakamlarına göre tek tek hesapladı

YIL SONU ENFLASYONU YÜZDE 32 AÇIKLANIRSA NE KADAR ZAM GELİR?

Erdursun, "Merkez Bankası yıl sonu hedefini yüzde 31-33 oranında değiştirdi. Ben zaten yıl sonu enflasyonunun bu bant aralığında çıkacağını söylüyordum. Yıl sonu enflasyonu yüzde 32 çıkarsa SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yüzde 13,10, memur ve memur emeklilerine yüzde 19,57 enflasyon farkı verilecek" dedi.

İşte yeni asgari ücret ve emekli zammı! Özgür Erdursun, değişen enflasyon rakamlarına göre tek tek hesapladı

YIL SONU ENFLASYONU YÜZDE 33 AÇIKLANIRSA NE KADAR ZAM GELİR?

Erdursun, yüzde 33 enflasyon senaryosunda ise "SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yüzde 13,95, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 20,49 oranında enflasyon farkı ve toplu sözleşme farkı verilecek" bilgisini paylaştı.

İşte yeni asgari ücret ve emekli zammı! Özgür Erdursun, değişen enflasyon rakamlarına göre tek tek hesapladı

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Erdursun, bu tabloya göre 16.881 lira olan en düşük emekli aylığının 19.250 liraya yükseleceğini öngördüğünü belirtti.

İşte yeni asgari ücret ve emekli zammı! Özgür Erdursun, değişen enflasyon rakamlarına göre tek tek hesapladı

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

"Hedeflenen enflasyon şaştı. Buna istinaden yıl başında asgari ücretliye yüzde 30 artış yapılmıştı. Şimdi 3 puan gibi fazla bir enflasyon açıklanacak. Hedeflenen enflasyon oranında asgari ücret zammı yaparlarsa yüzde 16 oranında artış; Enflasyon yıl sonunda yüzde 33 çıkarsa yıl başında yüzde 30 verdikleri için oradan da bir +3 puan artış yapabilirler. Yani yüzde 19-20’ye tamamlayabilirler. İşveren tarafı da asgari ücret görüşmelerinde '5 puan da biz veriyoruz' derlerse asgari ücret zammının yüzde 25’e kadar çıkma ihtimali var" dedi.

İşte yeni asgari ücret ve emekli zammı! Özgür Erdursun, değişen enflasyon rakamlarına göre tek tek hesapladı

Erdursun, kendi beklentisin hakkında ise "Ben yüzde 20 asgari ücret zammı bekliyorum ancak açıklanacak enflasyon rakamından dolayı asgari ücret şu an 22.104 lira. Bu rakamın da yıl sonunda 27.500 lira bandında açıklanacağını düşünüyorum. Bu oranlar beni şaşırtmadı" dedi.

