Gram altın 10 bin lira olacak! İslam Memiş yatırımcıya tarih verdi

Kripto para piyasasında yatırımcının telaş içinde olmasına ilişkin değerlendirmede bulunan Memiş," 11,800 pozisyonundan ben de alım yapmıştım. Yıl sonuna kadar manipülasyon piyasasının devam edeceğini sık sık söylüyorum. Altın, gümüş tarafında bir sakinlik var, şimdi Bitcoin tarafında bir soygun var. Bütün arkadaşlar rahat olsun çünkü elimizde olmayan şeyler. Piyasada bütün güç sisteme geçti. Yatırımcılar kendi yanlış tercihi gibi düşünmesinler. Finansal piyasalarda devamlı yükselme ya da düşüş mümkün değil. Hiçbir enstrüman şu an okunamıyor. Altın, gümüş de aynı şekilde. ABD'de ısrarla hükümet kapalı çünkü bilerek bir yerleri sıkıştırmaya çalışıyorlar. Yakın bir zamanda hükümet açılacak. Haftaya belki de bunu konuşacağız. Bu durumun piyasaya etkisini konuşacağız" dedi.

