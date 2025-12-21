Yaşamak servet istiyor! Dünyanın en pahalı şehirleri açıklandı: İstanbul bu sefer sıralamasıyla üzdü

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Dünyanın en pahalı şehirleri, 18 binden fazla kişiyle yapılan araştırma neticesinde belli oldu. Barınmadan yeme içmeye, sosyal alışkanlıklardan alışverişe kadar pek çok parametrenin göz önünde bulundurulduğu araştırmada en pahalı şehirler arasında genellikle başkentler yer aldı. Türkiye’den ise İstanbul listeye girerken, sıralaması ise bu sefer üzdü…
Time Out tarafından yapılan araştırmada dünya genelinde 100’den fazla şehirde yapılan araştırma çarpıcı bir durumu gözler önüne serdi. Özellikle bazı şehirlerde yaşamak deyim yerindeyse servet isterken değerlendirme esnasında temel ihtiyaçların yanı sıra bireylerin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına erişilebilirliğine bakıldı.
Zengin kültürü, doğal ve tarihi güzelliklerinin yanı sıra stratejik açıdan da dünyanın gözünü üzerinde tutan İstanbul, dünyanın en pahalı şehirleri listesinde başkent Ankara’yı bıraktı. Ancak yaklaşık 16 milyon kişiye ev sahipliği yapan yedi tepeli şehrin, listenin ilk sıralarında yer alması hayal kırıklığına neden oldu.
İstanbul’da yoğunlaşan nüfus, konut fiyatlarını tetiklerken diğer yandan dışarıda yemek yemek de bütçelerde büyük açıklara neden oluyor. Kültürel faaliyetler ve eğlence hatta bir kahve ve tatlı için bir kafede oturmak bile kimi zaman lüks sayılabiliyor. İşte dünyanın en pahalı şehirleri sıralamasında İstanbul’un yeri…
15- Miami — ABD
14- Vancouver — Kanada
13- Londra — İngiltere
12- Singapur— Singapur
11- Los Angeles — ABD
10- Brisbane — Avustralya
9- Münih — Almanya
8- Auckland — Yeni Zelanda
7- Sydney — Avustralya
6- Atina — Yunanistan
5- Kyoto — Japonya
4- Stockholm —İsveç
3- Oslo — Norveç
2- İstanbul — Türkiye
1-Seul — Güney Kore