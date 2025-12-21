Menü Kapat
11°
Yaşamak servet istiyor! Dünyanın en pahalı şehirleri açıklandı: İstanbul bu sefer sıralamasıyla üzdü

Aralık 21, 2025 17:41

Aralık 21, 2025 17:41
1
Dünyanın en pahalı şehirleri

Dünyanın en pahalı şehirleri, 18 binden fazla kişiyle yapılan araştırma neticesinde belli oldu. Barınmadan yeme içmeye, sosyal alışkanlıklardan alışverişe kadar pek çok parametrenin göz önünde bulundurulduğu araştırmada en pahalı şehirler arasında genellikle başkentler yer aldı. Türkiye’den ise İstanbul listeye girerken, sıralaması ise bu sefer üzdü…

2
Dünyanın en pahalı şehirleri

Time Out tarafından yapılan araştırmada dünya genelinde 100’den fazla şehirde yapılan araştırma çarpıcı bir durumu gözler önüne serdi. Özellikle bazı şehirlerde yaşamak deyim yerindeyse servet isterken değerlendirme esnasında temel ihtiyaçların yanı sıra bireylerin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına erişilebilirliğine bakıldı.

3
Dünyanın en pahalı şehirleri

Zengin kültürü, doğal ve tarihi güzelliklerinin yanı sıra stratejik açıdan da dünyanın gözünü üzerinde tutan İstanbul, dünyanın en pahalı şehirleri listesinde başkent Ankara’yı bıraktı. Ancak yaklaşık 16 milyon kişiye ev sahipliği yapan yedi tepeli şehrin, listenin ilk sıralarında yer alması hayal kırıklığına neden oldu.

4
Dünyanın en pahalı şehirleri

İstanbul’da yoğunlaşan nüfus, konut fiyatlarını tetiklerken diğer yandan dışarıda yemek yemek de bütçelerde büyük açıklara neden oluyor. Kültürel faaliyetler ve eğlence hatta bir kahve ve tatlı için bir kafede oturmak bile kimi zaman lüks sayılabiliyor. İşte dünyanın en pahalı şehirleri sıralamasında İstanbul’un yeri…

5
Dünyanın en pahalı şehirleri

15- Miami — ABD

6
Dünyanın en pahalı şehirleri

14- Vancouver — Kanada

7
Dünyanın en pahalı şehirleri

13- Londra — İngiltere

8
Dünyanın en pahalı şehirleri

12- Singapur— Singapur

9
Dünyanın en pahalı şehirleri

11- Los Angeles — ABD

10
Dünyanın en pahalı şehirleri

10- Brisbane — Avustralya

11
Dünyanın en pahalı şehirleri

9- Münih — Almanya

12
Dünyanın en pahalı şehirleri

8- Auckland — Yeni Zelanda

13
Dünyanın en pahalı şehirleri

7- Sydney — Avustralya

14
Dünyanın en pahalı şehirleri

6- Atina — Yunanistan

15
Dünyanın en pahalı şehirleri

5- Kyoto — Japonya

16
Dünyanın en pahalı şehirleri

4- Stockholm —İsveç

17
Dünyanın en pahalı şehirleri

3- Oslo — Norveç

18
Dünyanın en pahalı şehirleri

2- İstanbul — Türkiye

19
Dünyanın en pahalı şehirleri

1-Seul — Güney Kore

