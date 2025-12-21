Yaşamak servet istiyor! Dünyanın en pahalı şehirleri açıklandı: İstanbul bu sefer sıralamasıyla üzdü

İstanbul’da yoğunlaşan nüfus, konut fiyatlarını tetiklerken diğer yandan dışarıda yemek yemek de bütçelerde büyük açıklara neden oluyor. Kültürel faaliyetler ve eğlence hatta bir kahve ve tatlı için bir kafede oturmak bile kimi zaman lüks sayılabiliyor. İşte dünyanın en pahalı şehirleri sıralamasında İstanbul’un yeri…