Süper Lig'de bir istifa daha! Mağlubiyetin ardından duyurdular

Trendyol Süper Lig'de Fatih Karagümrük, Corendon Alanyaspor'a 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, teknik ekibin istifa kararı aldığını duyurdu.

"KULÜBÜMÜZ YENİDEN BİR YAPILANMA İÇİNE GİRECEKTİR"

Canel açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Oyuna biraz durgun başladık, akabinde de golü yedik. İkinci yarı biraz toparlanır gibi olduk. Ama bir anlık yan hakemin sakatlanması, oyuncularımızın konsantrasyon kaybetmesi, taçtan gelen bir pozisyonla golü yedik. Şimdi ikinci yarı kulübümüz yeniden bir yapılanma içine girecektir.

"TEKNİK EKİP OLARAK GÖREVİ BIRAKTIK"

Biz de bu yeniden yapılanmaya yardımcı olmak için teknik ekip olarak görevi bıraktık. İnanıyorum ki bu yeniden yapılanma ile çok iyi futbolcular, oyuncular gelecektir ve Karagümrük takımı ligde kalacaktır. Ama bu formanın ağırlığını kaldıramayan oyuncularımızla da yollarımız ayrılacaktır. Hepinize teşekkür ediyorum"