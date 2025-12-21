Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Eyüpspor'la karşılaştı. Sarı-lacivertliler sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılıp ligin ilk devresini galibiyetle tamamladı. Sarı-lacivertli takımda Eyüpspor'a maçına ilk 11'de başlayan Anderson Talisca'dan Fenerbahçe'ye kötü haber geldi.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada Brezilyalı futbolcunun sağ bacak alt adalesinde zorlanma ve kanama tespit edildiği belirtildi.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde;
“Futbolcumuz Anderson Talisca’nın dün oynanan ikas Eyüpspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası bugün Medican Ataşehir Hastanesi’nde MR’ı çekilmiştir. Sağ bacak alt adalesinde zorlanma ve kanama tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.”