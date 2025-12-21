Menü Kapat
 Berkay Alptekin

Masada görülen fotoğraf işleri değiştirdi: Epstein belgelerine 'Trump sansürü' iddiası

ABD Adalet Bakanlığı'nın Jeffrey Epstein soruşturma dosyalarının bölümünü erişimden kaldırıldı. Kaldırılan belgeler arasında Trump'ın fotoğrafı ve müstehcen içerik barındıran sanat eserleri yer alıyordu.

Masada görülen fotoğraf işleri değiştirdi: Epstein belgelerine 'Trump sansürü' iddiası
IHA
21.12.2025
21.12.2025
'nın kız çocuklarına yönelik cinsel istismar şebekesi kurmakla suçlanan ve hapishanede ölü bulunan milyarder 'in soruşturma dosyasında yer alan belgeleri yayınlamasının yankıları sürüyorken, ABD basınından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

The New York Times, NPR ve Associated Press'e göre, ABD Adalet Bakanlığı'nın yayınladığı Epstein belgelerinin bir bölümünün daha sonra erişimden kaldırıldığı bildirildi.

Haberlerde, “Epstein Kütüphanesi” isimli internet sitesinde yer alan yaklaşık 16 fotoğrafa artık ulaşılamadığı belirtilirken, bu görseller arasında ’ın bir masada yer aldığı fotoğrafın yanı sıra müstehcen içerik barındıran çeşitli sanat eserlerinin de bulunduğu ifade edildi.

Erişime kapatılan belgeler arasında Trump’ın imzasını taşıyan 22 bin 500 dolarlık büyük bir çekin fotoğrafının da bulunduğu aktarıldı. Bu durum tartışmalarını gündeme getirirken, ABD Adalet Bakanlığı konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Masada görülen fotoğraf işleri değiştirdi: Epstein belgelerine 'Trump sansürü' iddiası

KİŞİSEL GİZLİLİK BAHANE EDİLDİ

Belgelerin yayımlandığı “Epstein Kütüphanesi” adlı internet sitesinde yapılan açıklamada, kişisel gizliliğin korunmasına dikkat çekilerek, Kongre tarafından belirlenen son tarih dikkate alınarak mağdurlar ile diğer özel kişilere ait bilgilerin incelendiği, düzenlendiği ve hassas içeriklerin ifşa edilmemesi için gerekli tüm makul önlemlerin alındığı belirtildi.

Yayınlanan belgelerin hacmi nedeniyle internet sitesinde kişisel olarak tanımlanabilecek bilgi ve belgelerin yer alabileceği hatırlatılan açıklamada, "Yayınlanmaması gereken herhangi bir bilginin tespit edilmesi durumunda, sorunu en kısa sürede düzeltmemiz için derhal bizimle iletişime geçin" ibaresi yer aldı.

Masada görülen fotoğraf işleri değiştirdi: Epstein belgelerine 'Trump sansürü' iddiası

BELGELER YAYINLANMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump'ın kız çocuklarına yönelik cinsel istismar şebekesi kurmakla suçlanan ve hapishanede ölü olarak bulunan milyarder Jeffrey Epstein'le ilgili belgelerin kamuoyunun erişimine açılmasını öngören yasa tasarısını geçen ay imzalamasının ardından, ABD Adalet Bakanlığı Epstein'in soruşturma dosyasında yer alan binlerce sayfalık belgeyi internet sitesinde yayınlamıştı.

Masada görülen fotoğraf işleri değiştirdi: Epstein belgelerine 'Trump sansürü' iddiası

ÜNLÜ İSİMLERİN FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Yayınlanan belgelerde 2009 yılında hayatını kaybeden pop müzik yıldızı Michael Jackson, dünyaca ünlü Rock grubu Rolling Stones'un vokali Mick Jagger, ABD'nin 42. Başkanı Bill Clinton, Oscar ödüllü ABD'li oyuncu ve yönetmen Kevin Spacey ve ABD'li oyuncu ve komedyen Chris Tucker dahil birçok ünlü ismin yer alması, Epstein'in siyaset ve sanat dünyası ile şüpheli ilişkilerini bir kez daha gündeme taşımıştı.

