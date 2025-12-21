CERN, evrenin sırları için vites yükseltiyor: 1 milyar dolar para toplandı

CERN, Büyük Hadron Çarpıştırıcısı’nın çok daha güçlü bir halefi olacak Future Circular Collider için özel bağışçılardan yaklaşık 1 milyar dolarlık finansman taahhüdü aldı. Bu destek, kurumun tarihinde bir ilk.

Parçacık fiziğinde büyük keşifler çoğu zaman büyük altyapılarla geliyor. 2012’de Higgs bozonunun bulunmasını sağlayan Büyük Hadron Çarpıştırıcısı (LHC) bunun en bilinen örneği. Ancak bilim dünyası, evrenin hâlâ çözülemeyen soruları için artık daha güçlü, daha hassas bir araca ihtiyaç duyuyor. İşte bu noktada, yıllardır planlanan Future Circular Collider (FCC) sahneye çıkıyor.