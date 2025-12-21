Menü Kapat
Gazze'de barışın ikinci aşamasına hazırlık: Birleşik Gazzeli otorite altında bir yönetim oluşacak

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Miami’de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın katıldığı Gazze toplantısına dair açıklamalarda bulundu. Witkoff, Gazze'de barış için ikinci aşamaya dair ek istişarelerin sürdüğünü belirtti.

Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi , Miami’de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Thani ve Dışişleri Bakanı Badr Abdelatty ile yapılan toplantısına ilişkin açıklama yaptı.

Witkoff sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Biz, ABD, Mısır, Katar ve Cumhuriyeti temsilcileri olarak, Gazze ateşkesinin birinci aşamasının uygulanmasını gözden geçirmek ve ikinci aşamaya yönelik hazırlıkları ilerletmek üzere Miami’de bir araya geldik. Birinci aşama; insani yardımın genişletilmesi, esirlerin naaşlarının iadesi, kısmi kuvvet çekilmeleri ve çatışmaların azaltılması dahil olmak üzere ilerlemeler sağlamıştır" dedi.

Gazze'de barışın ikinci aşamasına hazırlık: Birleşik Gazzeli otorite altında bir yönetim oluşacak

''BİRLEŞİK BİR GAZZELİ OTORİTE ALTINDA YÖNETİM''

İkinci aşama görüşmesine ilişkin detayları paylaşan Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff, "İkinci aşamaya ilişkin görüşmelerimizde, sivilleri koruyacak ve kamu düzenini sürdürecek, birleşik bir Gazzeli otorite altında Gazze’de bir yönetim organının oluşturulmasının sağlanmasını vurguladık. Ayrıca, Gazze’nin toparlanması, bölgesel istikrar ve uzun vadeli refah açısından hayati öneme sahip olan; ticaretin kolaylaştırılması, altyapı geliştirme ve enerji, su ile diğer ortak kaynaklarda iş birliği dâhil bölgesel entegrasyon tedbirlerini ele aldık" ifadelerini kullandı.

Gazze'de barışın ikinci aşamasına hazırlık: Birleşik Gazzeli otorite altında bir yönetim oluşacak

İKİNCİ AŞAMA İÇİN EK İSTİŞARELER

Gazze’de geçiş yönetimi olarak Barış Kurulu’nun kısa vadede kurulması ve faaliyete geçirilmesine vurgu yapan Steve Witkoff, "Gazzeli kurumlar ve uluslararası ortaklarla iş birliği içinde, kademelendirme, koordinasyon ve etkili izleme süreçlerinin önemini vurgulayarak, Gazze için Kapsamlı Barış Planı’nın aşamalı uygulanmasındaki bir sonraki adımları gözden geçirdik. Başkan’ın 20 maddelik barış planının tamamına olan tam bağlılığımızı yeniden teyit ediyor ve tüm tarafları yükümlülüklerini yerine getirmeye, itidalli davranmaya ve izleme düzenlemeleriyle iş birliği yapmaya çağırıyoruz. İkinci aşamanın uygulanmasını ilerletmek amacıyla önümüzdeki haftalarda ek istişareler devam edecektir" açıklamasını yaptı.

