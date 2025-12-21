Menü Kapat
11°
Yaşam
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Ağaç yapraklarını Avrupa’ya ihraç ediyorlar! Kilosu 25 liradan satılıyor, 100 aileye geçim kaynağı oldu

Antalya’nın Akseki ilçesinde yaşayan orman köylüleri Avrupa’ya ihraç edilen defne yaprakları ile geçim kapısı elde etti. İlaç, gıda, kozmetik, boya ve kimya sektöründe yoğun şekilde kullanılan defne yaprakları kış aylarında hasat ediliyor. Yaklaşık 100 aileye ciddi bir gelir kapısı haline gelen yapraklar meydanda toplanıp tartılıyor, kilosu 25 liradan firmalara satılıyor.

Evlerde yemeklere, turşulara aroma katmak için kullanılan defne yaprakları pek çok farklı sektörde de kullanılıyor. Büyük emek verilerek toplanan yapraklar son zamanlarda ’nın ilçesinde yaşayanlar için gelir kapısı haline geldi. Zira firmalar tarafından alınan yapraklar işleniyor, elde edilen işlenmiş ürünler ise Avrupa ülkelerinde satılıyor.

Ağaç yapraklarını Avrupa’ya ihraç ediyorlar! Kilosu 25 liradan satılıyor, 100 aileye geçim kaynağı oldu

KENDİLİĞİNDEN DOĞAL ORTAMDA YETİŞMİŞ AĞAÇLAR

Orman köylüleri Akseki Orman İşletme Müdürlüğü’nden aldıkları izin ile yaklaşık 3 bin dönümlük arazideki ormanlık alanı 3'e bölüp köy sınırları içerisinde kendiliğinden doğal ortamda yetişen defne ağaçlarını 3 yılda bir hasat ediyor. Hasat zamanında şafak vakti çoluk çocuk demeden evlerinden çıkan köylüler dik yamaçlarda, kayalıkların arasındaki ağaçlardan defne yaprağı topluyor. Traktör römorklarına yüklenen defne çuvalları, köy meydanında istifleniyor.

Ağaç yapraklarını Avrupa’ya ihraç ediyorlar! Kilosu 25 liradan satılıyor, 100 aileye geçim kaynağı oldu

ORTALAMA 60 BİN TL GELİR ELDE EDİLİYOR

Köy meydanında toplanan defne yapraklarının tartımı yapıldıktan sonra kilosu 25 liradan firmalara satılıyor. Özellikle ilaç, gıda, kimya, boya ve kozmetik sektörlerinde kullanılan defne yaprakları ya da işlenmiş ürünler Amerika ve Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Yılın bu döneminde köylülerin büyük çoğunluğu defne kesimiyle uğraşıyor. 5 kişilik bir aile ortalama 60 bin lira gelir elde ediyor.

Orman arazisinde yetişen defne ağaçlarının kalite oranının yüksek olduğunu belirten Sinanhoca Mahallesi Muhtarı Erol Büyükarslan, Türkiye'deki en iyi defne yaprakları arasında yer aldığına dikkat çekti. “Köylüler için önemli bir gelir kaynağı olan defne yaprağında geçen yıl 350 ton ile rekor kırmıştık.” diyen Büyükarslan, “Bu sezon ise 150 ton defne yaprağı toplandı. Bunun nedeni ise bu yıl kesim yapılan bölgede defnenin daha az olmasından kaynaklandığını söyledi.”

Ağaç yapraklarını Avrupa’ya ihraç ediyorlar! Kilosu 25 liradan satılıyor, 100 aileye geçim kaynağı oldu

“KÖY HALKI BU YILDA ÇOK İYİ BİR GELİR ELDE ETTİ”

Büyükarslan, "Kilosunu da bu yıl çok iyi fiyata verdik. 25 liradan ihale ederek satışını gerçekleştirdik. Geçen yılda 19 lira 30 kuruştan satmıştık. Köy halkı bu yılda çok iyi bir gelir elde etti. Defne, alıcı firmalar tarafından işlendikten sonra yurt dışına ihraç edilerek ülke ve ilçe ekonomisine de önemli katkı sağlıyor" dedi.

Ağaç yapraklarını Avrupa’ya ihraç ediyorlar! Kilosu 25 liradan satılıyor, 100 aileye geçim kaynağı oldu

1987 YILINDA KORUMA ALTINA ALINDI

Akseki Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri ise belediyeye ait özel ağaçlandırma sahalarının 1987 yılında koruma altına alındığını aktararak, 3 bölgeye ayrılan alanda defne kesimi yapıldığını kaydetti. İlaç ve kozmetik sanayisinde kullanılan ürünün yöre sakinleri için de önemli bir gelir kapısı olduğunu ifade eden yetkililer, işletme müdürlükleri gözetiminde defne yaprağı toplandığını belirtti.
Defne kesimi yaparak aile bütçesine katkı sağlayan Hasan Hüseyin Arslan, her yıl dönüşümlü olarak defne kesimi yaptıklarını ve köylü olarak kesime hep birlikte girdiklerini, her yıl başka bölgelerde kesim yaptıklarını söyledi. Arslan, "Kesimi de zor. Köyde 70-80 aile çor çocuk defne kesimi yapıyoruz. Bizim için çok önemli bir geçim kaynağı" ifadelerini kullandı.

Ağaç yapraklarını Avrupa’ya ihraç ediyorlar! Kilosu 25 liradan satılıyor, 100 aileye geçim kaynağı oldu

DEFNE YAPRAĞININ FAYDALARI

Defne yaprağı taze veya kurutulmuş halde kullanılabiliyor, ancak daha güçlü aroması nedeniyle kurutulmuş olarak kullanımı daha yaygın olarak kullanılıyor. Defne yaprakları, tanenler, flavonoidler, alkaloidler, linalol, öjenol, metil kavikol ve antosiyaninler gibi anti-inflamatuar, diüretik, antioksidan, sindirim ve anti-romatizmal özelliklere sahip maddeler içerirken mutfakta kullanımının ötesinde, yüzyıllardır tıbbi özellikleri nedeniyle tercih edildiği biliniyor. Ayrıca çaylarda, yağlarda ve doğal ilaçlarda da kullanılırlar.

