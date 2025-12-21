Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Eskişehirspor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? Alanya 1221 FSK ile karşılaşacak

Eskişehirspor bugün TFF 3. Lig 15. hafta maçları kapsamında Alanya 1221 FSK ile deplasmanda kaşrı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Eskişehirspor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda olduğu merak ediliyor. Alanya 1221 FSK - Eskişehirspor maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı açıklandı. Alanya 1221 FSK - Eskişehirspor maçını Ahmet Resuloğlu yönetecek. TFF 3. Lig 4. Grup puan tablosu, durumu gündeme geldi.

Eskişehirspor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? Alanya 1221 FSK ile karşılaşacak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.12.2025
10:00
|
GÜNCELLEME:
21.12.2025
10:00

4. Grup'ta maçlar 15. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Karşılaşmalar kapsamında bugün ile Alanya 1221 FSK karşı karşıya gelecek. Futbolseverler tarafından heyecanla beklenen karşılaşmanın hakem kadrosu (TFF) tarafından açıklandı. Hakem kadrosunun duyurulmasının ardından taraftarlar Eskişehirspor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda izleneceğini araştırmaya başladı.

Eskişehirspor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? Alanya 1221 FSK ile karşılaşacak

ESKİŞEHİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Alanya Milli Egemenlik Stadı'nda oynanacak olan Alanya 1221 FSK - Eskişehirpsor maçı açıklanan bilgilere göre Sıfır TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmada Eskişehirspor deplasmandan 3 puanı alarak 30 puana ulaşmayı ve 3. sıraya yükselmeyi hedefliyor.

Eskişehirspor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? Alanya 1221 FSK ile karşılaşacak

Eskişehirspor bu sezon oynadığı 14 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. 27 puan toplayan eskişehirspor TFF 3. Lig 4. Grup'ta Alanya 1221 FSK karşılaşması öncesinde 5. sırada yer alıyor.

Alanya 1221 FSK ise bu sezon TFF 3. Lig 1. Grup'ta oynadığı 14 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. 15 puan toplayan Alanya 1221 FSK karşılaşmadan galibiyet alarak üst sıralarla olan puan farkını azaltmayı planlıyor.

Eskişehirspor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? Alanya 1221 FSK ile karşılaşacak

ALANYA 1221 FSK - ESKİŞEHİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 3. Lig 4. Grup 15. hafta maçları kapsamında oynanacak olan Alanya 1221 FSK - Eskişehirspor maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 13.00'te başlayacak.

TFF tarafından yapılan açıklamaya göre karşılaşmada Ahmet Resuloğlu düdük çalacak. Resuloğlu'nun yardımcılıklarını ise Mehmet Sonay ve Süleyman Mücahit Demirer yapacak. Dördüncü hakem olarak karşılaşmada Barış Erdal'ın görev alacağı duyuruldu.

Eskişehirspor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? Alanya 1221 FSK ile karşılaşacak

TFF 3. LİG 4. GRUP PUAN TABLOSU, DURUMU

TFF 3. Lig 4. Grup'ta Eskişehirspor 27 puanla güncel olarak 5. sırada yer alıyor. TFF 3. Lig 4. Grup'un puan tablosu ise şöyle:

  1. Kütahyaspor - 35
  2. Karşıyaka - 33
  3. Uşakspor - 28
  4. Balıkesirpsor - 27
  5. Eskişehirspor - 27
  6. Tire 2021 - 25
  7. Ayvalıkgücü Belediyespor - 25
  8. Denizli İY - 23
  9. Söke 1970 Spor - 21
  10. Altay - 15
  11. Alanya 1221 FSK - 15
  12. Eskişehir Anadolu SF - 12
  13. Afyonspor Kulübü - 10
  14. İzmir Çoruhlu - 9
  15. Bronova 1877 - 7
  16. Nazilli Spor - 4
#Futbol
#türkiye futbol federasyonu
#canlı yayın
#eskişehirspor
#Tff 3. Lig
#Alanya 1221 Fsk
#Sıfır Tv
#Aktüel
