Eskişehirspor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? Alanya 1221 FSK ile karşılaşacak

TFF 3. Lig 4. Grup'ta maçlar 15. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Karşılaşmalar kapsamında bugün Eskişehirspor ile Alanya 1221 FSK karşı karşıya gelecek. Futbolseverler tarafından heyecanla beklenen karşılaşmanın hakem kadrosu Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklandı. Hakem kadrosunun duyurulmasının ardından taraftarlar Eskişehirspor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda izleneceğini araştırmaya başladı.

ESKİŞEHİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Alanya Milli Egemenlik Stadı'nda oynanacak olan Alanya 1221 FSK - Eskişehirpsor maçı açıklanan bilgilere göre Sıfır TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmada Eskişehirspor deplasmandan 3 puanı alarak 30 puana ulaşmayı ve 3. sıraya yükselmeyi hedefliyor.

Eskişehirspor bu sezon oynadığı 14 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. 27 puan toplayan eskişehirspor TFF 3. Lig 4. Grup'ta Alanya 1221 FSK karşılaşması öncesinde 5. sırada yer alıyor.

Alanya 1221 FSK ise bu sezon TFF 3. Lig 1. Grup'ta oynadığı 14 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. 15 puan toplayan Alanya 1221 FSK karşılaşmadan galibiyet alarak üst sıralarla olan puan farkını azaltmayı planlıyor.

ALANYA 1221 FSK - ESKİŞEHİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 3. Lig 4. Grup 15. hafta maçları kapsamında oynanacak olan Alanya 1221 FSK - Eskişehirspor maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 13.00'te başlayacak.

TFF tarafından yapılan açıklamaya göre karşılaşmada Ahmet Resuloğlu düdük çalacak. Resuloğlu'nun yardımcılıklarını ise Mehmet Sonay ve Süleyman Mücahit Demirer yapacak. Dördüncü hakem olarak karşılaşmada Barış Erdal'ın görev alacağı duyuruldu.

TFF 3. LİG 4. GRUP PUAN TABLOSU, DURUMU

TFF 3. Lig 4. Grup'ta Eskişehirspor 27 puanla güncel olarak 5. sırada yer alıyor. TFF 3. Lig 4. Grup'un puan tablosu ise şöyle: