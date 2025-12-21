Spider-Man 4: Brand New Day filmi için kritik viraj dönüldü

Marvel Sinematik Evreni'nin en sevilen karakterlerinden Örümcek Adam'ın yeni macerasında önemli bir kilometre taşı geride bırakıldı. Tom Holland'ın bir kez daha Peter Parker rolüyle kamera karşısına geçtiği serinin dördüncü filminde çekim süreci resmen sona erdi.

Deadline'ın haberine göre, ağustos ayında başlayan ve sinema dünyasında büyük bir merakla takip edilen yapımın prodüksiyon aşaması tamamlandı. "Spider-Man: Brand New Day" adıyla anılan filmin yönetmen koltuğunda oturan Destin Daniel Cretton, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla setin son gününü duyurdu.

SPIDER-MAN 4: BRAND NEW DAY ÇEKİMLERİ TAMAMLANDI

Marvel hayranlarının takvimlerinde işaretlemesi gereken tarih ise 31 Temmuz. Yapım, yazın ortasında sinema salonlarındaki yerini alarak izleyiciyle buluşacak.

Yönetmen Destin Daniel Cretton, Instagram hesabı üzerinden Tom Holland, oyuncu kadrosu ve set ekibiyle çekilen fotoğraflarını paylaşarak süreci değerlendirdi. Parçası olduğu en büyük projeyi tamamlamanın gururunu yaşayan Cretton, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Parçası olduğum en büyük filmde benimle birlikte yürüyen insanlara derinden minnettarım."

Başarılı yönetmen ayrıca eşine ve çocuklarına, yoğun çalışma temposu sırasında gösterdikleri destekten dolayı teşekkür etmeyi ihmal etmedi.