Altın fiyatlarında son durum! İşte 21 Aralık 2025 güncel fiyat listesi

Altın fiyatları pazar sabahı da yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Peki altın gram altın ve çeyrek altın ne kadar? Yarım, Cumhuriyet, ons altın fiyatı kaç TL?

21 ARALIK 2025 PAZAR GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın bu sabah 5.972,23 TL'den işlem görüyor. İşte 21 Aralık 2025 güncel altın fiyatları...

ONS ALTIN

Alış: 4.339,44 dolar

Satış: 4.340,04 dolar

22 AYAR BİLEZİK

Alış: 5.482,20 TL

Satış: 5.515,97 TL

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 38.582,00 TL

Satış: 39.170,00 TL

TAM ALTIN

Alış: 38.577,53 TL

Satış: 39.338,11 TL

YARIM ALTIN

Alış: 19.279,00 TL

Satış: 19.706,00 TL

ÇEYREK ALTIN

Alış: 9.649,00 TL

Satış: 9.871,00 TL

GRAM ALTIN

Alış: 5.971,32 TL

Satış: 5.972,23 TL