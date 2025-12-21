Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Altın fiyatlarında son durum! İşte 21 Aralık 2025 güncel fiyat listesi

Yatırımcının güvenli limanı altın fiyatlarındaki son durum, alım satım yapacak vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki gram altın ne kadar? Çeyrek, yarım, cumhuriyet ve ons altın kaç TL oldu? İşte 21 Aralık 2025 Pazar günü güncel altın piyasası...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Onur Kaya
|
GİRİŞ:
21.12.2025
saat ikonu 08:20
|
GÜNCELLEME:
21.12.2025
saat ikonu 08:23

pazar sabahı da yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Peki altın ve ne kadar? Yarım, Cumhuriyet, fiyatı kaç TL?

21 ARALIK 2025 PAZAR GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın bu sabah 5.972,23 TL'den işlem görüyor. İşte 21 Aralık 2025 güncel altın fiyatları...

Altın fiyatlarında son durum! İşte 21 Aralık 2025 güncel fiyat listesi

ONS ALTIN

Alış: 4.339,44 dolar
Satış: 4.340,04 dolar

Altın fiyatlarında son durum! İşte 21 Aralık 2025 güncel fiyat listesi

22 AYAR BİLEZİK

Alış: 5.482,20 TL
Satış: 5.515,97 TL

Altın fiyatlarında son durum! İşte 21 Aralık 2025 güncel fiyat listesi

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 38.582,00 TL
Satış: 39.170,00 TL

Altın fiyatlarında son durum! İşte 21 Aralık 2025 güncel fiyat listesi

TAM ALTIN

Alış: 38.577,53 TL
Satış: 39.338,11 TL

Altın fiyatlarında son durum! İşte 21 Aralık 2025 güncel fiyat listesi

YARIM ALTIN

Alış: 19.279,00 TL
Satış: 19.706,00 TL

Altın fiyatlarında son durum! İşte 21 Aralık 2025 güncel fiyat listesi

ÇEYREK ALTIN

Alış: 9.649,00 TL
Satış: 9.871,00 TL

Altın fiyatlarında son durum! İşte 21 Aralık 2025 güncel fiyat listesi

GRAM ALTIN

Alış: 5.971,32 TL
Satış: 5.972,23 TL

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İslam Memiş'ten altın için ezber bozan uyarı! En kritik tarih belli oldu
ETİKETLER
#altın fiyatları
#gram altın
#çeyrek altın
#cumhuriyet altını
#yarım altın
#ons altın
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.