Altın fiyatlarında son durum! İşte 21 Aralık 2025 güncel fiyat listesi

Altın fiyatları pazar sabahı da yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Peki altın gram altın ve çeyrek altın ne kadar? Yarım, Cumhuriyet, ons altın fiyatı kaç TL?
Gram altın bu sabah 5.972,23 TL'den işlem görüyor. İşte 21 Aralık 2025 güncel altın fiyatları...
Alış: 4.339,44 dolar
Satış: 4.340,04 dolar
Alış: 5.482,20 TL
Satış: 5.515,97 TL
Alış: 38.582,00 TL
Satış: 39.170,00 TL
Alış: 38.577,53 TL
Satış: 39.338,11 TL
Alış: 19.279,00 TL
Satış: 19.706,00 TL
Alış: 9.649,00 TL
Satış: 9.871,00 TL
Alış: 5.971,32 TL
Satış: 5.972,23 TL