Bulaşık makinesine limon koyanlar dikkat: Bardaklarınız bu yüzden çiziliyor

MAKİNENİN İÇ AKSAMINA VERDİĞİ ZARARLAR

Limonun zararı sadece bardaklarla sınırlı kalmaz. Bulaşık makinesinin su sızdırmazlığını sağlayan kauçuk contalar, hortumlar ve devridaim pompasının içindeki plastik aksamlar, sürekli sıcak aside maruz kaldığında sertleşir, elastikiyetini kaybeder ve çatlar. Yetkili servisler, su kaçıran veya altından su damlatan makinelerin büyük bir kısmında, kullanıcıların yoğun şekilde sirke veya limon kullandığını tespit etmektedir.

Ayrıca limon kabuğunun lifli yapısı, yıkama sırasındaki basınçlı suyla parçalanarak makinenin filtrelerine ve en önemlisi su püskürtme pervanelerinin (fıskiye) deliklerine dolabilir. Tıkanan fıskiye delikleri, suyun bulaşıklara ulaşmasını engeller ve makineniz "temiz yıkamıyor" şikayetiyle servise gitmek zorunda kalır. Organik bir atığın (limon posasının) makine tesisatının kuytu köşelerinde kalması, zamanla küflenmeye, bakteri üremesine ve sandığınızın aksine daha kötü kokulara neden olur.