Tayvan'da şiddetli deprem! Birçok ilde hissedildi

Tayvan'ın doğu kıyısındaki Hualien ili açıklarında deprem oldu. Merkezi Meteoroloji Bürosundan (CWA) depreme ilişkin açıklama yapıldı.

5,1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Açıklamada, merkez üssü Hualien il merkezinin 18,3 kilometre kuzeydoğusu olan depremin, 31,6 kilometre derinlikte kaydedildiği belirtildi. 5,1 büyüklüğündeki sarsıntı, Hualien ile kuzeyindeki Yilan ilindeki yerleşimlerde hissedildi.

Depremin ardından can kaybı veya hasar bildirilmedi.

Tayvan'ın doğusundaki en büyük şehir olan Hualien ilinde 11 Haziran 2025 tarihinde de 6,4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.