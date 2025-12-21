Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme: Sadettin Saran'ın bekçisi gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, dün sabah Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na giderek soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdi.

SAÇ VE KAN ÖRNEKLERİ ALINDI

Sadettin Saran, savcılıktaki sorgusunun tamamlanmasının ardından saç ve kan örneklerinin alınması için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Burada işlemleri tamamlanan Saran, yeniden İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

ADLİ KONTROL KARARI

Saran, "uyuşturucu madde temin etme", "uyuşturucu madde kullanma" ve "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma" suçlarından yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlikçe, Saran hakkında talep doğrultusunda adli kontrol tedbiri kararı verildi.

ÇANAKKALE'DEKİ VİLLASINDA ARAMA YAPILDI

Soruşturma kapsamında Sadettin Saran’ın Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi'ne bağlı Kuruoba Köyü'ndeki villasında dün akşam saatlerinde Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince arama yapılmıştı.

"EVİMDE UYUŞTURUCU ÇIKMIŞ OLABİLİR AMA..."

Saran savcılıktaki ifadesinde, Asos'taki evinde uyuşturucu madde bulunması ile ilgili soruya şu sözlerle cevap vermişti:

"Bu maddenin ilk testi pozitif çıkmış olabilir. Ancak kriminal sonucun beklenmesini talep ederiz. Biz Assos‘taki villada çok fazla misafir ağırlarız. Büyük davetler veririz. Davetlere 100'ün üzerinde insan katılır. Hatta en son 21 Ağustos‘ta kızımın düğününde 400'den fazla insan vardı. Zaten bulunduğu yerler evin içerisi değildir. Bahçede bulunmuştur. Bu davetlerin birinde ya da benim olmadığım bir zamanda bir başkası tarafından kullanılıp atılmışsa bilgim yoktur. Çıkan maddeler üzerinde parmak izi incelemesi yapılmasını talep ederiz. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

SADETTİN SARAN'IN BEKÇİSİ GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sadettin Saran’ın villasının bekçisi H.D. jandarma tarafından gözaltına alındı. H.D. ifadesi alınmak üzere İstanbul’a götürülecek.