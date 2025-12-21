Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme: Sadettin Saran'ın bekçisi gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında ifadesine başvurulan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Çanakkale'deki villasında da arama yapılan Saran, bahçede bulunan maddenin uyuşturucu testinin pozitif çıkmasına ilişkin "Villada çok fazla misafir ağırlarız. Başkası tarafından kullanılıp atılmışsa bilgim yok. Çıkan maddeler üzerinde parmak izi incelemesi talep ederiz." diyerek suçlamaları reddetmişti. Soruşturma kapsamında Sadettin Saran'ın Asos'taki villasının bekçisi gözaltına alındı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.12.2025
saat ikonu 02:51
|
GÜNCELLEME:
21.12.2025
saat ikonu 02:51

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamında ifadesine başvurulan Başkanı , dün sabah Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na giderek soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdi.

SAÇ VE KAN ÖRNEKLERİ ALINDI

Sadettin Saran, savcılıktaki sorgusunun tamamlanmasının ardından saç ve kan örneklerinin alınması için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Burada işlemleri tamamlanan Saran, yeniden İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

ADLİ KONTROL KARARI

Saran, "uyuşturucu madde temin etme", "uyuşturucu madde kullanma" ve "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma" suçlarından yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlikçe, Saran hakkında talep doğrultusunda adli kontrol tedbiri kararı verildi.

ÇANAKKALE'DEKİ VİLLASINDA ARAMA YAPILDI

Soruşturma kapsamında Sadettin Saran’ın Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi'ne bağlı Kuruoba Köyü'ndeki villasında dün akşam saatlerinde Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince arama yapılmıştı.

"EVİMDE UYUŞTURUCU ÇIKMIŞ OLABİLİR AMA..."

Saran savcılıktaki ifadesinde, Asos'taki evinde uyuşturucu madde bulunması ile ilgili soruya şu sözlerle cevap vermişti:

"Bu maddenin ilk testi pozitif çıkmış olabilir. Ancak kriminal sonucun beklenmesini talep ederiz. Biz Assos‘taki villada çok fazla misafir ağırlarız. Büyük davetler veririz. Davetlere 100'ün üzerinde insan katılır. Hatta en son 21 Ağustos‘ta kızımın düğününde 400'den fazla insan vardı. Zaten bulunduğu yerler evin içerisi değildir. Bahçede bulunmuştur. Bu davetlerin birinde ya da benim olmadığım bir zamanda bir başkası tarafından kullanılıp atılmışsa bilgim yoktur. Çıkan maddeler üzerinde parmak izi incelemesi yapılmasını talep ederiz. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

SADETTİN SARAN'IN BEKÇİSİ GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sadettin Saran’ın villasının bekçisi H.D. jandarma tarafından gözaltına alındı. H.D. ifadesi alınmak üzere İstanbul’a götürülecek.

Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme: Sadettin Saran'ın bekçisi gözaltında
ETİKETLER
#uyuşturucu
#soruşturma
#sadettin saran
#Fenerbahçe
#Adli Kontrol
#Villası
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.