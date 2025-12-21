Galatasaray-Kasımpaşa | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Hakem Alper Akarsu'nun yöneteceği heyecanlı müsabaka, bu akşam saat 20.00 itibarıyla başlayacak ve sarı kırmızılıların lig arasına lider olarak girip girmeyeceğini netleştirecek.

GALATASARAY-KASIMPAŞA MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Günay, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Sara, İlkay, Sane, Barış, Icardi.

Kasımpaşa: Gianniotis, Espinoza, Opoku, Arous, Owusu, Cem, Baldursson, Ali Yavuz, Diabate, Yusuf, Gueye.

GALATASARAY VE KASIMPAŞA'NIN SÜPER LİG PERFORMANSLARI

Süper Lig'deki 16 müsabakada 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan sarı kırmızılı ekip; topladığı 39 puan ve bir maç eksiğiyle lig tablosunda ikinci sırada yer alıyor. Diğer taraftaysa Kasımpaşa; 16 maçta 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet ile 15 puana ulaşarak, 14. sırada konumlanmıştı.

GALATASARAY'DA LİDERLİK HESAPLARI

Galatasaray, yarın Kasımpaşa karşısında galip gelerek Süper Lig'in ilk yarısını lider tamamlamayı hedefliyor. Aslan, müsabakada puan ya da puanlar alması durumunda 2025-26 sezonunun ilk yarısını en üst sırada bitirecek.

GALATASARAY'DA KISITLI KADRO

Galatasaray bugünkü maçta; Victor Osimhen, Mario Lemina, Ismail Jakobs, Eren Elmalı, Wilfried Singo, Berkan Kutlu ve Metehan Baltacı'dan yararlanamayacak.

GALATASARAY 26 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Galatasaray, iç sahada oynadığı Süper Lig'deki son 26 maçında mağlubiyet yaşamadı. Ayrıca da sarı kırmızılılar, Trendyol Süper Lig'deki 18 ekip arasında en iyi averaja sahip takım konumunda bulunuyor.

MAURO ICARDI VE GALATASARAY TARİHİNDEKİ YERİ

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi; sarı kırmızılıların tarihinde, Süper Lig'de en fazla gol atan yabancı oyuncu olmayı amaçlıyor. Yıldız forvet, yarın bir kez daha fileleri havalandırması durumunda Galatasaray tarihinde en fazla lig golü atan yabancı oyuncu konumuna gelecek.

EMRE BELÖZOĞLU İÇİN KRİTİK EŞİK

Geçtiğimiz haftalarda Kasımpaşa'nın başına gelen Emre Belözoğlu, İstanbul ekibiyle şu ana kadar 2 maça çıkmış ve 2 beraberlik yaşamıştı. An itibarıyla genç hoca, lig arası öncesinde ilk galibiyetini Galatasaray deplasmanında arayacak.